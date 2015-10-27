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  • Антисборная 13-го тура РФПЛ. Макеев, Прудников, Черевченко и другие

Антисборная 13-го тура РФПЛ. Макеев, Прудников, Черевченко и другие

Вереница оборонцев – свидетелей разгрома, тактически безграмотный универсал и форвард, который отказывается бить по воротам - в списке неудачников 13-го тура чемпионата России от "Бомбардира".

Антигерои 13-го тура РФПЛ

Вратарь. Сергей Песьяков ("Анжи")

Общая оценка: 1/10

Чем запомнился: напомнил себя времен "Спартака"

Когда-то были времена, когда трава была зеленее, а фамилия одного голкипера "Спартака" была нарицательным названием откровенно плохого вратаря. И в эти выходные все вернулось на круги своя: Песьяков в матче против питерского "Зенита" выступил, скажем так, невыдающимся образом. Неудобную позицию занял в эпизоде с первым голом, после штрафного Халка неловко отбил мяч перед собой. В общем, команде особо не помогал. А результат-то на табло – 5:1. А такие цифры – лучшее подтверждение, что вратарь в данном матче был где угодно, но только не в воротах.

Левый защитник. Ренат Янбаев ("Локомотив")

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 2/10

Чем запомнился: был самым вялым из всех оборонцев "Локо"

Помнится, во времена Великого переселения наших футболистов заграницу после Евро-2008 именно Янбаеву английские журналисты пророчили роль следующего "колониста". Но, как видим, не задалось. Более того, с тех пор Ренат, мучимый травмами, серьезно сдал. Вот и в матче с "Ростовом" он явно был лишним в защите "Локомотива", постоянно теряя свою зону, - первый гол "Ростов" забил именно из-за его нерасторопности.

Центральный защитник. Евгений Макеев ("Спартак")

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: классической тактической неграмотностью

Стабильно кто-то из пяти защитников "Спартака" оказывается в замыслах Аленичева лишним. В общем-то "лишнесть" Макеева была понятна с той самой минуты, как был объявлен состав на матч с "Динамо", но Евгений не забыл подтвердить это на поле. Его беда заключается в тактической безграмотности и только лишь. Скорость вроде бы есть, один в один его обыграть трудно, но вот при опеке кого-либо стабильно возникают проблемы. Например, когда Александр Кокорин, которого и должен был "крыть" Макеев, выскакивает у него из-за спины и спокойно доставляет Реброву "гостинчик". Центральный защитник себе такого позволить не может. 

Центральный защитник. Дарко Лазич ("Анжи")

Прямые обязанности: 0/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: поучаствовал практически во всех голах "Зенита"

Хуже Песьякова в составе "Анжи" против "Зенита" сыграли только защитники. И в частности молодой центрдеф Дарко Лазич, который должен был защитить собственную штрафную площадь от Артема Дзюбы и Ко, а в итоге практически во всех эпизодах, когда забивались голы, выступал в роли тренировочной стойки. Хотя и мог помочь хотя бы от разгрома спастись. 

 

Правый защитник. Камиль Агаларов ("Анжи")

Прямые обязанности: 0/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: безволием в обороне

Не помогали своему голкиперу и фланги обороны. Агаларов на эту игру будто бы и вовсе не выходил: при огромном объеме работы в защите, у Камиля за целый матч набралось всего-то по одной единице отборов и ударов по воротам соперника. Показатель просто удручающий – атакующая группа "Зенита" его попросту укатала в газон. 

 

Центральный полузащитник. Мохаммед Рабиу ("Кубань") (с)

Прямые обязанности: 0/10

Непрямые обязанности: 0/10

Чем запомнился: оставил команду в меньшинстве в самый неподходящий момент

Вполне себе достойно смотрелась "Мордовия" в первом тайме. А уж когда Луценко смачным ударом головой открыл счет, вера в "Кубань" рассыпалась на куски. Но уже спустя 4 минуты Бальде сравнял счет, и команда Ташуева на волне воодушевления побежала забивать еще. И тут Мохаммед Рабиу получает вторую желтую карточку за неуместную силовую борьбу в центре поля и оставляет коллектив без центрального полузащитника. В итоге "Кубань" так и не сумела победить.

Центральный полузащитник. Артур Тлисов ("Кубань")

Прямые обязанности: 0/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: последовал примеру Рабиу

Оставшись после удаления Рабиу в центре поля в одиночестве, Артур Тлисов должен был не только в атаку мяч регулярно доставлять, но и за контратаками "Мордовии" присматривать. Но вот одну такую он проглядел: Луценко на 72-й минуте врывается в штрафную "Кубани" и выходит один на один с Беленовым. Тлисов сбил того с ног и отправился досматривать матч в компании своего напарника по центральной линии, а краснодарцы остались наедине с заработанным пенальти в собственные ворота.

