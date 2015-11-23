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  • Гилерме стал гражданином России. Широков отстранен от матчей «Спартака». Дайджест событий дня

Гилерме стал гражданином России. Широков отстранен от матчей «Спартака». Дайджест событий дня

<p><em>Ионов станет игроком «ЦСКА». Порошенко обвинил Россию в провокации во время матча «Динамо» Киев – «Челси».  Озбилиз отправится в «Бешикташ». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Мустафи,Пьятти и Барраган пропустят матч с «Зенитом»</strong></span></p> <p><a href="https:///teams/val" target="_blank">"Валенсия"</a> определилась со списком футболистов, которые полетят на матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с <a href="https:///teams/zen" target="_blank">"Зенитом"</a>, который состоится 24 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский" и начнется в 20:00 по московскому времени. <br /> <br /> Сообщается, что из-за проблем со здоровьем игру пропустят защитники <a href="https:///player/15101" target="_blank"><strong>Шкодран Мустафи</strong></a>, Антонио Барраган и <a href="https:///player/10124" target="_blank"><strong>Пабло Пьятти</strong></a>. </p> <p>Полностью заявку «летучих мышей» на матч выглядит так:<br /> <br /> <strong>Вратари:</strong> Доменек, Райан; <br /> <br /> <strong>Защитники:</strong> Абденнур, Канселу, Сантос, Орбан, Гайя; <br /> <br /> <strong>Полузащитники:</strong> Везу, Хави Фуэго, Тропи, Данило, Энцо Перес, Парехо, Де Пауль, Фегули, Андре Гомеш; <br /> <br /> <strong>Нападающие:</strong> Мина, Алькасер, Рафаэль Мир. </p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Ионов перейдет в ЦСКА в зимнее трансферное окно</strong></span></p> <p>Корреспондент "НТВ-Плюс" Семен Зигаев в своем твиттере опубликовал информацию о переходе хавбека <a href="https:///teams/din" target="_blank">"Динамо"</a> <a href="https:///player/5043" target="_blank"><strong>Алексея Ионова</strong></a> в <a href="https:///teams/csk" target="_blank">ЦСКА</a>.</p> <p>"Алексей Ионов зимой станет московским армейцем. Принципиальная договоренность достигнута", – написал журналист.В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Ионов принял участие в 15-ти встречах и отметился одним забитым мячом.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Гилерме стал гражданином России</strong></span></p> <p>Голкипер московского <a href="https:///teams/lom" target="_blank">"Локомотива"</a> <a href="https:///player/11604" target="_blank"><strong>Гилерме</strong></a> на днях получил российский паспорт. Это означает, что теперь он не будет считаться легионером.<br /> "Мы получили паспорт. Гилерме стал гражданином России. Он 7 лет в России, он этого хотел. Стране надо гордиться, когда спортсмены такого уровня хотят стать россиянами. Он хорошо говорит по-русски и хочет играть за сборную", – сообщила президент железнодорожников Ольга Смородская.</p> <p><strong><a href="https:///articles/449239" target="_blank">Кого стоит натурализовать сборной России? Рейтинг читателей "Бомбардира"</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Порошенко: «Корни провокаций на матче «Динамо» - «Челси» ведут в Россию»</strong></span></p> <p>Президент Украины Петр Порошенко высказал свое мнение относительно инцидента, произошедшего на трибунах матча группового раунда Лиги чемпионов между киевским <a href="https:///teams/dmk" target="_blank">"Динамо"</a> и лондонским <a href="https:///teams/che" target="_blank">"Челси"</a>. По его словам, нападение на темнокожего болельщика могло быть не просто проявлением агрессии, а спланированной провокацией со стороны России.<br />  <br /> "Корни этих провокаций идут не из Украины. За последними провокациями на матче "Динамо" – "Челси" тропа ведет в Россию с целью создать ситуацию и обвинить Украину в расизме", – сообщает пресс-служба украинского президента. </p> <p><img alt="" src="http://rfpl.org/netcat_files/multifile/2329/_I2V4966_1.JPG" style="width: 720px; height: 480px;" /><br /> <span style="color:#FF8C00;"><strong>Озбилиз продолжит карьеру в «Бешикташе»</strong></span><br /> Полузащитник московского <a href="https:///teams/spa" target="_blank">"Спартака"</a> <a href="https:///player/21589" target="_blank"><strong>Арас Озбилиз</strong></a> в ближайшее время станет игроком турецкого <a href="https:///teams/bes" target="_blank">"Бешикташа"</a>, сообщает F5haber.