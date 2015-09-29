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    Антисборная 10-го тура РФПЛ: Погребняк, Чорлука, Макеев и другие


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    Голосов: 0
    29.09.2015 15:11
    Копия Джанаева, помощник для ЦСКА и нетипичный француз – в списке неудачников 10-го тура чемпионата России от «Бомбардира».

    Копия Джанаева, помощник для ЦСКА и нетипичный француз – в списке неудачников 10-го тура чемпионата России от «Бомбардира».

    Антигерои 10-го тура РФПЛ

    Вратарь. Юрий Лодыгин («Зенит») (с)

    Общая оценка: 0/10

    Чем запомнился: пополнил собственную коллекцию ляпов и недоработок

    Теперь уже точно будет резонно вспомнить историю одного экс-спартаковского вратаря. Он сейчас не так уж плохо в «Ростове» выступает – Сослан Джанаев. Тот тоже в условиях лимита вытеснил из основного состава более мастеровитого вратаря-легионера, сыграл на эмоциях целую линейку достойных матчей, но затем полетел в пропасть. И как бы ни пытались его поддерживать в клубе, из истории моментов не выкинешь. Юрий Лодыгин, как бы кто ни отпирался, голкипером экстра-класса никогда не был, однако раньше то ли характер не давал ему опустить руки, то ли настолько сильно в эмоциональном плане повлиял на него переезд в Петербург. Но сейчас тайное стало явным: Юрий отвратительно провел встречу в Валенсии и ровно так же сыграл в Москве – оба гола «Спартака» были забиты лишь из-за того, что вратарь «Зенита» попросту терялся в собственных владениях. И если так пойдет и дальше, то уже совсем скоро ворота питерцев будет защищать другой голкипер. Ну а пока даем Лодыгину нашу капитанскую повязку – заслужил.

    Как Юрий Лодыгин разучился играть в воротах

    Правый защитник. Андрей Ещенко («Анжи»)

    Прямые обязанности: 1/10

    Непрямые обязанности: 1/10

    Чем запомнился: дал надежду «Уфе»

    И снова вспоминаем Дженнаро Гаттузо. Буквально пару туров назад косплеить итальянскую легенду взялся Ломбертс – теперь эстафету подхватил Андрей Ещенко. Да, конечно, в эпизоде с автоголом махачкалинца Галиулин жути на защитника нагнал, но чтобы лупить по собственным воротам… Нет, конечно, замысел Ещенко прост и понятен. Всего-то надо было головой скинуть мяч Песьякову, дабы эпизод разрядить. Да только удар его получился настолько сильным и точным, что вратарю уже было не до разрядки – дотянуться бы до нижнего угла. Не дотянулся. И повезло еще, что «Анжи» в конечном итоге удалось отыграться, но более Ещенко так «помогать» своей команде не стоит.

    Центральный защитник. Cаломон Кверквелия («Рубин»)

    Прямые обязанности: 1/10

    Непрямые обязанности: 1/10

    Чем запомнился: косвенно помог «Уралу» одержать победу

    Продолжает «Рубин» хождению по лезвию ножа. Матч с «Уралом», как лакмусовая бумажка, показал, что проблемы казанцев Билялетдинов с собой не увез – вот они, туточки. Пропустили уже в самом начале матча, сравняли счет, но уже под конец упустили все шансы заработать хотя бы одно очко. И ведь момента-то у Гогниева как такового не было – если бы Кверквелия позицию не потерял изначально, то и не было бы этого неловкого рикошета. А так – очередное поражение для «Рубина» и 12-е место в турнирной таблице.

    Центральный защитник. Ведран Чорлука («Локомотив»)

    Прямые обязанности: 0/10

    Непрямые обязанности: 1/10

    Чем запомнился: «сделал» пенальти для ЦСКА и не забыл удалиться

    С именем Чорлуки у болельщиков «Локомотива» традиционно ассоциируется только хорошее. Как-то так повелось, что хорват на просторах РФПЛ о себе отрицательных воспоминаний доселе оставлял крайне мало, однако в субботу Ведран был сам на себя не похож. Сперва сбил Панченко в собственной штрафной, после чего Думбия реализовал пенальти, а уже в концовке матча зачем-то затеял совсем уж неуместную перепалку с арбитром, имея при этом желтую карточку. Сергей Карасев не растерялся и тут же показал Чорлуке второй «горчичник» и отправил того отдыхать. Не лучший матч в исполнении хорватского защитника, и это еще мягко сказано.

