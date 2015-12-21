Парадоксы «Баварии» и рекорд «ПСЖ». Главные события европейского уик-энда

Беда "Ливерпуля", геройства скромного парня из "Депортиво" и удивительное преображение "Лацио". "Бомбардир" рассказывает о самом важном, чем запомнились футбольные выходные в Европе.

Англия

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События и герои

Что случилось с "Ливерпулем"? Еще недавно мы восхищались теми преобразованиями, которые за короткое время привнес в игру команды Юрген Клопп. В матче с "Уотфордом" все его наработки разом испарились. Вышедший вместо травмированного Миньоле Богдан уже на первых минутах совершил грубейшую ошибку, позволив Аке открыть счет. А дальше пришел черед Игало, убившего все надежды "Ливерпуля" хотя бы на ничью.

Пока "Уотфорд" одерживал четвертую победу подряд, снова выиграл и "Борнмут". "Вишни" Эдди Хау разделали "Вест Бромвич", оторвавшись от зоны вылета на пять очков. А вот "Лестеру" перипетии борьбы за выживание сейчас не знакомы. Команда Раньери установила очередной приятный рекорд. Год назад рождественские праздники "Лестер" встречал на последнем месте. Сейчас же клуб уверенно возглавляет турнирную таблицу, чему поспособствовала победа над "Эвертоном" (3:2). Такого в истории Премьер-лиги еще не было никогда.

Перемены

"Мы хотим задействовать Дидье Дрогба. Его сердце с "Челси", – рассказал после матча с "Сандерлендом" Гус Хиддинк. Голландский специалист, до конца сезона пришедший на смену Жозе Моуринью, собирается возрождать в лондонском клубе былые традиции. И приглашением одного Дрогба, у которого прямо сейчас все еще действующий контракт с клубом "Монреаль Импакт", дело вряд ли ограничится.

Как Гус Хиддинк собирается спасать "Челси"

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Германия

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События и герои

Большинство любителей футбола сейчас может сказать, что чемпион в Бундеслиге точно определен. Осечек от "Боруссии" ждали, но не в матче с командой, едва ли претендующей на место в первой десятке. Игру против "Кельна" "шмели" начали за здравие, забили быстрый гол, а затем вроде бы продолжили давить на ворота Хорна. Но удача в этот вечер была против гостей. Во втором тайме же им банально не хватило сил. Концовку матча "Кельн" вытащил на морально волевых. Победный гол Модеста стал наилучшим подарком форварду за его страшное невезение с пробитиями пенальти. "Кельн" уходит на перерыв в чемпионате с хорошим настроением, а вот "Боруссия" фактически перестает мечтать о реальной борьбе за титул.

Долгое прощание

Карло Анчелотти станет новым главным тренером "Баварии" по окончании сезона. Пеп Гвардиола команду покинет, но пока именно ему предстоит решать текущие задачи. Выиграть Бундеслигу – не проблема. Даже имея в запасе всего четырех человек, "Бавария" без проблем справилась с "Ганновером" (1:0). А вот в Лиге чемпионов череда травм может аукнуться. Но спрашивать за результат все еще будут именно с Пепа.

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Испания

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События и герои

Пока "Барселона" развлекалась на Клубном чемпионате мира, остальным командам предстояло провести матчи очередного тура Примеры. Здесь особое внимание уделим успеху "Депортиво" в матче с "Эйбаром" (2:0). Конечно, достижения команды Виктора Санчеса сложно сравнить с теми же английскими достижениями "Лестера". Но ситуации у этих коллективов очень схожи. "Депортиво" тоже перед началом сезона прочили борьбу за выживание, а вместо этого клуб прямо сейчас находится на шестом месте. И стало возможным это благодаря одному человеку. Встречайте: Лукас Перес – игрок, забивший уже в семи подряд матчах чемпионата Испании. После Бебето, это первый игрок "Депортиво", которому удавалась подобная голевая серия. Порадуемся за парня!

Матч года

Мадридский "Реал" отгрузил в ворота "Райо Вальекано" сразу 10 мячей! Помог и судья, уже к 28-й минуте удаливший двух футболистов гостей. Это просто надо видеть.

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Италия

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С каждым туром Серии А мы все больше убеждаемся, что нынешний сезон – самый интересный за последние лет десять. И дело тут не в красивых баталиях и тактических игрищах. Просто гегемон "Ювентуса", переживая небольшую перестройку, опустился на одну ступень к остальным. Претендентов на чемпионство оказалось сразу пять, но кто-нибудь из них стабильно допускает осечки. На этот раз отличился "Интер". "Лацио" не побеждал в чемпионате с конца октября, но в игре с лидером чемпионата умудрился на миг напомнить о себе самом образца прошлого сезона. Поспособствовал этому и Фелипе Мело, едва не травмировавший половину команды соперника и привезший в ворота "Интера" решающий пенальти. Все конкуренты команды Манчини добились дежурных побед, вплотную приблизившись к "неррадзури". Борьба продолжается!

Креатив

Форвард "Эмполи" Массимо Маккароне в матче против "Болоньи" (3:2) оформил дубль, а первый гол решил отпраздновать глотком пива. "На трибунах были мои друзья. Почему я не выпил еще и после второго гола? Не хотел провалить допинг-тест", – рассказал футболист.

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Франция

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Какой же разный сезон проводят лидеры предыдущего чемпионата Франции. "Лион", лишившийся из-за травм почти всей своей ударной силы, пытается пережить неудачный отрезок с минимальными очковыми потерями. Получается слабо. Забивных нападающих в наличии не осталось, а оборона продолжает допускать обидные провалы. Очередное поражение команда Фурнье потерпела в игре против "Газелека Аяччо" (1:2), откатившись на восьмое место. А вот "ПСЖ", напротив, бьет рекорды. Успех в матче с "Каном" принес в копилку клуба очередные три очка, которых набралось уже 51 в 19-ти матчах – лучший результат по итогам первой половины за всю историю Лиги 1.

Приятные слухи

Полузащитник "Реала" Денис Черышев близок к переходу в "Марсель". Для команды Мичела этот трансфер станет неплохим усилением состава, а сам Денис снова будет получать стабильную игровую практику. Замену ушедшему в "Ньюкасл" Товену в "Марселе" так и не нашли. Вся надежда на Черышева.

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