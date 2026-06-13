14.06.2026, воскресенье, 01:00
Чемпионат мира, группа C, 1 тур
Чемпионат мира, группа C, 1 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Бразилия
Бразилия
Марокко
12
Мунир Моанд
ВР
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
26
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
19
Юссеф Беламмари
ЛАЗ
5
Марван Саадан
ЦЗ
25
Редуан Аляль
ЦЗ
13
Закария Эль Уахди
ПЗ
15
Самир Эль-Мурабе
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
9
Суфьян Рахими
ЛВ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
16
Жессим Яссин
ПВ
21
Аюб Амаимуни-Эшгуяб
ПВ
17
Амин Сбаи
ЛФ
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Алиссон
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэль
24
Ибаньес
5
Каземиро
8
Гимарайнс
7
Винисиус
20
Пакета
11
Рафинья
25
Тиаго
4-3-3
1
Буну
2
Хакими
14
Диоп
18
Рияд
3
Мазрауи
24
Эль-Айнауи
8
Унаи
11
Сайбари
10
Диас
23
Эль-Ханнус
6
Буадди
5
Каземиро
13
Данило
13
Данило
5
Каземиро
8
Гимарайнс
18
Данило
18
Данило
8
Гимарайнс
24
Ибаньес
17
Фабиньо
17
Фабиньо
24
Ибаньес
20
Пакета
21
Энрике
21
Энрике
20
Пакета
25
Тиаго
9
Кунья
9
Кунья
25
Тиаго
23
Эль-Ханнус
26
Салах-Эддин
26
Салах-Эддин
23
Эль-Ханнус
8
Унаи
15
Эль-Мурабе
15
Эль-Мурабе
8
Унаи
11
Сайбари
9
Рахими
9
Рахими
11
Сайбари
10
Диас
7
Тальби
7
Тальби
10
Диас
3
Мазрауи
21
Амаимуни-Эшгуяб
21
Амаимуни-Эшгуяб
3
Мазрауи
Остались в запасе
Бразилия
Марокко
23
Эдерсон
ВР
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Бремер
ЦЗ
15
Лео Перейра
ЦЗ
2
Эдерсон
ЦП
22
Габриэль Мартинелли
ЛВ
26
Райан Витор
ПВ
19
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
12
Мунир Моанд
ВР
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
19
Юссеф Беламмари
ЛАЗ
5
Марван Саадан
ЦЗ
25
Редуан Аляль
ЦЗ
13
Закария Эль Уахди
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
16
Жессим Яссин
ПВ
17
Амин Сбаи
ЛФ
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Уаби
Остались в запасе
23
Эдерсон
ВР
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Бремер
ЦЗ
15
Лео Перейра
ЦЗ
2
Эдерсон
ЦП
22
Габриэль Мартинелли
ЛВ
26
Райан Витор
ПВ
19
Эндрик
ЦФ
Остались в запасе
12
Мунир Моанд
ВР
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
19
Юссеф Беламмари
ЛАЗ
5
Марван Саадан
ЦЗ
25
Редуан Аляль
ЦЗ
13
Закария Эль Уахди
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
16
Жессим Яссин
ПВ
17
Амин Сбаи
ЛФ
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Мохамед Уаби
Статистика матча Бразилия - Марокко
2
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
16
14
Офсайды
0
1
Количество передач
514
486
Сейвы
2
4
Точность передач %
87
86
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
1.26
1.37
xGP (предотвращенные голы)
0.38
0.38
Смотреть прямую трансляцию Бразилия против Марокко, 1-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 июня в 01:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бразилия – Марокко
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»