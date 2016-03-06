Главные видео о том, как ЦСКА выиграл дерби

«Арена Химки» ожидаемо забита под завязку. Соскучившиеся по футболу фанаты гонят свои команды вперед, те, в свою очередь, показывают яркий футбол с обилием голевых моментов. Роман Широков и Лоренцо Мельгарехо, которых перед матчем представляли как главных героев противостояния, пока держатся в тени. Зато не стал откладывать в долгий ящик очередной гол в чемпионате лучший бомбардир ЦСКА Ахмед Муса, открывший счет уже на 11-й минуте.

ЦСКА продолжил наращивать давление. Отличный момент был у того же Мусы, однако нигериец после того, как обыграл Сергея Реброва, не смог выполнить передачу на Тошича, завязнув в размякшем химкинском газоне.





Ребров стал главным героем «Спартака» в первом тайме, вытащив несколько очень тяжелых мячей.





Во второй половине встречи ситуация не изменилась - ЦСКА все плотнее наседал на ворота «Спартака», а Ребров выручал как мог.

Однако до конца встречи счет не изменился, и ЦСКА одержал минимальную, но достаточно уверенную победу над принципиальным соперником.