    Левый защитник. Евгений Макеев («Спартак»)

    Прямые обязанности: 2/10

    Непрямые обязанности: 2/10

    Чем запомнился: как и всегда – в обороне был лишним звеном

    Тот самый случай, когда от смены позиции ничего не меняется. Не сказать, чтобы на сей раз Макеев провел по-настоящему удручающий матч, однако особенность схемы Дмитрия Аленичева с пятью защитниками заключается в том, что стабильно кто-то из обоймы центральных защитников при ней выпадает. В свое время «пятым лишним» был Владимир Гранат, а на сей раз эта роль пала на плечи Евгения. И он с ней с успехом справился – никакой пользы своим присутствием на поле Макеев «Спартаку» не принес.

    «Спартак» - «Зенит» - 2:2. Как это было

    Центральный полузащитник. Дамьен Ле Таллек («Мордовия»)

    Прямые обязанности: 2/10

    Непрямые обязанности: 2/10

    Чем запомнился: нетрадиционно вялой игрой в центре поля

    Ле Таллек – возможно, лучший легионер в истории «Мордовии». Опорный нападающий, как его прозвали во Франции, длительное время был образцом надежности и профессионализма в саранской дружине, но в понедельник в Перми Дамьен смотрелся довольно плохенько. Саранчане проиграли «Амкару» дуэль в центре поля, в результате чего даже гол Мухаметшина не спас «Мордовию» от поражения.

    Центральный полузащитник. Владислав Кулик («Кубань»)

    Прямые обязанности: 2/10

    Непрямые обязанности: 1/10

    Чем запомнился: аналогично с Ле Таллеком

    Хорош в этом сезоне «Ростов», что ни говори. Однако если уж совсем откровенно, то по составу краснодарская «Кубань» как минимум не хуже. Но победу в итоге празднуют Бердыев и Ко, несмотря даже на то, что гости старались активно действовать в атаке и напрягать Джанаева частыми подходами к его воротам. А виной поражения (помимо ошибки Беленова) была дыра в центре поля, которую так и не смог залатать Владислав Кулик.

    Правый полузащитник. Максим Канунников («Рубин»)

    Прямые обязанности: 2/10

    Непрямые обязанности: 1/10

    Чем запомнился: не попал в игру

    Тяжело творить чудеса, когда твоя команда попросту стоит. «Рубин» в матче с «Уралом» в атаке себя не показал никак – даже единственный для казанцев гол забил номинальный защитник Эльмир Набиулин, который против екатеринбуржцев играл левого полузащитника. А вот его партнер с противоположного фланга действовал в разы хуже: Канунников игру не обострял, лишь 65% его передач достигали цели, а удары неизменно летели в молоко.

    Левый полузащитник. Дмитрий Стоцкий («Уфа»)

    Прямые обязанности: 0/10

    Непрямые обязанности: 1/10

    Чем запомнился: абсолютно ничем

    Но если Канунников хотя бы в 65% случаев попадал в ноги одноклубников, то у Дмитрия Стоцкого статистика просто удручающая – всего- то 47%. Нужно ли говорить, что левый вингер «Уфы» встречу с «Анжи» просто провалил? Вроде бы, нет.

    Центральный нападающий. Павел Погребняк («Динамо»)

    Прямые обязанности: 0/10

    Непрямые обязанности: 1/10

    Чем запомнился: так и не забил с момента возвращения в Россию

    Скажем прямо: Павел из Англии вернулся в неплохой форме. Что в прошлой игре с «Рубином», что в воскресенье в Самаре Погребняк активно перемещался по полю, но вот тем, кем его видят и тренерский штаб, и болельщики, он пока что стать не сумел. И это притом, что, по заверениям партнеров по команде, форвард уже нашел с ними взаимопонимание – да только голов пока нет. А ведь в игре с «Крыльями Советов» они ой как были нужны.

    Центральный нападающий. Лоренсо Мельгарехо («Кубань»)

    Прямые обязанности: 1/10

    Непрямые обязанности: 2/10

    Чем запомнился: растворился на поле в пользу Ткачева

    Мельгарехо – любопытный парень. Он вроде бы хорош во всем, в чем должен быть хорош нападающий, но имеет одну немаловажную особенность – когда надо, его на поле будто бы и нет. Против «Ростова» нужно было действовать агрессивно, не давать команде Курбана Бердыева времени для собственных тактических ухищрений, но в составе краснодарцев об этом помнил, видимо, один только Ткачев. А Мельгарехо будто бы и вовсе играть не выходил.

