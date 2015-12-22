«Арсенал» согласовал трансфер Кокорина. «Реал» интересуется Ярмоленко. Дайджест событий дня

Гончаренко предлагали стать наставником "Лудогорца". Абрамович сделает Гвардиолу самым высокооплачиваемым тренером мира. "Зенит" может купить Нойштедтера. "Бомбардир" собирает главные новости дня в одном материале.

"Кубань" задолжала своим работникам почти 200 миллионов

"Кубань" задолжала 209 работникам клуба 198,4 миллиона рублей за четыре месяца. По информации Федеральной службы по труду и занятости, на сегодняшний день погашена задолженность по зарплате в размере восьмидесяти миллионов. Ранее гендиректор краснодарского клуба Валерий Стаценко заявлял, что с рядом футболистов желто-зеленые рассчитались, а полное погашение задолженности должно произойти до конца текущего года.

Летом Гончаренко предлагали возглавить "Лудогорец"

Агент Мирчо Димитров рассказал, что прошедшим летом вел переговоры с нынешним тренером ЦСКА Виктором Гончаренко, предлагая ему пост наставника "Лудогорца".

"Летом мною были проведены переговоры с Гончаренко, я предложил ему стать главным тренером "Лудогорца", однако договоренности мы так и не достигли. В данный момент он является помощником наставника ЦСКА, а в ближайшем будущем может возглавить армейский клуб", – заявил он.

Гончаренко в ходе своей карьере тренировал такие клубы, как БАТЭ, "Кубань" и "Урал".

"Тоттенхэм" рассматривает вариант с приобретением Негредо

"Тоттенхэм" в период зимнего трансферного окна планирует усиление атакующей линии. Главным претендентом на это уже продолжительное время является нападающий "Вест Бромвича" Саидо Бераино. Тем не менее, "шпоры" не собираются заострять внимание на одной кандидатуре и готовы изучить иные варианты. В частности, форвард "Валенсии" Альваро Негредо также вызывает интерес лондонского клуба.

Отметим, что в нынешнем сезоне экс-футболист сборной Испании появлялся в стартовом составе "летучих мышей" в поединках Примеры лишь пять раз.

"Арсенал" согласовал покупку Кокорина за шесть миллионов

Нападающий "Динамо" Александр Кокорин близок к тому, чтобы стать игроком "Арсенала".

Сообщается, что договоренность о сделке уже достигнута, а "Динамо" получит за своего игрока шесть миллионов евро. Однако осуществление перехода может осложнить внеплановое возвращение в строй нападающего лондонцев Дэнни Уэлбека. На данный момент ожидается, что он полностью оправится от последствий травмы лишь к февралю.

Венгер: "Санчес вернется в строй не раньше 10 января"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер сообщил о сроках возвращения в строй после травмы нападающего Алексиса Санчеса. Чилиец получил повреждение 29 ноября в выездном матче с "Норвичем" (1:1) и до сих пор на поле не появлялся.

"У Санчеса случился небольшой рецидив травмы на тренировке два дня назад. Мы ожидаем, что он вернется в строй не раньше 10 января", – сказал Венгер.

Таким образом, нападающий пропустит матчи с "Саутгемптоном", "Бормутом" и "Ньюкаслом" в АПЛ и встречу Кубка Англии с "Сандерлендом".

Абрамович готов предложить Гвардиоле огромную зарплату

Владелец "Челси" Роман Абрамович хочет видеть Хосепа Гвардиолу главным тренером лондонцев в следующем сезоне и готов предложить испанцу отличные финансовые условия.

Абрамович планирует выписать Гвардиоле самую высокую зарплату среди тренеров мира, а также значительные средства на осуществление трансферов. Сообщается, что нынешний наставник "Баварии" уже ознакомился с составом "Челси" и считает, что клубу нужны десять новых игроков.

Напомним, будущее тренера связывают также с "Манчестер Сити".

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"Барселона" и "Реал" интересуются Ярмоленко

Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко попал в сферу интересов "Барселоны" и "Реала".

Сообщается, что интерес каталонцев пока не привел к контактам с самим Ярмоленко или "Динамо", а "Реал" уже сделал конкретные шаги в сторону приобретения игрока. Представители мадридского клуба связывались с представителями украинца, и стороны обсуждали возможную сделку. Согласно этой информации, "Реал" готов заплатить за Ярмоленко 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне футболист провел за "Динамо" 15 матчей в УПЛ и отметился в этих играх восемью голами и семью результативными передачами. Также на его счету два забитых мяча в пяти играх Лиги чемпионов.

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Слуцкий стал лауреатом "Серебряной лани"

Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий стал лауреатом премии "Серебряная лань". Премия вручается по итогам опроса спортивных репортеров, который проводит Федерация спортивных журналистов России.

Наставник, под чьим руководством российские футболисты пробились в финальную часть чемпионата Европы-2016, был признан тренером года. Торжественное вручение "Серебряных ланей" состоится в феврале в Олимпийском комитете России.

"Зенит" раздумывает над подписанием Нойштедтера

Полузащитник "Шальке" Роман Нойштедтер может продолжить свою карьеру в "Зените".

Сегодня Нойштедтер прибыл в Москву, и этот визит, по словам самого футболиста, связан исключительно с личными делами. Однако сообщается, что представители игрока проводят консультации о его будущем.

"Зенит" может подписать Нойштедтера уже в зимнее трансферное окно. Это может произойти в том случае, если будет продан Аксель Витсель, которым активно интересуется "Милан".

В нынешнем сезоне Нойштедтер сыграл за "Шальке" 13 матчей в Бундеслиге, одну игру в Кубке Германии и пять встреч в Лиге Европы. Transfermarkt оценивает его стоимость в семь миллионов евро, а действующий контракт игрока истекает летом 2016 года.

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Рондон дисквалифицирован на три игры

Нападающий "Вест Бромвича" Саломон Рондон дисквалифицирован на три игры за удар соперника в лицо.

Инцидент, за который футболист понес это наказание, произошел в матче 17-го тура АПЛ между "Вест Бромвичем" и "Борнмутом" (1:2). Рондон ударил игрока соперников головой в лицо, за что был удален с поля.

Три игры пропустит и еще один футболист "Вест Бромвича" – Джеймс МакКлин. Он также был удален в игре против "Борнмута".