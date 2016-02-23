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    The Sun: российские фанаты намерены подраться с англичанами на Евро-2016

    Британская пресса сообщила о том, что российские фанаты будут настроены агрессивно к англичанам во время Евро-2016.

    Источник ссылается на слова футбольного хулигана Юрия, по словам которого российские болельщики объединятся с целью напасть на англичан перед матчем своих национальных сборных.

    "У нас крепкие парни, многие прошли армию или работали в полиции. Это не мягкотелые англичане в одежде от Lacoste и девичьих туфлях. Фанаты из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов будут на одной стороне.

    Мы деремся в лесах, тренируемся и деремся на матчах. У англичан не будет никаких шансов. Россия – номер один.

    Мы любим пиво и девочек так же как и вы, но в плане драк мы номер один", – рассказал The Sun Юрий.

    Источник: The Sun

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    23.02.2016 17:33
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +483

      headdevil 24 февраля 2016, 13:07

      Я представляю перед ЧМ-2018 какой только х..ни не напишут...

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 24 февраля 2016, 00:44

      Англия боится хулигана Юрия....))

      -1
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      Рейтинг: +272

      Inks 23 февраля 2016, 23:27

      Естественно, гейропа ни на какие драки уже не способна

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 23 февраля 2016, 22:37

      Ну и компания подобралась))) Сначала газету хаяли(мол неправда),потом между собой ругались(кто синее,а кто краснее),затем до хохлов добрались ...и паскуда в первых рядах как всегда.Всего 2-3 коменса нормальные-остальное просто ругань.Нужно сделать 2 сайта,на 1 ругаться,а на 2 футбол обсуждать))

      0
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      Рейтинг: +265

      Dos_Santos 23 февраля 2016, 22:14

      Хочу обратиться к редакторам бомбардира. Может хватит уже публиковать статьи самой лживой британской газетенки? The Sun давно ассоциируется с желтой прессой. Подобные статьи не просто смешны, они так же оскорбляют русский народ, а вы лишь распространяете этот негатив. Так чем вы лучше них? Не спортивный сайт а позорище просто

      6
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      Рейтинг: +197

      proekt 23 февраля 2016, 21:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      маскали и ватники... достали вы уже!!! очнитесь, скоро поздно будет! драться, они умеют... Ржака не могу!!!

      -8
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат > proekt 23 февраля 2016, 23:09

      Это сайт для москалей и ватников а не для гордых потомков древних укров Адама и Евы. Не унижайте себя посещение этого сайта, о богоравный Проэкт, идите на свой нэвмэрущий Перший канал (и падите там дручком пропэртый, чи мымо прошпындярит вин?)

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      Рейтинг: +6003

      GoldPlayFIFARus9 23 февраля 2016, 21:54

      Господи,какие жалкие вбросы в их прессе)). Я думал только у древних укров вбросы смешные))

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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar 23 февраля 2016, 21:14

      идиёт (с)

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      Рейтинг: +91

      Гаскойн 23 февраля 2016, 20:32

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      Рейтинг: +806

      тигрик 23 февраля 2016, 20:28

      Ахахах....это канеш идиотизм..."футбольный хулиган Юрий" ппхааааа

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