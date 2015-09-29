Антисборная 10-го тура РФПЛ: Погребняк, Чорлука, Макеев и другие

Копия Джанаева, помощник для ЦСКА и нетипичный француз – в списке неудачников 10-го тура чемпионата России от «Бомбардира».

Копия Джанаева, помощник для ЦСКА и нетипичный француз – в списке неудачников 10-го тура чемпионата России от «Бомбардира».

Антигерои 10-го тура РФПЛ

Вратарь. Юрий Лодыгин («Зенит») (с)

Общая оценка: 0/10

Чем запомнился: пополнил собственную коллекцию ляпов и недоработок

Теперь уже точно будет резонно вспомнить историю одного экс-спартаковского вратаря. Он сейчас не так уж плохо в «Ростове» выступает – Сослан Джанаев. Тот тоже в условиях лимита вытеснил из основного состава более мастеровитого вратаря-легионера, сыграл на эмоциях целую линейку достойных матчей, но затем полетел в пропасть. И как бы ни пытались его поддерживать в клубе, из истории моментов не выкинешь. Юрий Лодыгин, как бы кто ни отпирался, голкипером экстра-класса никогда не был, однако раньше то ли характер не давал ему опустить руки, то ли настолько сильно в эмоциональном плане повлиял на него переезд в Петербург. Но сейчас тайное стало явным: Юрий отвратительно провел встречу в Валенсии и ровно так же сыграл в Москве – оба гола «Спартака» были забиты лишь из-за того, что вратарь «Зенита» попросту терялся в собственных владениях. И если так пойдет и дальше, то уже совсем скоро ворота питерцев будет защищать другой голкипер. Ну а пока даем Лодыгину нашу капитанскую повязку – заслужил.

Как Юрий Лодыгин разучился играть в воротах

Правый защитник. Андрей Ещенко («Анжи»)

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: дал надежду «Уфе»

И снова вспоминаем Дженнаро Гаттузо. Буквально пару туров назад косплеить итальянскую легенду взялся Ломбертс – теперь эстафету подхватил Андрей Ещенко. Да, конечно, в эпизоде с автоголом махачкалинца Галиулин жути на защитника нагнал, но чтобы лупить по собственным воротам… Нет, конечно, замысел Ещенко прост и понятен. Всего-то надо было головой скинуть мяч Песьякову, дабы эпизод разрядить. Да только удар его получился настолько сильным и точным, что вратарю уже было не до разрядки – дотянуться бы до нижнего угла. Не дотянулся. И повезло еще, что «Анжи» в конечном итоге удалось отыграться, но более Ещенко так «помогать» своей команде не стоит.

Центральный защитник. Cаломон Кверквелия («Рубин»)

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: косвенно помог «Уралу» одержать победу

Продолжает «Рубин» хождению по лезвию ножа. Матч с «Уралом», как лакмусовая бумажка, показал, что проблемы казанцев Билялетдинов с собой не увез – вот они, туточки. Пропустили уже в самом начале матча, сравняли счет, но уже под конец упустили все шансы заработать хотя бы одно очко. И ведь момента-то у Гогниева как такового не было – если бы Кверквелия позицию не потерял изначально, то и не было бы этого неловкого рикошета. А так – очередное поражение для «Рубина» и 12-е место в турнирной таблице.

Центральный защитник. Ведран Чорлука («Локомотив»)

Прямые обязанности: 0/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: «сделал» пенальти для ЦСКА и не забыл удалиться

С именем Чорлуки у болельщиков «Локомотива» традиционно ассоциируется только хорошее. Как-то так повелось, что хорват на просторах РФПЛ о себе отрицательных воспоминаний доселе оставлял крайне мало, однако в субботу Ведран был сам на себя не похож. Сперва сбил Панченко в собственной штрафной, после чего Думбия реализовал пенальти, а уже в концовке матча зачем-то затеял совсем уж неуместную перепалку с арбитром, имея при этом желтую карточку. Сергей Карасев не растерялся и тут же показал Чорлуке второй «горчичник» и отправил того отдыхать. Не лучший матч в исполнении хорватского защитника, и это еще мягко сказано.

