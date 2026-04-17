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  • «Торпедо» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2026

«Торпедо» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2026

17 апреля, 16:50
Торпедо
17.04.2026, пятница, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 29 тур
2 : 0
Завершен
КАМАЗ
5' М. Чурич (П) 52' В. Шитов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
77
Константин Савичев
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
6
Садыг Багиев
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
11
Руслан Апеков
ЛВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
КАМАЗ
30
Евгений Замерец
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
8
Даниил Шамкин
АП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
11
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
86
Никита Корец
ВР
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
27
Александр Орехов
ЦП
17
Илья Берковский
АП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
83
Николай Ищенко
ЛВ
7
Александр Юшин
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
8
Arsen Revazov
ЦФ
20
Dmitri Kalayda
ЦФ
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
53
Вячеслав Коробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
69
Владислав Давыдов
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
79
Виталий Семенов
ОП
8
Ефим Долгополов
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
91
Антон Рощин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
54
Александр Устюгов
ПВ
4-2-1-1-2
25
Солдатенко
90
Роганович
3
Иваньков
24
Гоцук
77
Савичев
97
Чурич
6
Багиев
47
Уткин
11
Апеков
73
Шитов
10
Цыпченко
3-1-1-3-2
30
Замерец
76
Суханов
6
Калистратов
3
Маругин
17
Абдуллахи
7
Аюкин
28
Султонов
8
Шамкин
10
Защепкин
11
Караев
12
Ревазов
77
Савичев
99
Шевченко
99
Шевченко
77
Савичев
97
Чурич
27
Орехов
27
Орехов
97
Чурич
73
Шитов
17
Берковский
17
Берковский
73
Шитов
11
Апеков
33
Камара
33
Камара
11
Апеков
10
Цыпченко
79
Каштанов
79
Каштанов
10
Цыпченко
30
Замерец
31
Анисимов
31
Анисимов
30
Замерец
6
Калистратов
19
Тананеев
19
Тананеев
6
Калистратов
17
Абдуллахи
83
Лайкин
83
Лайкин
17
Абдуллахи
28
Султонов
11
Абдуллаев
11
Абдуллаев
28
Султонов
10
Защепкин
91
Рощин
91
Рощин
10
Защепкин
Остались в запасе
Торпедо
КАМАЗ
95
Михаил Волков
ВР
86
Никита Корец
ВР
4
Сергей Бородин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
83
Николай Ищенко
ЛВ
7
Александр Юшин
ПВ
8
Arsen Revazov
ЦФ
20
Dmitri Kalayda
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
53
Вячеслав Коробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
69
Владислав Давыдов
ЦЗ
79
Виталий Семенов
ОП
8
Ефим Долгополов
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
54
Александр Устюгов
ПВ
Главный тренер
Антон Хазов
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
86
Никита Корец
ВР
4
Сергей Бородин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
83
Николай Ищенко
ЛВ
7
Александр Юшин
ПВ
8
Arsen Revazov
ЦФ
20
Dmitri Kalayda
ЦФ
Остались в запасе
53
Вячеслав Коробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
69
Владислав Давыдов
ЦЗ
79
Виталий Семенов
ОП
8
Ефим Долгополов
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
54
Александр Устюгов
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Антон Хазов
Статистика матча Торпедо - КАМАЗ
1
5
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
4
9

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «КАМАЗа», 29-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 апреля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «КАМАЗ»

«Торпедо» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига КАМАЗ Торпедо
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