01.06.2026, понедельник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Составы команд
Австрия
Австрия
3-4-1-2
1
Шлагер
5
Пош
8
Алаба
15
Линхарт
20
Лаймер
4
Шлагер
9
Забитцер
6
Зайвальд
18
Шмид
7
Арнаутович
11
Грегоритч
4-2-1-2-1
1
Шамах
20
Валери
3
Тальби
4
Рекик
2
Абди
13
Хедира
17
Скири
25
Слимане
10
Меджбри
11
Гарби
19
Шауат
15
Линхарт
23
Фридль
23
Фридль
15
Линхарт
8
Алаба
3
Дансо
3
Дансо
8
Алаба
11
Грегоритч
16
Мвене
16
Мвене
11
Грегоритч
5
Пош
22
Прасс
22
Прасс
5
Пош
18
Шмид
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
18
Шмид
4
Шлагер
24
Ваннер
24
Ваннер
4
Шлагер
7
Арнаутович
14
Калайджич
14
Калайджич
7
Арнаутович
10
Меджбри
15
Бельхадж Махмуд
15
Бельхадж Махмуд
10
Меджбри
13
Хедира
8
Саад
8
Саад
13
Хедира
11
Гарби
26
Тунекти
26
Тунекти
11
Гарби
19
Шауат
18
Эльлуми
18
Эльлуми
19
Шауат
25
Слимане
14
Айяри
14
Айяри
25
Слимане
Остались в запасе
Австрия
Тунис
12
Флориан Вигеле
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
25
Михаэль Свобода
ЦЗ
2
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
26
Алессандро Шепф
ЦП
21
Патрик Виммер
ПВ
Главный тренер
Ральф Рангник
22
Сабри Бен-Хессен
ВР
16
Аймен Дамен
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
21
Мохамед Бен Хамида
ЛЗ
5
Адем Арус
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
23
Мутаз Неффати
ПАЗ
7
Элиас Ахури
ПВ
24
Раэд Шихауи
ЦФ
Главный тренер
Сами Трабелси
Остались в запасе
12
Флориан Вигеле
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
25
Михаэль Свобода
ЦЗ
2
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
26
Алессандро Шепф
ЦП
21
Патрик Виммер
ПВ
Остались в запасе
22
Сабри Бен-Хессен
ВР
16
Аймен Дамен
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
21
Мохамед Бен Хамида
ЛЗ
5
Адем Арус
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
23
Мутаз Неффати
ПАЗ
7
Элиас Ахури
ПВ
24
Раэд Шихауи
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Сами Трабелси
Статистика матча Австрия - Тунис
2
1
1
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
12
12
Офсайды
1
2
Количество передач
466
327
Сейвы
2
3
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Смотреть прямую трансляцию Австрия против Туниса товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется июня в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Австрия – Тунис
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»