    Тренер. Сергей Ташуев («Кубань»)

    Выбор состава: 3/10

    Выбор тактики: 2/10

    Замены: 1/10

    Чем запомнился: проиграл тактическую дуэль Бердыеву

    Сумел Ташуев подготовить свою команду к «Спартаку» за пару дней, а вот для «Ростова» мотивационных сил у наставника не осталось. Казалось бы, «Кубань» начала неплохо – моментов у ворот Джанаева было поболее, чем у его коллеги с другой половины поля, но затем ростовчане переломили хребет ожиданиям краснодарцев. Ташуев в определенный момент нити игры потерял, а корректировать ее не спешил. Даже замены для укрепления атаки последовали лишь под занавес встречи, когда результат уже был установлен.

    Бить своих, бить чужих. Каким был 10-й тур РФПЛ

    Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 10-й тур РФПЛ

    Количество попаданий в антисборную
    Рубин 8
    Амкар 7
    Кубань 7
    Зенит 7
    Спартак 7
    ЦСКА 6
    Уфа 6
    Локомотив 5
    Анжи 5
    Мордовия 5
    Краснодар 4
    Терек 3
    Урал 3
    Крылья Советов 3
    Динамо М 3
    Ростов 2

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт РПФЛ
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +10

      Numero 43 30 сентября 2015, 21:13

      бомбардир с завидным постоянством выдает "желтые" статьи. хоть и недолюбливал я товарища Горина с соккера, но тот хотя бы писал интересно и без явных ляпов. исправляйтесь, тут не любители дома 2 сидят

      0
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      Рейтинг: -1

      TimoxaParovoz 30 сентября 2015, 14:10

      Причём тут Чорлука? В эпизоде с пеником был пейчинович!! Исправляйте)

      0
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      Рейтинг: +112

      Rainbringer 29 сентября 2015, 20:18

      Пейчинович сфолил, Чорлуке отвечать xDDD Хорват за серба, серб за хорвата =) Так и до воссоединения Югославии не долго xDDD

      1
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 29 сентября 2015, 19:39

      Чорлука не заметен...Вот бред-то,пенальти и близко не было,удалили за то что Игнашевич на нём повис,обнял как родного...Автор матч смотрел,или просто так,по текстовой трасляции отписался?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +649

      Sanches65 29 сентября 2015, 18:23

      А это точно футбольный сайт? Ужас у вас и так посетителей нет, а с такими рейтингами и не будет...

      2
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      Рейтинг: +19

      ArtMan91 29 сентября 2015, 17:54

      тот чел который составлял топ не смотрел матч цска-локо

      2
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      Рейтинг: +62

      NoN141 29 сентября 2015, 17:52

      идиотизм...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 29 сентября 2015, 17:27

      Чорлука,что здесь делает олухи, тащил 82 минуты и не выдержал судейские ляпы и всё высказал.Он должен быть в сборной тура ПОЖИЗНЕННО!!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +41

      Кузмич 29 сентября 2015, 17:26

      я конечно извиняюсь, но какое отношение Чарли имеет к так называемому пенальти? Там вроде как Пейчинович был, а не Чарли. Автор вообще матч смотрел? 2 жк Чарли на мой взгляд получил заслуженно, уже не в первый раз он "агрессивно" разговаривает с судьями

      7
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      Рейтинг: +10

      ЛОКОБОЛ 12 > Кузмич 29 сентября 2015, 17:43

      полностью согласен да и пеналя там не было!

      1
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      Рейтинг: +112

      Rainbringer > Кузмич 29 сентября 2015, 20:16

      Во-первых, он капитан, и как раз только он из команды имеет право говорить что-либо судьям (в разумных пределах, разумеется). Во-вторых, он по делу начал выговаривать судье, потому что фол на нём действительно был со стороны Игнашевича. Ну и в-третьих, двойные стандарты - Вернблум и Тошич точно также орали на судью и крутили даже пальцем перед его лицом, однако им ничего показано не было.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +71

      stas-kst 29 сентября 2015, 17:03

      Фото Погребняка из FIFA, что ли? Или "мастера" фотошопа )))

      3
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