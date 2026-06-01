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  • Австрия – Тунис: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июня 2026

Австрия – Тунис: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июня 2026

1 июня, 20:35
Австрия
01.06.2026, понедельник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Тунис
63' М. Забитцер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
1
Александер Шлагер
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
8
Давид Алаба
(К) ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
20
Конрад Лаймер
ЦП
6
Николас Зайвальд
ЦП
4
Ксавер Шлагер
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
18
Романо Шмид
АП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Тунис
1
Абдельмухиб Шамах
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
4
Омар Рекик
ЦЗ
20
Ян Валери
ПЗ
13
Рани Хедира
ОП
17
Эйе Скири
(К) ОП
25
Анис Слимане
ЦП
10
Аннибал Меджбри
АП
11
Исмаэль Гарби
АП
19
Фирас Шауат
ЦФ
Главный тренер
Сами Трабелси
Австрия
12
Флориан Вигеле
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
25
Михаэль Свобода
ЦЗ
2
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
10
Флориан Гриллич
ОП
26
Алессандро Шепф
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
24
Пауль Ваннер
АП
21
Патрик Виммер
ПВ
14
Саша Калайджич
ЦФ
Тунис
22
Сабри Бен-Хессен
ВР
16
Аймен Дамен
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
21
Мохамед Бен Хамида
ЛЗ
5
Адем Арус
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
23
Мутаз Неффати
ПАЗ
15
Мохамед Бельхадж Махмуд
ОП
8
Элиас Саад
ЛВ
7
Элиас Ахури
ПВ
26
Себастьян Тунекти
ЛФ
24
Раэд Шихауи
ЦФ
18
Райан Эльлуми
ЦФ
14
Халил Айяри
РФ
3-4-1-2
1
Шлагер
5
Пош
8
Алаба
15
Линхарт
20
Лаймер
4
Шлагер
9
Забитцер
6
Зайвальд
18
Шмид
7
Арнаутович
11
Грегоритч
4-2-1-2-1
1
Шамах
20
Валери
3
Тальби
4
Рекик
2
Абди
13
Хедира
17
Скири
25
Слимане
10
Меджбри
11
Гарби
19
Шауат
15
Линхарт
23
Фридль
23
Фридль
15
Линхарт
8
Алаба
3
Дансо
3
Дансо
8
Алаба
11
Грегоритч
16
Мвене
16
Мвене
11
Грегоритч
5
Пош
22
Прасс
22
Прасс
5
Пош
18
Шмид
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
18
Шмид
4
Шлагер
24
Ваннер
24
Ваннер
4
Шлагер
7
Арнаутович
14
Калайджич
14
Калайджич
7
Арнаутович
10
Меджбри
15
Бельхадж Махмуд
15
Бельхадж Махмуд
10
Меджбри
13
Хедира
8
Саад
8
Саад
13
Хедира
11
Гарби
26
Тунекти
26
Тунекти
11
Гарби
19
Шауат
18
Эльлуми
18
Эльлуми
19
Шауат
25
Слимане
14
Айяри
14
Айяри
25
Слимане
Остались в запасе
Австрия
Тунис
12
Флориан Вигеле
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
25
Михаэль Свобода
ЦЗ
2
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
26
Алессандро Шепф
ЦП
21
Патрик Виммер
ПВ
Главный тренер
Ральф Рангник
22
Сабри Бен-Хессен
ВР
16
Аймен Дамен
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
21
Мохамед Бен Хамида
ЛЗ
5
Адем Арус
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
23
Мутаз Неффати
ПАЗ
7
Элиас Ахури
ПВ
24
Раэд Шихауи
ЦФ
Главный тренер
Сами Трабелси
Остались в запасе
12
Флориан Вигеле
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
25
Михаэль Свобода
ЦЗ
2
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
26
Алессандро Шепф
ЦП
21
Патрик Виммер
ПВ
Остались в запасе
22
Сабри Бен-Хессен
ВР
16
Аймен Дамен
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
21
Мохамед Бен Хамида
ЛЗ
5
Адем Арус
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
23
Мутаз Неффати
ПАЗ
7
Элиас Ахури
ПВ
24
Раэд Шихауи
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Сами Трабелси
Статистика матча Австрия - Тунис
2
1
1
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
12
12
Офсайды
1
2
Количество передач
466
327
Сейвы
2
3
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
3
7

Смотреть прямую трансляцию Австрия против Туниса товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется июня в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Австрия – Тунис

Австрия – Тунис: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Тунис Австрия
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