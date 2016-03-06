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    Главные видео о том, как ЦСКА выиграл дерби


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    Голосов: 0
    06.03.2016 19:56
    После перерыва ЦСКА и «Спартак» сошлись в очном противостоянии на «Арене Химки». «Бомбардир» показывает как это было.

    «Арена Химки» ожидаемо забита под завязку. Соскучившиеся по футболу фанаты гонят свои команды вперед, те, в свою очередь, показывают яркий футбол с обилием голевых моментов. Роман Широков и Лоренцо Мельгарехо, которых перед матчем представляли как главных героев противостояния, пока держатся в тени. Зато не стал откладывать в долгий ящик очередной гол в чемпионате лучший бомбардир ЦСКА Ахмед Муса, открывший счет уже на 11-й минуте.

    ЦСКА продолжил наращивать давление. Отличный момент был у того же Мусы, однако нигериец после того, как обыграл Сергея Реброва, не смог выполнить передачу на Тошича, завязнув в размякшем химкинском газоне.

    Ребров стал главным героем «Спартака» в первом тайме, вытащив несколько очень тяжелых мячей.

    Во второй половине встречи ситуация не изменилась - ЦСКА все плотнее наседал на ворота «Спартака», а Ребров выручал как мог.

    Однако до конца встречи счет не изменился, и ЦСКА одержал минимальную, но достаточно уверенную победу над принципиальным соперником.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde 7 марта 2016, 01:27

      Игра ни о чем! Спартак был мальчиками для битья, а ЦСКА был чуть более настроен. Через неделю скажем добро пожаловать в Ростов КББ разочарует стойло я надеюсь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 6 марта 2016, 22:31

      Я удивлен близорукостью руководства Соккера - немного больше людей зашло на сайт и все, аврал!! Пентиум завис..))
      Колхозники, застрявшие в 20 веке, просто смешно..))
      Хотя и грустно..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +468

      LIO1987 6 марта 2016, 22:07

      КРАСАВА!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +550

      CSKA №1 6 марта 2016, 21:57

      ЦСКА вперед!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +837

      eleng 6 марта 2016, 21:54

      Все по делу! ЦСКА сыграл по сопернику, что мне не особо нравится в них, поэтому и результаты такие с серьезными командами! Но они победили заслуженно!
      Спартак, смотрится аленичевским Арсеналом со статусными игроками. Здесь можно устраивать соревнование - кто был хуже. Более всего удивила слабая игра Комбарова. Гранат и Макеев вообще два недоразумения! Видна недоиспользованньсть Промеса, Попова. Несыгранность, сумбур, неуверенность. Возможно, эмоции тренера во- время матча это не символ переживаний, но Аленичев как будто не в своей тарелке.

      5
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 6 марта 2016, 21:36

      Все стоя и пешком (((( кони бежали и боролись а мы как всегда........ (((((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +666

      vlad1969 6 марта 2016, 21:35

      Тренером

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 6 марта 2016, 21:34

      Пока будет Федор Спартака не будет ((((((( а реноме нужен Бердыев

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      smi 6 марта 2016, 20:35

      Сколько может команда "Спартак" подкладывать свинью своим болельщикам. СПАРТАК + ФЕДУН не = ЧЕМПИОН. Поменяйте половину команды, изучите тактику командной игры, подстраховка друг друга. Несколько лет разочарования от игры.

      -1
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 6 марта 2016, 20:19

      Мусса! Лестер теперь твой!

      1
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      Рейтинг: +32

      SHIKARDOS > PNZ1985 6 марта 2016, 22:32

      вот зачем он им? Игрок явно не уровня АПЛ. Разве можно его сравнить с тем же Варди?

      1
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