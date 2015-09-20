«Локомотив» - «Крылья Советов» - 2:0, «Саутгемптон» - «МЮ» - 2:3. Онлайн событий дня

<p><em>«Мордовия» в родных стенах уступила столичному ЦСКА в рамках девятого тура чемпионата России. В Серии А «Кьево» не смог справиться с «Интером». «Бомбардир» в режиме онлайн рассказывает о событиях вокруг главных матчей воскресенья.</em></p> <p> </p> <p><strong>21:37</strong> На этом мы закругляемся, а вам предлагаем посетить текстовую трансляцию <strong><a href="https:///online/84045" target="_blank">матча «Барселоны» и «Леванте»</a></strong>.</p> <p><strong>21:25</strong> Противостояние в Червизово осталось за хозяевами поля.</p> <p><strong>21:21</strong> Гол Ведрана Чорлуки в начале второй половины игры.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7981309" width="720"></iframe></p> <p><strong>21:17</strong> Железнодорожники удваивают преимущество. </p> <p><strong>20:44</strong> Ведран Чорлука открывает счет во встрече. «Локо» повел!</p> <p><strong>20:17</strong> В Черкизово пока перерыв. Счет до сих пор не открыт. </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442769517_CPXNLU_UEAAuq3O.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p><strong>19:52</strong> Теперь официально можно поздравить «МЮ» с тремя очками. Матч завершился.</p> <p><strong>19:45</strong> «Саутгемптон» подсократил отставание. Пелле оформляет дубль.</p> <p><strong>19:30</strong> Понеслась! Приглашаем вас в нашу <a href="https:///online/80979" target="_blank"><strong>текстовую трансляцию поединка</strong></a>.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442766702_CPXB_FQWoAEFbic.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p><strong>19:26</strong> «МЮ» разобрался с «Саутгемптоном». Играть еще 20 минут, но вряд ли хозяева поля отыграть два мяча. Дубль Марсьяля и гол Маты.</p> <p><strong>19:18</strong> Все готово к игре. Генич даже взял себе персонального охранника.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442765943_CPW9ZllWsAECkzv.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p><strong>19:12</strong> Уже скоро в Черкизово «Локомотив» примет самарские «Крылья Советов». Пока представляем вам составы обоих коллективов.</p> <p><strong>"Локомотив":</strong> Гильерме, Шишкин, Чорлука, Пейчинович, Денисов, Коломейцев, Тарасов, Касаев, Фернандеш, Самедов, Шкулетич.</p> <p><strong>"Крылья Советов":</strong> Конюхов, Цаллагов, Бато, Таранов, Надсон, Бурлак, Померко, Габулов, Драгун, Корниленко, Молло.</p> <p><strong>18:58</strong> Случилась еще одна сенсация в туре – «Амкар» уезжает из Санкт-Петербурга с очком.</p> <p><strong>18:41</strong> А вот и чумовой гол гостей.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7981004" width="720"></iframe></p> <p><strong>18:25</strong> Чума Анене прошил Юрия Лодыгина. У нас тут может получиться еще одна сенсация в туре.</p> <p><strong>18:15</strong> Пелле вскрывает оборону «Манчестера» и поражает ворота клуба. «Саутгемптон» повел в счете.</p> <p><strong>17:52</strong> «Ювентус» уверенно разобрался с «Дженоа», отправив в ворота соперника два мяча.</p> <p><strong>17:34</strong> Селихов спасает «Амкар» от верного пропущенного мяча. Он берет пенальти!</p> <p><strong>17:14</strong> Халк сделал все, чтобы Дзюба смог поразить ворота соперника.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7980846" width="720"></iframe></p> <p><strong>17:12</strong> Щелочку в обороне гостей нашел нападающий Артем Дзюба. Счет открыт.</p> <p><strong>17:04</strong> Матч в Петербурге начался. Приглашаем вас <a href="https:///online/80981" target="_blank"><strong>в нашу текстовую трансляцию</strong></a>.