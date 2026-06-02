02.06.2026, вторник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Составы команд
Хорватия
Хорватия
4-1-3-1-1
1
Ливакович
6
Шутало
4
Гвардиол
2
Станишич
22
Вушкович
17
Сучич
10
Модрич
8
Ковачич
16
Батурина
14
Перишич
26
Муса
2-1-3-3-1
1
Куртуа
25
Нгой
3
Теате
24
Онана
23
Раскин
8
Тилеманс
5
Де Куйпер
22
Салемакерс
17
Де Кетеларе
7
Де Брюйне
11
Доку
1
Ливакович
23
Котарски
23
Котарски
1
Ливакович
4
Гвардиол
3
Понграчич
3
Понграчич
4
Гвардиол
6
Шутало
18
Якич
18
Якич
6
Шутало
14
Перишич
7
Моро
7
Моро
14
Перишич
8
Ковачич
21
Сучич
21
Сучич
8
Ковачич
16
Батурина
13
Влашич
13
Влашич
16
Батурина
10
Модрич
15
Пашалич
15
Пашалич
10
Модрич
2
Станишич
24
Пашалич
24
Пашалич
2
Станишич
26
Муса
11
Будимир
11
Будимир
26
Муса
17
Сучич
9
Крамарич
9
Крамарич
17
Сучич
24
Онана
18
Сейс
18
Сейс
24
Онана
22
Салемакерс
16
Де Винтер
16
Де Винтер
22
Салемакерс
5
Де Куйпер
4
Мехеле
4
Мехеле
5
Де Куйпер
7
Де Брюйне
15
Менье
15
Менье
7
Де Брюйне
23
Раскин
6
Витсель
6
Витсель
23
Раскин
25
Нгой
20
Ванакен
20
Ванакен
25
Нгой
11
Доку
26
Фернандес-Пардо
26
Фернандес-Пардо
11
Доку
17
Де Кетеларе
9
Лукаку
9
Лукаку
17
Де Кетеларе
Остались в запасе
Хорватия
Бельгия
12
Ивор Пандур
ВР
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
19
Тони Фрук
АП
20
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
13
Майк Пендерс
ВР
12
Сенне Ламменс
ВР
21
Тимоти Кастань
ПЗ
19
Диегу Морейра
ЛВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
12
Ивор Пандур
ВР
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
19
Тони Фрук
АП
20
Игор Матанович
ЦФ
Остались в запасе
13
Майк Пендерс
ВР
12
Сенне Ламменс
ВР
21
Тимоти Кастань
ПЗ
19
Диегу Морейра
ЛВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Хорватия - Бельгия
2
2
Всего ударов по воротам
5
8
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
13
13
Офсайды
4
2
Количество передач
539
417
Сейвы
3
1
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
0.43
0.85
Смотреть прямую трансляцию Хорватия против Бельгии товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 июня в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Хорватия – Бельгия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»