Центральный полузащитник. Руслан Мухаметшин ("Мордовия")

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: не забил тот самый пенальти

Так уж вышло, что все линия полузащиты в нашем сегодняшнем антирейтинге состоит из отрывков сценария одной и той же истории. Мухаметшин до той самой 72-й минуты вреда своей команде не приносил. Впрочем, и пользы тоже. Но когда настал черед, и шанс выйти вперед и одержать победу в тяжелом поединке был на расстоянии 11 метров, Руслан спасовал – пробил точно в правую от Беленова штангу. В результате "Мордовия", играя против соперника без центра поля, так и не сумел одержать победу.

Атакующий полузащитник. Карлос Эдуардо ("Рубин")

Прямые обязанности: 2/10

Непрямые обязанности: 2/10

Чем запомнился: неэффективной игрой

В свое время "Спартак" и "Рубин" провернули небывалой для той поры крутизны трансферы. В стан москвичей пожаловал ирландский жонглер теннисным мячиком Эйден Макгиди, а к казанцам – бразилец Карлос Эдуардо, известный в Бундеслиге как креативщик до мозга костей. И последний нашей прессой оценивался весомее игрока "Спартака", однако за долгие годы атакующий полузащитник так и не сумел стать в "Рубине" своим, зачастую попросту выпадая из игры. Как, например, было в матче с "Краснодаром". Эдуардо много и точно пасовал, однако активности в атаке от этого не прибавлялось. А ведь именно за это и платил "Рубин" "Хоффенхайму".

Центральный нападающий. Марко Девич ("Рубин")

Прямые обязанности: 0/10

Непрямые обязанности: 0/10

Чем запомнился: ранней заменой

Ноль ударов по воротам соперника. НОЛЬ. УДАРОВ. ПО. ВОРОТАМ. СОПЕРНИКА. Непонятно, ради чего Марко Девич в принципе-то на поле выходил – сказать по его игре более нечего. Видимо, Валерий Чалый в этом с нами согласен – после перерыва вместо него на поле вышел Портнягин.

 

Центральный нападающий. Александр Прудников ("Амкар")

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: игрой лежа. Все

На Прудникова в "Амкаре" рассчитывают как на опытного игрока передней линии. И имеют на это полное право, учитывая послужной список Александра. Да вот только на выходе от этого всего нет никакого толку: Прудников в матче против "Урала" хоть и старался, но по-настоящему запомнился лишь только тем, что в борьбе с защитником хозяев упал и начал играть лежа. За что и получил желтую карточку.

 

Тренер. Игорь Черевченко ("Локомотив")

Выбор состава: 4/10

Выбор тактики: 3/10

Замены: 1/10

Чем запомнился: первым серьезным провалом в текущем сезоне

Про Игоря Черевченко принято говорить хорошо и только хорошо. Точнее, не то чтобы прямо уж принято, - скорее, тенденция на то сложилась по объективным причинам. Все-таки "Локомотив" на ходу, обыгрывает своих ближайших конкурентов и идет высоко в турнирной таблице. Однако матч с "Ростовом" показал, что рановато говорить о железнодорожниках как об открытии чемпионата. Эта игра была проиграна не только на поле, но и в головах тренеров команд – Курбан Бердыев на данный момент просто чуть более опытный и квалифицированный специалист.

Промес вытаскивает "Спартак", а "Ростов" рвется в Европу. Каким был 13-й тур РФПЛ

Алексей Сафонов против "Бомбардира". Прогноз на 13-й тур РФПЛ

Количество попаданий в антисборную
  Рубин 13
  Спартак 11
  Анжи 9
  Кубань 9
  Амкар 9
  Зенит 8
  ЦСКА 8
  Уфа 7
  Динамо М 7
  Локомотив 7
  Мордовия 7
  Краснодар 6
  Урал 6
  Ростов 4
  Терек 3
  Крылья Советов 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия. Премьер-лига Анжи Кубань (ЛФЛ) Локомотив Рубин Тлисов Артур Янбаев Ренат Прудников Александр Девич Марко Песьяков Сергей Макеев Евгений Агаларов Камиль Эдуардо Карлос Мухаметшин Руслан Рабиу Мохаммед Лазич Дарко Черевченко Игорь
Комментарии (5)
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Sherd_97
1445960292
Почему бы не включить сюда Чочиева? По моему он тут должен быть запорол два 0отличнейших момента которые предопределили исход игры в Уфе
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OOOVVV.
1445961299
Песьякова включили зря.ИМХО.
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Челнинец
1445961548
ОЗБИЛИЗ здесь должен был быть, столько ошибок он сделал, передачи все мимо, СТОЛЬКО ПОТЕРЬ СОВЕРШИЛ ЭТОТ ИГРОК ЕМУ МЕСТО ЗДЕСЬ!
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Kuban23
1445963754
бред, в первом тайме Кубань возила Мордовию, Карась чудил. Второе удаление сомнительное, первое удаление так же.... Короче аффтор необъективен в том, что он написал.
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grifon2013
1445967985
Я бы всех пятерых защитников Анжи включил в антисборную, нападение лучший способ защиты
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