</p> <p><strong>17:00</strong> Эта встреча станет для игрока петербургского клуба Николаса Ломбертса юбилейной. На его счету теперь 250 матчей в стане чемпиона России</p> <p><strong>16:42</strong> «Ювентус», пока мы ожидаем матча «Зенита» и «Амкара», повел. Мяч, правда, оказался автоголом.</p> <p><strong>16:34</strong> Пермяки сделали ставку на Чуму. Вот так вот! Может это и подействует на сине-бело-голубых.</p> <p><strong>"Амкар":</strong> Селихов, Занев, Зайцев, Джикия, Бутко, Идову, Йовичич, Шаваев, Баланович, Пеев, Чума.</p> <p><strong>16:12</strong> «Зенит» огласил состав на матч против пермского «Амкара».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442754805_CPWKLoAWsAAMj0n.jpg" style="height:600px; width:600px" /></p> <p><strong>15:48</strong> Послематчевые комментарии Андрея Гордеева и Леонида Слуцкого.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7980673" width="720"></iframe></p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7980667" width="720"></iframe></p> <p><strong>15:23</strong> Можете не верить. Но красно-синие в упорной борьбе вырвали победу у хозяев поля со счетом 6:4. <strong><a href="https:///articles?id=442967" target="_blank">Наша подборка голов</a></strong> с этого удивительного матча.</p> <p><strong>15:08</strong> ЦСКА творит просто чудеса, сумев вновь восстановить равенство.</p> <p><strong>14:56</strong> Евгений Луценко вновь выводит саранский коллектив вперед, оформляя дубль во встрече.</p> <p><strong>14:47</strong> Какое-то сумасшествие творится в Саранске. Красно-синие буквально за минуту смогли перевернуть ситуацию на поле. У нас уже 3:3</p> <p><strong>14:38</strong> ЦСКА несколько улучшил свое положение на поле. Кирилл Панченко забил первый свой гол в текущем чемпионате России.</p> <p><strong>14:18</strong> «Интер» наконец-то распечатал ворота «Кьево», гол записан на счет Мауро Икарди.</p> <p><strong>13:56</strong> Мячи «Мордовии», которые просто необходимо посмотреть!</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7980501" width="720"></iframe></p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7980506" width="720"></iframe></p> <p><strong>13:45</strong> Ничего себе! 3:0! ЦСКА взял и рассыпался</p> <p><strong>13:43</strong> «Мордовия» забивает второй, а у красно-синих удаление. Вот такой поворот.</p> <p><strong>13:38</strong> Игорь Акинфеев отдал шикарный пас нападающему саранской «Мордовии».</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7980487" width="720"></iframe></p> <p><strong>13:34</strong> Вот это ситуация в Саранске. ЦСКА уже на первой минуте пропускает весьма курьезный гол.</p> <p><strong>13:28</strong> Подопечные Леонида Слуцкого выйдут на поле в фартовой форме, в которой никому не проигрывали до этого.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442744915_CPVuqoGWcAE6yhE.jpg" style="height:436px; width:600px" /></p> <p><strong>13:00</strong> Армейцы выставили привычный и оптимальный состав на предстоящую встречу.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442742663_CPVjq4lVEAAfkhe.jpg" style="height:544px; width:600px" /></p> <p><strong>13:00</strong> Добрый день! Воскресный день обещает быть насыщенным на футбольные события. Уже скоро в Саранске местная «Мордовия» примет ЦСКА. <strong><a href="https:///articles?id=442674" target="_blank">Вот вам прогноз</a></strong> известного агента Алексея Сафонова на данное противостояние.</p> <p>В аналогичное время в Италии начнется поединок «Кьево» и «Интера». Предлагаем перед данной встречей познакомиться с нашим <a href="https:///articles?id=442891" target="_blank"><strong>очень интересным материалом о миланском клубе</strong></a>.</p>