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    Саленко: «Не думаю, что Селезнева перестанут вызывать в сборную Украины»

    Известный в прошлом нападающий Олег Саленко, который выступал за сборные России и Украины, прокомментировал предстоящий переход из "Днепра" в "Кубань" форварда Евгения Селезнева.

    "Меня уже ничего не удивляет. Я вижу, что многие украинские клубы начинают испытывать серьезные проблемы. Поэтому игроки с именем и которые близки к завершению карьеры могут ехать спокойно в другие страны. Российский клуб? Ну и что? Не думаю, что его перестанут вызвать в сборную Украины. Конец сезона в нашем чемпионате получится довольно проблемным. Многие команды в долгах и не знают, как будут играть. Я хорошо знаю главного тренера нашей национальной команды Михаила Фоменко. Он – профессионал, для него важны прежде всего спортивные показатели. Я, например, говорю игрокам, если у них есть предложения из Европы или России, надо уезжать. Селезнев делает шаг вперед? Да. Сейчас в украинском футболе проблемы. Я разговаривал с представителями ФФУ. Пока никто не знает, в каком формате пройдет следующий чемпионат страны. Пока это загадка", - сказал Саленко.

    По некоторым данным, 30-летний Селезнев покинул уже расположение "Днепра" и отправился в Краснодар.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.02.2016 20:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +577

      yurdin 23 февраля 2016, 22:09

      Чем больше советских памятников снесут, тем меньше шансов сохранить чемпионат Украины.

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