Левый защитник. Евгений Макеев («Спартак»)

Прямые обязанности: 2/10

Непрямые обязанности: 2/10

Чем запомнился: как и всегда – в обороне был лишним звеном

Тот самый случай, когда от смены позиции ничего не меняется. Не сказать, чтобы на сей раз Макеев провел по-настоящему удручающий матч, однако особенность схемы Дмитрия Аленичева с пятью защитниками заключается в том, что стабильно кто-то из обоймы центральных защитников при ней выпадает. В свое время «пятым лишним» был Владимир Гранат, а на сей раз эта роль пала на плечи Евгения. И он с ней с успехом справился – никакой пользы своим присутствием на поле Макеев «Спартаку» не принес.

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Центральный полузащитник. Дамьен Ле Таллек («Мордовия»)

Прямые обязанности: 2/10

Непрямые обязанности: 2/10

Чем запомнился: нетрадиционно вялой игрой в центре поля

Ле Таллек – возможно, лучший легионер в истории «Мордовии». Опорный нападающий, как его прозвали во Франции, длительное время был образцом надежности и профессионализма в саранской дружине, но в понедельник в Перми Дамьен смотрелся довольно плохенько. Саранчане проиграли «Амкару» дуэль в центре поля, в результате чего даже гол Мухаметшина не спас «Мордовию» от поражения.

Центральный полузащитник. Владислав Кулик («Кубань»)

Прямые обязанности: 2/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: аналогично с Ле Таллеком

Хорош в этом сезоне «Ростов», что ни говори. Однако если уж совсем откровенно, то по составу краснодарская «Кубань» как минимум не хуже. Но победу в итоге празднуют Бердыев и Ко, несмотря даже на то, что гости старались активно действовать в атаке и напрягать Джанаева частыми подходами к его воротам. А виной поражения (помимо ошибки Беленова) была дыра в центре поля, которую так и не смог залатать Владислав Кулик.

Правый полузащитник. Максим Канунников («Рубин»)

Прямые обязанности: 2/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: не попал в игру

Тяжело творить чудеса, когда твоя команда попросту стоит. «Рубин» в матче с «Уралом» в атаке себя не показал никак – даже единственный для казанцев гол забил номинальный защитник Эльмир Набиулин, который против екатеринбуржцев играл левого полузащитника. А вот его партнер с противоположного фланга действовал в разы хуже: Канунников игру не обострял, лишь 65% его передач достигали цели, а удары неизменно летели в молоко.

Левый полузащитник. Дмитрий Стоцкий («Уфа»)

Прямые обязанности: 0/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: абсолютно ничем

Но если Канунников хотя бы в 65% случаев попадал в ноги одноклубников, то у Дмитрия Стоцкого статистика просто удручающая – всего- то 47%. Нужно ли говорить, что левый вингер «Уфы» встречу с «Анжи» просто провалил? Вроде бы, нет.

Центральный нападающий. Павел Погребняк («Динамо»)

Прямые обязанности: 0/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: так и не забил с момента возвращения в Россию

Скажем прямо: Павел из Англии вернулся в неплохой форме. Что в прошлой игре с «Рубином», что в воскресенье в Самаре Погребняк активно перемещался по полю, но вот тем, кем его видят и тренерский штаб, и болельщики, он пока что стать не сумел. И это притом, что, по заверениям партнеров по команде, форвард уже нашел с ними взаимопонимание – да только голов пока нет. А ведь в игре с «Крыльями Советов» они ой как были нужны.

Центральный нападающий. Лоренсо Мельгарехо («Кубань»)

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 2/10

Чем запомнился: растворился на поле в пользу Ткачева

Мельгарехо – любопытный парень. Он вроде бы хорош во всем, в чем должен быть хорош нападающий, но имеет одну немаловажную особенность – когда надо, его на поле будто бы и нет. Против «Ростова» нужно было действовать агрессивно, не давать команде Курбана Бердыева времени для собственных тактических ухищрений, но в составе краснодарцев об этом помнил, видимо, один только Ткачев. А Мельгарехо будто бы и вовсе играть не выходил.

Тренер. Сергей Ташуев («Кубань»)

Выбор состава: 3/10

Выбор тактики: 2/10

Замены: 1/10

Чем запомнился: проиграл тактическую дуэль Бердыеву

Сумел Ташуев подготовить свою команду к «Спартаку» за пару дней, а вот для «Ростова» мотивационных сил у наставника не осталось. Казалось бы, «Кубань» начала неплохо – моментов у ворот Джанаева было поболее, чем у его коллеги с другой половины поля, но затем ростовчане переломили хребет ожиданиям краснодарцев. Ташуев в определенный момент нити игры потерял, а корректировать ее не спешил. Даже замены для укрепления атаки последовали лишь под занавес встречи, когда результат уже был установлен.

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