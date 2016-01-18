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  • «Зенит» приобрел Маурисио. Моуринью может возглавить «МЮ». Дайджест событий дня

«Зенит» приобрел Маурисио. Моуринью может возглавить «МЮ». Дайджест событий дня

 

Маурисио стал игроком "Зенита"

"Зенит" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником "Терека" Маурисио. Соглашение бразильца с питерским клубом рассчитано на срок до конца сезона-2015/16 с возможностью дальнейшего продления. 27-летний хавбек стал первым новичком сине-бело-голубых в 2016 году. За "Терек" Маурисио в общей сложности отыграл 162 матча, забил 28 голов и отдал 13 результативных передач.

Таблица зимних трансферов РФПЛ

Спаллетти наложил временное вето на трансферы "Ромы"

Наставник "Ромы" Лучано Спаллетти, возглавивший римский клуб три дня назад, наложил временное вето на трансферы "джалоросси", информирует Il Tempo. По словам специалиста, для начала ему нужно получше узнать потенциал имеющихся в наличии игроков. Дальнейшие действия "Ромы" в зимний трансферный период будут обсуждены Спаллетти со спортивным директором "волков" Вальтером Сабатини.

"Ищу русского миллионера, который готов терять деньги". Как увольняют тренеров в Европе

"Челси" готов отдать за лидера "Лестера" 20 миллионов

"Челси" проявляет интерес к полузащитнику "Лестера" Рияду Марезу. На покупку 24-летнего алжирца лондонский клуб готов потратить 20 миллионов фунтов. Отметим, что Марез может стать потенциальной заменой Эдену Азару, который, возможно, покинет стан "аристократов" в ближайшее время. В нынешнем сезоне алжирский полузащитник провел за "Лестер" в АПЛ 21 матч и забил в них 13 голов.

"Реал" может расстаться с Кроосом ради приобретения Кавани

"Реал" очень хочет видеть в своих рядах нападающего "ПСЖ" Эдинсона Кавани, который в последнее время выражает недовольство своим положением в парижском клубе. Ради приобретения уругвайца "сливочные" готовы расстаться с хавбеком Тони Кроосом, местом продолжения карьеры которого может стать "Манчестер Юнайтед". Сумма вероятной сделки между мадридцами и английским клубом оценивается в 52 миллиона евро.

Моуринью готов возглавить "Манчестер Юнайтед"

Бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуринью готов возглавить "Манчестер Юнайтед" в течение ближайших шести месяцев. Сообщается, что португалец контактировал с руководством "манкунианцев", однако решение о назначении Моуринью будет зависеть от результатов, показанных командой под руководством Луи ван Гаала. В 22-м туре английской Премьер-лиги "МЮ" в гостях обыграл "Ливерпуль" (1:0)

"Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" - 0:1. Важнейшая победа гостей (ВИДЕО)

"Спартак" договорился с "Челси" о трансфере Реми

Нападающий лондонского "Челси" Лоик Реми в ближайшее время может перейти в московский "Спартак". Как сообщает "Вести.Ru", переговоры между клубами велись на протяжении нескольких недель и близки к завершению. Синие готовы отпустить Реми в Москву за 10 миллионов евро. Отмечается, что красно-белым остается лишь уладить вопрос по зарплате футболиста.

Габулов и Беленов могут продолжить карьеру в "Краснодаре"

"Краснодар" проявляет интерес к голкиперам "Динамо" и "Кубани"Владимиру Габулову и Александру Беленову. Напомним, что вратарь бело-голубых так и не договорился с клубом о продлении контракта, срок которого закончится грядущим летом. Не исключен вариант, при котором состав "горожан" могут пополнить оба стража ворот.

"Кубань" увеличила цену за Мельгарехо

Основной причиной вероятного срыва перехода полузащитника "Кубани" Лоренцо Мельгарехо в "Спартак" является повысившаяся внезапно стоимость игрока. Как сообщалось ранее, краснодарцы были готовы отпустить парагвайца за пять миллионов евро, однако теперь передумали и повысили его стоимость до десяти миллионов, что значительно осложнило переговоры с красно-белыми.

Онлайн зимнего трансферного окна

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Россия Спартак Кубань (ЛФЛ) Краснодар Зенит Динамо Ахмат Манчестер Юнайтед Габулов Владимир Беленов Александр Маурисио Мельгарехо Лоренцо Моуринью Жозе
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