</p> <p>По данным издания, турецкий клуб уже согласовал детали личного контракта с футболистом, и остается только договориться клубом. Условия сделки не разглашаются, но ранее сообщалось о сумме в 3,5 миллиона евро. В настоящее время Озбилиз не имеет полноценной игровой практики в команде <a href="https:///coaches/1410" target="_blank"><strong>Дмитрия Аленичева</strong></a>. Из семи матчей, которые он провел в Российской футбольной Премьер-Лиге, в шести он выходил на замену.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Широкова отстранили от матчей «Спартака» по решению Федуна</strong></span></p> <p>Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян сообщил, что решение об отстранении от игр полузащитника московского <a href="https:///teams/spa" target="_blank">"Спартака"</a> <a href="https:///player/6970" target="_blank"><strong>Романа Широкова</strong></a> принимал владелец красно-белых Леонид Федун.</p> <p>"Широков за "Спартак" играть не будет. Это решение владельца клуба Леонида Федуна. Либо зимой находит новую команду, либо "Спартак" выплачивает ему деньги за полгода, и он уходит свободным агентом. Вероятность 95 процентов, что он не будет больше играть за "Спартак", – сказал Арустамян.</p> <p><strong><a href="https:///articles/449572" target="_blank">"Для них "ромбик" – просто картинка". Почему "Спартаку" все равно нужна распродажа</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Стало известно имя возможного преемника Бенитеса в «Реале»</strong></span></p> <p>Новым главным тренером мадридского <a href="https:///teams/rea" target="_blank">"Реала"</a> может стыть бывший наставник <a href="https:///teams/por" target="_blank">"Порту"</a> <a href="https:///coaches/188" target="_blank"><strong>Виктор Фернандес</strong></a>. Это произойдет в том случае, если руководство "королевского клуба" примет решение уволить <a href="https:///coaches/115" target="_blank"><strong>Рафаэля Бенитеса</strong></a> после поражения от "Барселоны" со счетом 0:4 в матче 12-го тура испанской Примеры. </p> <p>Стоит отметить, что многие эксперты советуют президенту "Реала" назначить главным тренером <a href="https:///coaches/2306" target="_blank"><strong>Зинедина Зидана</strong></a>, который в настоящее время работает в "Реале Кастилья". И хотя француз заявляет, что в его планы не входит занимать место Бенитеса, вероятность его прихода на тренерский мостик достаточно велика. Фернандес пока рассматривается как запасной вариант. </p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>РФПЛ. «Спартак» победил «Краснодар», «Терек» спас ничью в матче с «Кубанью», «Мордовия» разошлась миром с «Динамо»</strong></span></p> <p>Сегодня прошли три матча 16-го тура Российской Премьер-лиги. В результативной игре в Москве «Спартак» был сильнее «Краснодара» (3:2). «Терек» в меньшинстве сыграл вничью с «Кубанью» – 2:2. «Динамо» не удалось победить «Мордовию» в Саранске, встреча закончилась со счетом 1:1.</p> <p><strong>Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/81036" target="_blank">Мордовия (Саранск) – Динамо (Москва) – 1:1 (0:1)    Текстовый онлайн матча</a></strong></p> <p><strong>Голы</strong>: 0:1 – Ташаев, 55; 1:1 – Ле Таллек, 70.</p> <p><strong><a href="https:///online/81038" target="_blank">Кубань (Краснодар) – Терек (Грозный) – 2:2 (2:0)    Текстовый онлайн матча</a></strong></p> <p><strong>Голы</strong>: 1:0 – Бальде, 6; 2:0 – Бальде, 30; 2:1 - Уциев, 67; 2:2 - Рыбус, 76.</p> <p><strong><a href="https:///online/81040" target="_blank">Спартак (Москва) – Краснодар (Краснодар) – 3:2 (2:1)    Текстовый онлайн матча</a></strong></p> <p><strong>Голы</strong>: 0:1 – Ари, 23; 1:1 – Глушаков, 27; 2:1 - Промес, 29; 3:1 - Глушаков, 53; 3:2 - Гранквист, 81.</p>

Россия. Премьер-лига Валенсия Спартак Краснодар Реал Глушаков Денис Ионов Алексей Широков Роман Гилерме Мустафи Шкодран Озбилиз Арас Бенитес Рафаэль Федун Леонид Смородская Ольга
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