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  • Англия боится драк с русскими на Евро. Ибрагимович может перейти в «Реал». Дайджест событий дня

Англия боится драк с русскими на Евро. Ибрагимович может перейти в «Реал». Дайджест событий дня

"МЮ" придется заплатить ван Гаалу 10 миллионов за его увольнение

"Манчестер Юнайтед" находится в тяжелой ситуации – при нынешнем тренере Луи ван Гаале команда регрессирует, а при досрочной отставке голландца придется выплатить ему компенсацию в размере аж 10 миллионов фунтов. Тем не менее, все ближе тот час, когда манкунианцев возглавит Жозе Моуринью. Говорят, он уже присматривает себе апартаменты неподалеку от "Олд Траффорд".

"Ювентус" отказался продавать Дибалу в "МЮ" за 50 миллионов

Если в карман ван Гаала придется отсыпать 10 миллионов, то представители "Ювентуса" даже не хотят получить в пять раз больше за своего форварда Пауло Дибала. Сообщается, что "Манчестер Юнайтед" активно прорабатывает вариант по покупке нападающего туринского клуба, однако даже предложение в 50 миллионов фунтов совершенно не устраивает руководство чемпионов Италии.

Проблемы воспитания. 10 игроков, которых сделал "Манчестер Юнайтед"

Через 10 лет на чемпионат мира могут отобраться сразу 40 команд

Джанни Инфантино рассказал о своих планах на посту президента ФИФА. Если мечта функционера сбудется, и он возглавит организацию, то поставит вопрос об увеличении числа участников чемпионата мира по футболу. "Считаю, что на ЧМ должно играть 40 команд с 2026 года. Это уникальное событие, которое приковывает внимание всего мира каждые четыре года и является самым мощным инструментом для продвижения футбола в каждом уголке мира", - заявил Инфантино.

Новичком "Кубани" станет нападающий сборной Украины Селезнев

Форвард "Днепра" Евгений Селезнев близок к переходу в краснодарскую "Кубань" и при удачном решении вопроса будет связан со своим новым клубом трехлетним контрактом. Напомним, что прошлой весной Селезнев двумя голами помог "Днепру" выбить в полуфинале Лиги Европы итальянский "Наполи" (1:1, 1:0), однако в решающем матче украинцы уступили "Севилье". В прессе не обошлось без обсуждения и политической стороны вопроса, впрочем, Олег Саленко заявил, что не видит причин, по которым Селезнева должны перестать вызывать в сборную Украины, а агент футболиста подтвердил информацию о ведении переговоров и призвал вообще не приплетать сюда политику.

Украинцы до 21 года, которыми вы будете восхищаться

Ещенко пополнит состав московского "Динамо"

Еще одним новичком "Динамо" станет крайний защитник махачкалинского "Анжи" Андрей Ещенко, выступавший за сборную России на ЧМ-2014. Речь идет об арендном соглашении сроком до конца сезона, если футболист успешно пройдет медосмотр. В нынешнем розыгрыше РФПЛ на счету Ещенко – 16 матчей в составе дагестанского клуба. Кстати, за "Динамо" этот игрок уже выступал в сезоне-2006, и тогда он сыграл девять игр за "бело-голубых".

Таблица зимних трансферов РФПЛ

Английская пресса предсказывает драки русских с англичанами на Евро-2016

"Российские фанаты нападут на англичан во время чемпионата Европы", - поделилось страшной информацией одно из английских изданий. Источник ссылается на слова некого футбольного хулигана Юрия, по словам которого российские болельщики объединятся с целью напасть на английских фанатов перед матчем своих национальных сборных. "Мы деремся в лесах, тренируемся и деремся на матчах. У англичан не будет никаких шансов. Россия – номер один", - вот что поведал Юрий изумленной английской прессе. Что ж, почему бы и не закатить очередную истерику по поводу проведения ЧМ-2018 в России?

Ибрагимович может продолжить карьеру в "Реале"

Вот только в форме мадридского "Реала" мы еще никогда не видели нападающего "ПСЖЗлатана Ибрагимовича, однако теперь на полном серьезе обсуждается возможность и такого трансфера. Агент футболиста Мино Райола предложил "Реалу" услуги шведской суперзвезды, тем более что клубу он достанется бесплатно, поскольку летом у Ибрагимовича закончится контракт с парижанами. Интересно было бы на это посмотреть с учетом того, что Ибра уже играл в Испании за злейшего врага "Реала" - "Барселону".

Азар уйдет из "Челси" только в "Реал"

Мадридский суперклуб манит и полузащитника "ЧелсиЭдена Азара. Сообщается, что бельгиец согласен уйти из лондонской команды только в "Реал" и никуда больше. Сами испанцы планируют потратить на нерезультативного в нынешнем сезоне футболиста всего 25 миллионов евро. Азара к себе готов позвать и французский "ПСЖ", однако с учетом пожеланий бельгийского футболиста наиболее реальным вариантом видится именно переход в "Реал".

[cr]

Россия. Премьер-лига Испания. Примера Россия Манчестер Юнайтед Ювентус Кубань (ЛФЛ) Динамо Днепр Анжи Реал Челси ПСЖ Селезнев Евгений Ещенко Андрей Ибрагимович Златан Азар Эден Дибала Пауло ван Гаал Луи
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Barsuk52
1456301447
Ибру в англию бы или германию
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