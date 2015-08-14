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  • Андре Виллаш-Боаш: «Жаль, что мы не можем поставить Данни в состав из-за лимита»

Андре Виллаш-Боаш: «Жаль, что мы не можем поставить Данни в состав из-за лимита»

<p><em>Главный тренер петербургского «Зените» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал возможные действия клуба на трансферном рынке, а также оценил уровень «Краснодара», с которым команде играть в пятом туре премьер-лиги.</em></p> <p><strong>- Ходят разговоры о возможных новых трансферах. Называют фамилии Портнягина, Кокорина. Что можете сказать о футболистах и как оцените вероятность переходов?</strong></p> <p>- Это хорошие игроки, но они не из «Зенита», поэтому не могу комментировать. Думаю, что мы еще что-то сделаем на трансферном рынке этим летом.</p> <p><strong>- Рассматриваете ли вы возможность приобретения легионеров в связи с новым лимитом?</strong></p> <p>- Не имеет смысла покупать иностранных игроков, так как мы не можем поставить их в состав. Это ограничение является очень большой проблемой, на мой взгляд.</p> <p><strong>- Данни восхищает своей эффективностью. В состоянии ли он выходить на поле с первых минут?</strong></p> <p>- Из-за травмы Мигель пропустил начало сезона. Затем он вышел, начал забивать, помог команде, показал себя. Жаль, что мы не можем поставить его в основной состав из-за лимита. Но посмотрим как дальше будет развиваться ситуация.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439539513_JtPLBHcM6rw.jpg" style="height:448px; width:720px" /></p> <p><strong>- Какого ваше мнение по поводу ситуации с Евой Карнейро и Жозе Моуринью?</strong></p> <p>- Я с ними работал, они топ-профессионалы, но не мне отвечать на такое. Лучше право слова передать им.</p> <p><strong>- Есть ли необходимость продавать еще легионеров, чтобы добавить вариативности составу сине-бело-голубых?</strong></p> <p>- Премьер-лига уже потеряла очень сильных футболистов:Саломона Рондона и Матье Вальбуэна. Если мы кого-то продадим, мы станем слабее, сам чемпионат тоже станет ниже уровнем, ведь его покинут лучшие игроки. Если уйдут Халк, Гарай, Витсель, что будет? У Халка 2 миллиона подписчиков в Instagram, он способствует популярности чемпионата.</p> <p><strong>- Почему полузащитник Могилевец не смог попасть в состав?</strong></p> <p>- Павел должен много работать, чтобы получать достаточно игрового времени. Данни, Хави Гарсия, Юсупов, Файзулин и Витсель очень высокого уровня, он не смог выиграть у них конкуренцию, поэтому был в запасе. Мы хотим, чтобы он продолжал развиваться и играть в составе «Ростова». У нас всегда будет возможность вернуть его в Санкт-Петербург.</p> <p><strong>- Что скажете о «Краснодаре», с которым вам предстоит сыграть на выходных?</strong></p> <p>- «Краснодар» пока еще ищет свою игру, пытается адаптироваться в новом коллективе нападающий Федор Смолов, полузащитник Юрий Газинский восстановился после травмы. «Быки» сейчас ждут возможность, чтобы вернуться на свой прежний уровень.</p> <p><a href="https:///articles/?id=438841"><strong>Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 5-й тур РФПЛ</strong></a></p> <p><a href="https:///articles/?id=438702"><strong>Спецпроект CompuStats. Как изменилась игра «Зенита»</strong></a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439539528_Z3afbehlP_U.jpg" style="height:472px; width:720px" /></p>

Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Динамо Данни Смолов Федор Портнягин Игорь Кокорин Александр Могилевец Павел Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (17)
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Aleks KS
1439547407
Ну дайте нам его тогда в аренду)))))
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Sanches65
1439547518
Опять сопли от Боаша.
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mdu86
1439551049
Да сколь же ныть можно!!!???Хватит уже сопли на кулак наматывать!
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vovinho11
1439551828
Боаш смешен. Как его терпел Моур? Железные нервы у него
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vovinho11
1439551877
Рыжий не волнуйся, все будет норм
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Payet
1439552802
Скоро новое интервью после тура, скоро новое нытье!
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ВеRt@/\ьФm
1439558852
На самом деле Андре где то прав, никто не выйграет в этой ситуации ни чемпионат ни русские футболисты. Данни можно было бы выпускать, но лимит. А менять из иностранных игроков некого потому что ослабел состав. Надо искать надежного русского защитника, но увы его не существует
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Zёnя
1439613972
"Данни, Хави Гарсия, Юсупов, Файзулин и Витсель очень высокого уровня..." - как вообще Юсупова можно в один ряд с остальными в этом списке ставить!
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бомбардирушка
1439659550
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев после победы над «Зенитом» (2:0) в матче 5-го тура чемпионата России заявил, что «Зенит» сам виноват в своих проблемах с составом из-за нового лимита на легионеров. — Это проблемы «Зенита». Виллаш-Боашпочему-то постоянно плачет по этому поводу, это не наша проблема, — сказал футболист. — По именам у них самая сильная команда в чемпионате. Каждый раз об этом высказываться, о том, что лимит не в ту сторону, считаю, это просто не красит его. С таким составом он не должен такого говорить. Сказать, что кто-то страдает от этого лимита, пока не могу. Эту тему даже не надо затрагивать. Кроме Виллаш-Боаша не видел, чтобы кто-то об этом говорил. Мне странно, что в такой команде тренер позволяет себе такие высказывания. Это просто некрасиво и неэтично. Он должен работать с теми футболистами, которые у него есть. Другие тренеры не плачут, приспосабливаются к тому, что у них есть.
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бомбардирушка
1439659574
И ТАК БУДЕТ В КАЖДОМ ТУРЕ!!!!!!!!!!!!!
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