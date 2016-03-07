7 убедительных побед «Спартака» над ЦСКА

Сезон-1993, 17-й тур

«Спартак» - ЦСКА – 6:0 (1:0)

За год до этого армейцы выкидывали из Лиги чемпионов великую «Барселону» со Стоичковым и Лаудрупом, но в чемпионате по итогам сезона-93 избежали переходных матчей лишь по дополнительным показателям, оставшись в двух очках от зоны прямого вылета. Не заладились и оба дерби со «Спартаком» - первое так вообще было проиграно вчистую, когда в ворота «армейцев» влетело шесть безответных мячей. Половину из них заколотил Игорь Ледяхов, которого комментатор Владимир Маслаченко на протяжении всей встречи называл Гашкиным. Самого Гашкина в той игре на поле не было вообще.

Сезон-1993, 33-й тур

ЦСКА – «Спартак» - 0:3 (0:1)

Через девять лет после этой игры состоится дерби, которое нарекут «снежным», но октябрьскую битву 93-го впору тогда называть «сугробной», настолько тяжело было играть в тех условиях. Класс «армейцев» был существенно ниже, потому «Спартак» довольно легко оформил еще один разгром. Начало ему положил Федор Черенков, а еще два гола «красно-белые» забили во втором тайме усилиями Писарева и Онопко. Интересно, как бы работала в таких условиях система определения фиксации гола, которая точно бы потребовалась при втором забитом мяче.

Сезон-1995, 13-й тур

«Спартак» - ЦСКА – 3:1 (0:0)

В тот самый год, когда «Спартак» установил рекорд Лиги чемпионов и ворвался в ее четвертьфинал, дерби в «Лужниках» собрало лишь 15 тысяч зрителей. Впрочем, в сборе тогда были еще не все герои осени, но и без Юрана с Кульковым спартаковцы спокойно расправились с ЦСКА. Всего 13 минут понадобилось «Спартаку» во втором тайме, чтобы превратить счет из нулевого в разгромный (сначала забил Онопко, затем дважды – Шмаров). От крупного поражения «армейцев» спас точный удар 19-летнего Владислава Радимова.

Сезон-1996, 23-й тур

«Спартак» - ЦСКА – 3:1 (1:1)

Через год один из мощнейших клубов Европы превратился в скромный пионеротряд под предводительством Георгия Ярцева, но это не помешало вновь добиться позитивного результата в дерби. При этом сам ЦСКА значительно усилился качественными футболистами и открыл счет уже в начале матча благодаря точному удару Янкаускаса – будущего обладателя двух еврокубков в составе «Порту». «Спартаку» удалось перехватить инициативу, сравнять результат до перерыва, а во втором тайме добить соперника еще двумя голами. Нынешний главный тренер «красно-белых» Дмитрий Аленичев был особенно хорош – он забил дважды, а еще раз отличился Ширко.

Сезон-1999, 20-й тур

ЦСКА – «Спартак» - 0:4 (0:1)

Справедливости ради, поначалу в этом матче ЦСКА был не столь уж плох, однако точный удар Баранова на 22-й минуте сильно испортил команде настроение, и дальше «Спартак» уже играл гораздо лучше. В середине второго тайма счет удвоил Титов, а вскоре дублем отметился Артем Безродный. Врагу не пожелаешь пережить подобное потрясение спустя всего 11 дней после разгрома в Мольде (да еще и с таким же счетом). ЦСКА в итоге хоть и финишировал в тройке, но серьезно отстал от лигочемпионских позиций и вернулся в главный турнир Европы гораздо позже.

Сезон-2009, 15-й тур

ЦСКА – «Спартак» - 1:2 (1:1)

Первый сезон под руководством Валерия Карпина «Спартак» провел бодро, весело и крайне симпатично, лишь забуксовав в конце. А июльское дерби против ЦСКА, собравшее 70 тысяч человек на стадионе (и ставшее рекордным по количеству зрителей в истории российских чемпионатов), и вовсе было лучшим едва ли не за десять лет – настолько «красно-белые» превосходили своего соперника по голевым моментам, причем не переставали создавать их даже вдесятером после удаления Ковальчука. Молдаванин, кстати, заработал пенальти, с которого и был забит победный гол – волшебник Алекс оформил дубль, а случайный гол Шембераса в самом начале игры так и остался единственной опасной атакой «армейцев». «Вообще-то, я предсказывал 4:1 в нашу пользу», - скажет после матча Карпин и будет совсем недалек от истины. Попади мяч не трижды в штанги, а в ворота – вышло б даже покрупнее.

Сезон-2013/14, 9-й тур

«Спартак» - ЦСКА – 3:0 (1:0)

В позапрошлом сезоне «Спартак» одержал самую крупную победу над ЦСКА впервые за долгое время, и все произошедшее чем-то напомнило историю 99-го. Только на этот раз «армейцы» были разгромлены не «Мольде», а мощной «Баварией» (0:3) и попали под свирепый «Спартак» не через 11 дней, а всего лишь через три. В первом тайме «красно-синие» еще выглядели более-менее достойно, но ближе к перерыву пропустили гол от Озбилиза, а на исходе часа игры уже горели 0:3 после точных ударов Д.Комбарова и Паршивлюка. Впрочем, сражение спартаковцы выиграли, а по итогам «войны» все было как обычно. Победители этой встречи даже не попали в еврокубки, а проигравшие – совершили немыслимый рывок к золотым медалям и добыли их следующей весной.

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