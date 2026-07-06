06.07.2026, понедельник, 22:00
Чемпионат мира, 1/8 финала
Чемпионат мира, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Составы команд
Португалия
Португалия
3-1-1-3-2
1
Кошта
25
Мендеш
3
Диаш
20
Канселу
13
Вейга
23
Витинья
18
Нету
8
Фернандеш
15
Невеш
7
Роналду
11
Феликс
4-1-1-3-1
23
Симон
12
Порро
22
Кубарси
14
Ляпорт
24
Кукурелья
16
Родри
20
Педри
19
Ямаль
10
Ольмо
21
Оярсабаль
15
Баэна
20
Канселу
5
Далот
5
Далот
20
Канселу
25
Мендеш
2
Семеду
2
Семеду
25
Мендеш
23
Витинья
10
Силва
10
Силва
23
Витинья
11
Феликс
17
Леау
17
Леау
11
Феликс
18
Нету
26
Консейсау
26
Консейсау
18
Нету
20
Педри
8
Руис
8
Руис
20
Педри
10
Ольмо
6
Мерино
6
Мерино
10
Ольмо
15
Баэна
7
Торрес
7
Торрес
15
Баэна
21
Оярсабаль
26
Иглесиас
26
Иглесиас
21
Оярсабаль
Остались в запасе
Португалия
Испания
22
Руй Силва
ВР
12
Жозе Са
ВР
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Томаш Араужо
ЦЗ
24
Саму Кошта
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
19
Гонсалу Гедеш
ЛВ
16
Тринкау
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
13
Жоан Гарсия
ВР
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
9
Гави
ЦП
25
Виктор Муньос
ЛВ
11
Йереми Пино
ПВ
17
Нико Уильямс
ПВ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Остались в запасе
22
Руй Силва
ВР
12
Жозе Са
ВР
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Томаш Араужо
ЦЗ
24
Саму Кошта
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
19
Гонсалу Гедеш
ЛВ
16
Тринкау
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Остались в запасе
13
Жоан Гарсия
ВР
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
9
Гави
ЦП
25
Виктор Муньос
ЛВ
11
Йереми Пино
ПВ
17
Нико Уильямс
ПВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Статистика матча Португалия - Испания
2
1
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
9
13
Офсайды
2
1
Количество передач
427
530
Сейвы
5
2
Точность передач %
83
88
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
0.63
1.69
xGP (предотвращенные голы)
0.89
0.89
Смотреть прямую трансляцию Португалия против Испании, 1/8 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 июля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия – Испания
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»