Трансферные слухи. Дракслер станет заменой де Брюйне, Кавани ждут в «Арсенале»

<p><em>Об отчаянных попытках «Арсенала» приобрести у «ПСЖ» Эдинсона Кавани, еще двух защитниках для «Челси», новом месте работы Хавьера Эрнандеса и альтернативе Полю Погба – в обзоре последних трансферных слухов от «Бомбардира». </em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Россия</strong></span></p> <p>Чемпион России в составе «Зенита» Аксель Витсель вот-вот должен сменить клубную прописку. Итальянский «Милан» заинтересован в том, чтобы взять игрока в аренду, заплатив за это 3 миллиона евро, с обязательным условием выкупа за 22-23 миллиона евро. Также существует вероятность того, что бельгиец уедет в Англию, где им активно интересуется «Тоттенхэм».</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=434599" target="_blank">Таблица летних трансферов РФПЛ</a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Англия</strong></span></p> <p>«Челси» сделал предложение «ПСЖ» о покупке защитника Маркиньоса. Президент парижан Нассер Аль-Хелаифи заявил, что в независимости от предложенных условий, игрок продан не будет. В этом случае лондонцы могут переключиться на центрдефа «Зенита» Эсекиэля Гарая или Николя Н’Кулу, представляющего «Марсель». Чуть ранее «Челси» уже упустил Аймена Абденнура, который перебрался из «Монако» в «Валенсию».</p> <p>Нападающий «Манчестер Юнайтед» Хавьер Эрнандес может стать игроком одного из трех клубов: «Байер», «Вест Хэм» и «Фенербахче» выразили заинтересованность в трансфере футболиста. «Красные дьяволы» намерены заполучить в свои ряды Садио Мане из «Саутгемптона» или же Алешандре Пато, права на которого принадлежат «Коринтиансу». В связи с этим перспективы Чичарито в «МЮ» близки к нулю.</p> <p>До закрытия трансферного окна «Арсенал» предпримет окончательную попытку подписать нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани. Громким приобретением «канониров» уже мог стать форвард миланского «Интера» Мауро Икарди, но от предложения в 32 миллиона фунтов «нерадзурри» отказались. Усилить атакующий потенциал команды Арсен Венгер также может покупкой вингера «Лестера» Рияда Мареза. Алжирец, забивший в нынешнем сезоне АПЛ 4 гола в четырех встречах, сейчас пребывает на пике формы и может уйти из клуба за сумму явно большую, чем 5 миллионов фунтов, которые предлагали «Вильярреал» и «Рома». </p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=434939" target="_blank">Таблица летних трансферов АПЛ</a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440963345_Шеймус.jpg" style="height:510px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Германия</strong></span></p> <p>«Бавария» вклинилась в борьбу за защитника «Эвертона» Шеймуса Коулмана. Попытки приобрести ирландца у «ирисок» уже принимал «ПСЖ». Однако 20 миллионов фунтов оказались для англичан неубедительным аргументом. </p> <p>Заменой новоявленного «горожанина» Кевина де Брюйне в «Вольфсбурге» может стать Деннис Прат или Юлиан Дракслер, связанные контрактом с «Андерлехтом» и «Шальке-04» соответственно. Отмечается, что в борьбе за второго «волки» опередили «Ювентус», предложивший за немца 32 миллиона евро. </p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=434679" target="_blank">Таблица летних трансферов Бундеслиги</a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Италия</strong></span></p> <p>В случае продажи Поля Погба «Ювентус» может компенсировать потерю француза хавбеком «Ромы» Раджой Наингголаном. «Старая синьора» уже обращалась к римлянам по поводу трансфера, но о сумме сделки клубам договориться не удалось.</p> <p>«Наполи» рассчитывает арендовать у «Тоттенхэма» полузащитника Мусса Дембеле. Однако «шпоры» не готовы к такой сделке и согласны только на полноценный трансфер.</p> <p>«Дженоа» сделал официальное предложение «Вест Хэму» по нападающему Мауро Сарате. Аргентинец уже имеет опыт выступления в Серии А, где прежде защищал цвета «Лацио» и «Интера».</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=434860" target="_blank">Таблица летних трансферов Серии А</a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Испания</strong></span></p> <p>«Болельщики «Барселоны» могут спать спокойно», – сообщается в заявлении нападающего блауграны Неймара. Так бразилец ответил на сообщения, связывающие его карьеру с переходом в «Манчестер Юнайтед». Как сообщается, «манкунианцы» приготовили «Барселоне» космическое предложение в виде 240 миллионов фунтов. Тем не менее Неймар никуда уходить не планирует.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=434787" target="_blank">Таблица летних трансферов Примеры</a></p>