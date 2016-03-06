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Главные видео о том, как ЦСКА выиграл дерби

«Арена Химки» ожидаемо забита под завязку. Соскучившиеся по футболу фанаты гонят свои команды вперед, те, в свою очередь, показывают яркий футбол с обилием голевых моментов. Роман Широков и Лоренцо Мельгарехо, которых перед матчем представляли как главных героев противостояния, пока держатся в тени. Зато не стал откладывать в долгий ящик очередной гол в чемпионате лучший бомбардир ЦСКА Ахмед Муса, открывший счет уже на 11-й минуте.

ЦСКА продолжил наращивать давление. Отличный момент был у того же Мусы, однако нигериец после того, как обыграл Сергея Реброва, не смог выполнить передачу на Тошича, завязнув в размякшем химкинском газоне.

 

Ребров стал главным героем «Спартака» в первом тайме, вытащив несколько очень тяжелых мячей.

 

Во второй половине встречи ситуация не изменилась - ЦСКА все плотнее наседал на ворота «Спартака», а Ребров выручал как мог.

Однако до конца встречи счет не изменился, и ЦСКА одержал минимальную, но достаточно уверенную победу над принципиальным соперником.

Россия. Премьер-лига
Комментарии (16)
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takca
1457284076
Ну вот все таже х-ня вне игры а боковой отворачивается мол что то было но я не видел.Щенников рукой перехватывает мяч опять судья не видит.И кто то еще будет говорить что кони могут играть без помощи судьи. Ха Ха Ха.
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PNZ1985
1457284767
Мусса! Лестер теперь твой!
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vlad1969
1457289273
Пока будет Федор Спартака не будет ((((((( а реноме нужен Бердыев
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vlad1969
1457289302
Тренером
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vlad1969
1457289390
Все стоя и пешком (((( кони бежали и боролись а мы как всегда........ (((((
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eleng
1457290449
Все по делу! ЦСКА сыграл по сопернику, что мне не особо нравится в них, поэтому и результаты такие с серьезными командами! Но они победили заслуженно! Спартак, смотрится аленичевским Арсеналом со статусными игроками. Здесь можно устраивать соревнование - кто был хуже. Более всего удивила слабая игра Комбарова. Гранат и Макеев вообще два недоразумения! Видна недоиспользованньсть Промеса, Попова. Несыгранность, сумбур, неуверенность. Возможно, эмоции тренера во- время матча это не символ переживаний, но Аленичев как будто не в своей тарелке.
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CSKA №1
1457290633
ЦСКА вперед!!!
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LIO1987
1457291228
КРАСАВА!!!
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Таганский
1457292683
Я удивлен близорукостью руководства Соккера - немного больше людей зашло на сайт и все, аврал!! Пентиум завис..)) Колхозники, застрявшие в 20 веке, просто смешно..)) Хотя и грустно..
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Doctor Klyde
1457303232
Игра ни о чем! Спартак был мальчиками для битья, а ЦСКА был чуть более настроен. Через неделю скажем добро пожаловать в Ростов КББ разочарует стойло я надеюсь.
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