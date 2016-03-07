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    7 убедительных побед «Спартака» над ЦСКА


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    Голосов: 0
    07.03.2016 15:25
    Вчерашний беспомощный «Спартак» заставил гендиректора ЦСКА вспомнить даже о провале в 2002 году, когда «красно-белые» ни разу не попали в створ ворот. «Бомбардир» готовит свой ответ, рассказывая о семи самых уверенных спартаковских победах над «армейцами» в российской истории.

    Сезон-1993, 17-й тур

    «Спартак» - ЦСКА – 6:0 (1:0)

    За год до этого армейцы выкидывали из Лиги чемпионов великую «Барселону» со Стоичковым и Лаудрупом, но в чемпионате по итогам сезона-93 избежали переходных матчей лишь по дополнительным показателям, оставшись в двух очках от зоны прямого вылета. Не заладились и оба дерби со «Спартаком» - первое так вообще было проиграно вчистую, когда в ворота «армейцев» влетело шесть безответных мячей. Половину из них заколотил Игорь Ледяхов, которого комментатор Владимир Маслаченко на протяжении всей встречи называл Гашкиным. Самого Гашкина в той игре на поле не было вообще.

    Сезон-1993, 33-й тур

    ЦСКА – «Спартак» - 0:3 (0:1)

    Через девять лет после этой игры состоится дерби, которое нарекут «снежным», но октябрьскую битву 93-го впору тогда называть «сугробной», настолько тяжело было играть в тех условиях. Класс «армейцев» был существенно ниже, потому «Спартак» довольно легко оформил еще один разгром. Начало ему положил Федор Черенков, а еще два гола «красно-белые» забили во втором тайме усилиями Писарева и Онопко. Интересно, как бы работала в таких условиях система определения фиксации гола, которая точно бы потребовалась при втором забитом мяче.

    Сезон-1995, 13-й тур

    «Спартак» - ЦСКА – 3:1 (0:0)

    В тот самый год, когда «Спартак» установил рекорд Лиги чемпионов и ворвался в ее четвертьфинал, дерби в «Лужниках» собрало лишь 15 тысяч зрителей. Впрочем, в сборе тогда были еще не все герои осени, но и без Юрана с Кульковым спартаковцы спокойно расправились с ЦСКА. Всего 13 минут понадобилось «Спартаку» во втором тайме, чтобы превратить счет из нулевого в разгромный (сначала забил Онопко, затем дважды – Шмаров). От крупного поражения «армейцев» спас точный удар 19-летнего Владислава Радимова.

    Сезон-1996, 23-й тур

    «Спартак» - ЦСКА – 3:1 (1:1)

    Через год один из мощнейших клубов Европы превратился в скромный пионеротряд под предводительством Георгия Ярцева, но это не помешало вновь добиться позитивного результата в дерби. При этом сам ЦСКА значительно усилился качественными футболистами и открыл счет уже в начале матча благодаря точному удару Янкаускаса – будущего обладателя двух еврокубков в составе «Порту». «Спартаку» удалось перехватить инициативу, сравнять результат до перерыва, а во втором тайме добить соперника еще двумя голами. Нынешний главный тренер «красно-белых» Дмитрий Аленичев был особенно хорош – он забил дважды, а еще раз отличился Ширко.

    Сезон-1999, 20-й тур

    ЦСКА – «Спартак» - 0:4 (0:1)

    Справедливости ради, поначалу в этом матче ЦСКА был не столь уж плох, однако точный удар Баранова на 22-й минуте сильно испортил команде настроение, и дальше «Спартак» уже играл гораздо лучше. В середине второго тайма счет удвоил Титов, а вскоре дублем отметился Артем Безродный. Врагу не пожелаешь пережить подобное потрясение спустя всего 11 дней после разгрома в Мольде (да еще и с таким же счетом). ЦСКА в итоге хоть и финишировал в тройке, но серьезно отстал от лигочемпионских позиций и вернулся в главный турнир Европы гораздо позже.

