Антисборная 13-го тура РФПЛ. Макеев, Прудников, Черевченко и другие

Вереница оборонцев – свидетелей разгрома, тактически безграмотный универсал и форвард, который отказывается бить по воротам - в списке неудачников 13-го тура чемпионата России от "Бомбардира".

Антигерои 13-го тура РФПЛ

Вратарь. Сергей Песьяков ("Анжи")



Общая оценка: 1/10

Чем запомнился: напомнил себя времен "Спартака"

Когда-то были времена, когда трава была зеленее, а фамилия одного голкипера "Спартака" была нарицательным названием откровенно плохого вратаря. И в эти выходные все вернулось на круги своя: Песьяков в матче против питерского "Зенита" выступил, скажем так, невыдающимся образом. Неудобную позицию занял в эпизоде с первым голом, после штрафного Халка неловко отбил мяч перед собой. В общем, команде особо не помогал. А результат-то на табло – 5:1. А такие цифры – лучшее подтверждение, что вратарь в данном матче был где угодно, но только не в воротах.

Левый защитник. Ренат Янбаев ("Локомотив")

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 2/10

Чем запомнился: был самым вялым из всех оборонцев "Локо"

Помнится, во времена Великого переселения наших футболистов заграницу после Евро-2008 именно Янбаеву английские журналисты пророчили роль следующего "колониста". Но, как видим, не задалось. Более того, с тех пор Ренат, мучимый травмами, серьезно сдал. Вот и в матче с "Ростовом" он явно был лишним в защите "Локомотива", постоянно теряя свою зону, - первый гол "Ростов" забил именно из-за его нерасторопности.

Центральный защитник. Евгений Макеев ("Спартак")

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: классической тактической неграмотностью

Стабильно кто-то из пяти защитников "Спартака" оказывается в замыслах Аленичева лишним. В общем-то "лишнесть" Макеева была понятна с той самой минуты, как был объявлен состав на матч с "Динамо", но Евгений не забыл подтвердить это на поле. Его беда заключается в тактической безграмотности и только лишь. Скорость вроде бы есть, один в один его обыграть трудно, но вот при опеке кого-либо стабильно возникают проблемы. Например, когда Александр Кокорин, которого и должен был "крыть" Макеев, выскакивает у него из-за спины и спокойно доставляет Реброву "гостинчик". Центральный защитник себе такого позволить не может.

Центральный защитник. Дарко Лазич ("Анжи")

Прямые обязанности: 0/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: поучаствовал практически во всех голах "Зенита"

Хуже Песьякова в составе "Анжи" против "Зенита" сыграли только защитники. И в частности молодой центрдеф Дарко Лазич, который должен был защитить собственную штрафную площадь от Артема Дзюбы и Ко, а в итоге практически во всех эпизодах, когда забивались голы, выступал в роли тренировочной стойки. Хотя и мог помочь хотя бы от разгрома спастись.

Правый защитник. Камиль Агаларов ("Анжи")

Прямые обязанности: 0/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: безволием в обороне

Не помогали своему голкиперу и фланги обороны. Агаларов на эту игру будто бы и вовсе не выходил: при огромном объеме работы в защите, у Камиля за целый матч набралось всего-то по одной единице отборов и ударов по воротам соперника. Показатель просто удручающий – атакующая группа "Зенита" его попросту укатала в газон.

Центральный полузащитник. Мохаммед Рабиу ("Кубань") (с)

Прямые обязанности: 0/10

Непрямые обязанности: 0/10

Чем запомнился: оставил команду в меньшинстве в самый неподходящий момент

Вполне себе достойно смотрелась "Мордовия" в первом тайме. А уж когда Луценко смачным ударом головой открыл счет, вера в "Кубань" рассыпалась на куски. Но уже спустя 4 минуты Бальде сравнял счет, и команда Ташуева на волне воодушевления побежала забивать еще. И тут Мохаммед Рабиу получает вторую желтую карточку за неуместную силовую борьбу в центре поля и оставляет коллектив без центрального полузащитника. В итоге "Кубань" так и не сумела победить.

