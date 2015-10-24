Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 13-й тур РФПЛ

«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В 13-м туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает редактор ленты новостей Денис Чигилейчик.

«Уфа» - «Крылья Советов» - 1:0

Алексей Сафонов. Прогноз: 1:0 . У «Уфы» произошли перестановки на тренерском мостике и теперь коллективом руководит Перевертайло. Для меня не удивительны такие перемены. Думаю, что на фоне эмоционального всплеска уфимцы смогут взять три очка.

Денис Чигилейчик. Прогноз: 1:0 . «Уфа» уволила Колыванова буквально накануне матча. Часто так бывает, что это дает некий стимул игрокам. Да и пора что-то делать с турнирным положением, если команда планирует остаться в Премьер-лиге. «Крылья» неплохо выглядят в этом сезоне, но последний матч не дает поводов для оптимизма.

«Урал» - «Амкар» - 3:1

А.С. Прогноз: 1:0 . За «шмелей» скажет фактор своего поля, да и очки терять им сейчас не стоит, если команда хочет сохранить место в середине турнирной таблицы.

Д.Ч. Прогноз: 2:0 . Мне нравится, как «Урал» играет в этом сезоне. Не во всех матчах, но периодически команда выглядит очень достойно. Так было и в матче с ЦСКА. Для победы этого не хватило, но игра была захватывающая. А вот «Амкар» заметно лихорадит.

«Мордовия» - «Кубань» - 1:1

А.С. Прогноз: 1:1 . «Мордовия» играет в родных стенах, плюс поле синтетическое. Клубу пора бы уже исправлять свое турнирное положение. Краснодарцы неплохо смотрелись в последних встречах, надо набирать очки. Не удивлюсь, если в Саранске скоро пойдут на смену главного тренера.

Д.Ч. Прогноз: 0:0 . Этот матч можно озаглавить как битву аутсайдеров. А это значит, что игра будет за шесть очков. «Мордовия» не выигрывала очень давно, «Кубань» тоже не может похвастаться стабильностью в наборе очков.

«Зенит» - «Анжи» - 5:1

А.С. Прогноз: 2:0 . У петербуржцев хороший эмоциональный фон после победы над «Лионом» в Лиге чемпионов, да и свои болельщики будут гнать вперед. Сине-бело-голубым, если они хотят продолжить борьбу за золото, терять очки просто не рекомендуется. Отставание в 10 очков вполне отыгрывается.

Д.Ч. Прогноз: 3:1 . После победы над «Лионом» в Лиге чемпионов «Зенит» постарается продолжить демонстрировать победный ход и в Премьер-лиге. Тем более что пора догонять хотя бы «Локомотив». «Анжи» - подходящий для этого соперник.

«Динамо» - «Спартак» - 2:3

А.С. Прогноз: 2:2 . Не хотелось бы кому-нибудь дарить галстук, так как у обоих специалистов на этой неделе были дни рождения. У обоих коллективов есть свои плюсы. Будет равная игра с обилием голов, болельщики не останутся равнодушными.

Д.Ч. Прогноз: 1:2 . Центральный матч тура, результат которого предугадать крайне сложно. С одной стороны, «Динамо» в этом сезоне не показывает даже отдаленно приемлемые результаты, с другой – «Спартак» Аленичева находится в поиске своей игры. Плюс – это дерби.

«Краснодар» - «Рубин» - 2:1

А.С. Прогноз: 1:1 . «Краснодар» пока не очень впечатляет в чемпионате России, но могут «быки» показать свою прошлогоднюю прыть. У «Рубина» тоже сейчас не все хорошо, но коллектив из Татарстана постепенно выбирается из сложившегося положения.

Д.Ч. Прогноз: 1:0 . Еще одна пара команд, которые далеки от своего идеального футбола. «Краснодару» явно не идет на пользу участие в Лиги Европы, что мешает сконцентрироваться на турнирной таблице Премьер-лиги. А вот «Рубин» никак не может прийти в себя после тренерской чехарды.

«Терек» - ЦСКА - 0:0

А.С. Прогноз: 1:0 . Рискну предположить, что в Грозном будет первое поражение ЦСКА в текущем сезоне чемпионата России. «Терек» выглядит свежее своего оппонента. Серии имеют особенность рано или поздно заканчиваться.

Д.Ч. Прогноз: 1:2 . Сложно будет что-то противопоставить ЦСКА, который не желает упускать первое место в турнирной таблице, но «Терек» будет к этому стремиться. Помочь им может в этом, пожалуй, лишь усталость игроков столичного клуба после сложнейшей встречи с «Манчестер Юнайтед».

«Локомотив» - «Ростов» - 0:2

А.С. Прогноз: 2:1 . «Локомотив» поймал кураж и летит вперед. Черевченко сделал все, чтобы превратить железнодорожников в настоящую команду, футболисты бьются друг за друга. Думаю, что красно-зеленые поборются за путевку в Лигу чемпионов.

Д.Ч. Прогноз: 1:0 . Второй по важности матч тура, который еще и вынесен на понедельник. Гости будут иметь шанс зацепиться за третье место в случае осечки «Зенита» в своем матче. «Локомотиву» же никак нельзя отпускать ЦСКА в таблице.

13-й тур:

Алексей Сафонов — "Бомбардир" — 12:18

Итоговый счет:

Алексей Сафонов – "Бомбардир" — 98:114

Правила подсчета очков:

Точный счет — 4 балла

Точная разность мячей — 3 балла

Точный исход — 2 балла

Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 12-й тур РФПЛ

Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 11-й тур РФПЛ