    Сезон-2009, 15-й тур

    ЦСКА – «Спартак» - 1:2 (1:1)

    Первый сезон под руководством Валерия Карпина «Спартак» провел бодро, весело и крайне симпатично, лишь забуксовав в конце. А июльское дерби против ЦСКА, собравшее 70 тысяч человек на стадионе (и ставшее рекордным по количеству зрителей в истории российских чемпионатов), и вовсе было лучшим едва ли не за десять лет – настолько «красно-белые» превосходили своего соперника по голевым моментам, причем не переставали создавать их даже вдесятером после удаления Ковальчука. Молдаванин, кстати, заработал пенальти, с которого и был забит победный гол – волшебник Алекс оформил дубль, а случайный гол Шембераса в самом начале игры так и остался единственной опасной атакой «армейцев». «Вообще-то, я предсказывал 4:1 в нашу пользу», - скажет после матча Карпин и будет совсем недалек от истины. Попади мяч не трижды в штанги, а в ворота – вышло б даже покрупнее.

    Сезон-2013/14, 9-й тур

    «Спартак» - ЦСКА – 3:0 (1:0)

    В позапрошлом сезоне «Спартак» одержал самую крупную победу над ЦСКА впервые за долгое время, и все произошедшее чем-то напомнило историю 99-го. Только на этот раз «армейцы» были разгромлены не «Мольде», а мощной «Баварией» (0:3) и попали под свирепый «Спартак» не через 11 дней, а всего лишь через три. В первом тайме «красно-синие» еще выглядели более-менее достойно, но ближе к перерыву пропустили гол от Озбилиза, а на исходе часа игры уже горели 0:3 после точных ударов Д.Комбарова и Паршивлюка. Впрочем, сражение спартаковцы выиграли, а по итогам «войны» все было как обычно. Победители этой встречи даже не попали в еврокубки, а проигравшие – совершили немыслимый рывок к золотым медалям и добыли их следующей весной.

    Главные видео о том, как ЦСКА выиграл дерби

    Почему мы ненавидим ЦСКА

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Zimbio
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +50

      FIRESTAR 7 марта 2016, 20:59

      Отлично,но как то за последние 16 лет побед было у спарточка не много...а титулов и кубков...вообщем каждый ровняется чем может)

      1
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      Рейтинг: +197

      proekt 7 марта 2016, 20:46

      Карпин Приди и Спаси!!!

      1
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      Рейтинг: +108

      Biatlon1st 7 марта 2016, 17:21

      Школьников так бомбануло то!
      Они реально думают, что ЦСКА всегда будет играть на таком уровне, наивные детишки)

      3
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      Рейтинг: +206

      skipushkach 7 марта 2016, 16:59

      Сделали статью про победы Спартака,теперь жду про победы ЦСКА(у красно-белых в основном 90е,а у ЦСКА 00е

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1819

      gor77 7 марта 2016, 16:55

      А как же знаменитый вылет Спартака в Первую лигу в 1976? И так далее... Статистика очень сильно за уши притянута. А?

      1
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      ...
      Рейтинг: +10

      Туфли Дементьева > gor77 8 марта 2016, 03:24

      В следующем сезоне стали чемпионами

      0
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      Рейтинг: +550

      CSKA №1 7 марта 2016, 16:36

      Спартак-ГАВНО!!! Что вы 90_е вспомнили,вы сейчас смотрите что творится на поле когда играют ЦСКА и Спартак!!!ЦСКА ВСЕГДА БУДЕТ ПЕРВЫМ !!!

      -2
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      Рейтинг: +837

      eleng > CSKA №1 8 марта 2016, 08:07

      А почему бы не вспомнить 90е. Это просто статья! Не нужно принимать так все близко к сердцу. Кстати насчёт говна - ЛЧ уж который год выглядит не пирожным!

      1
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      Рейтинг: +1

      Viasat 7 марта 2016, 16:34

      5 побед из 90-х, давайте еще и 50 захватим.

      -1
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      Рейтинг: +97

      Cyberdiver 7 марта 2016, 16:32

      Где же этот умный футбол? Когда мяч не отскакивал от футболиста на 2 метра в сторону, от мастера-футболиста!!!

      1
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      Рейтинг: +78

      msbleff 7 марта 2016, 16:09

      с каждой статьей я все больше убеждаюсь,что авторы,это ребята 16-20 лет топящие в основном за мясо

      5
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      Рейтинг: +33

      Игорь Иркутск 7 марта 2016, 15:46

      Ребята, поменяйте название на Спартак...., что-бы людей в заблуждение не вводить...

      3
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