Центральный полузащитник. Артур Тлисов ("Кубань")

Прямые обязанности: 0/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: последовал примеру Рабиу

Оставшись после удаления Рабиу в центре поля в одиночестве, Артур Тлисов должен был не только в атаку мяч регулярно доставлять, но и за контратаками "Мордовии" присматривать. Но вот одну такую он проглядел: Луценко на 72-й минуте врывается в штрафную "Кубани" и выходит один на один с Беленовым. Тлисов сбил того с ног и отправился досматривать матч в компании своего напарника по центральной линии, а краснодарцы остались наедине с заработанным пенальти в собственные ворота.

Центральный полузащитник. Руслан Мухаметшин ("Мордовия")

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: не забил тот самый пенальти

Так уж вышло, что все линия полузащиты в нашем сегодняшнем антирейтинге состоит из отрывков сценария одной и той же истории. Мухаметшин до той самой 72-й минуты вреда своей команде не приносил. Впрочем, и пользы тоже. Но когда настал черед, и шанс выйти вперед и одержать победу в тяжелом поединке был на расстоянии 11 метров, Руслан спасовал – пробил точно в правую от Беленова штангу. В результате "Мордовия", играя против соперника без центра поля, так и не сумел одержать победу.

Атакующий полузащитник. Карлос Эдуардо ("Рубин")

Прямые обязанности: 2/10

Непрямые обязанности: 2/10

Чем запомнился: неэффективной игрой

В свое время "Спартак" и "Рубин" провернули небывалой для той поры крутизны трансферы. В стан москвичей пожаловал ирландский жонглер теннисным мячиком Эйден Макгиди, а к казанцам – бразилец Карлос Эдуардо, известный в Бундеслиге как креативщик до мозга костей. И последний нашей прессой оценивался весомее игрока "Спартака", однако за долгие годы атакующий полузащитник так и не сумел стать в "Рубине" своим, зачастую попросту выпадая из игры. Как, например, было в матче с "Краснодаром". Эдуардо много и точно пасовал, однако активности в атаке от этого не прибавлялось. А ведь именно за это и платил "Рубин" "Хоффенхайму".

Центральный нападающий. Марко Девич ("Рубин")

Прямые обязанности: 0/10

Непрямые обязанности: 0/10

Чем запомнился: ранней заменой

Ноль ударов по воротам соперника. НОЛЬ. УДАРОВ. ПО. ВОРОТАМ. СОПЕРНИКА. Непонятно, ради чего Марко Девич в принципе-то на поле выходил – сказать по его игре более нечего. Видимо, Валерий Чалый в этом с нами согласен – после перерыва вместо него на поле вышел Портнягин.

Центральный нападающий. Александр Прудников ("Амкар")

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: игрой лежа. Все

На Прудникова в "Амкаре" рассчитывают как на опытного игрока передней линии. И имеют на это полное право, учитывая послужной список Александра. Да вот только на выходе от этого всего нет никакого толку: Прудников в матче против "Урала" хоть и старался, но по-настоящему запомнился лишь только тем, что в борьбе с защитником хозяев упал и начал играть лежа. За что и получил желтую карточку.

Тренер. Игорь Черевченко ("Локомотив")

Выбор состава: 4/10

Выбор тактики: 3/10

Замены: 1/10

Чем запомнился: первым серьезным провалом в текущем сезоне

Про Игоря Черевченко принято говорить хорошо и только хорошо. Точнее, не то чтобы прямо уж принято, - скорее, тенденция на то сложилась по объективным причинам. Все-таки "Локомотив" на ходу, обыгрывает своих ближайших конкурентов и идет высоко в турнирной таблице. Однако матч с "Ростовом" показал, что рановато говорить о железнодорожниках как об открытии чемпионата. Эта игра была проиграна не только на поле, но и в головах тренеров команд – Курбан Бердыев на данный момент просто чуть более опытный и квалифицированный специалист.

Промес вытаскивает "Спартак", а "Ростов" рвется в Европу. Каким был 13-й тур РФПЛ

Алексей Сафонов против "Бомбардира". Прогноз на 13-й тур РФПЛ