17.04.2026, пятница, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 29 тур
Россия. PARI Первая лига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Торпедо
Торпедо
4-2-1-1-2
25
Солдатенко
90
Роганович
3
Иваньков
24
Гоцук
77
Савичев
97
Чурич
6
Багиев
47
Уткин
11
Апеков
73
Шитов
10
Цыпченко
3-1-1-3-2
30
Замерец
76
Суханов
6
Калистратов
3
Маругин
17
Абдуллахи
7
Аюкин
28
Султонов
8
Шамкин
10
Защепкин
11
Караев
12
Ревазов
77
Савичев
99
Шевченко
99
Шевченко
77
Савичев
97
Чурич
27
Орехов
27
Орехов
97
Чурич
73
Шитов
17
Берковский
17
Берковский
73
Шитов
11
Апеков
33
Камара
33
Камара
11
Апеков
10
Цыпченко
79
Каштанов
79
Каштанов
10
Цыпченко
30
Замерец
31
Анисимов
31
Анисимов
30
Замерец
6
Калистратов
19
Тананеев
19
Тананеев
6
Калистратов
17
Абдуллахи
83
Лайкин
83
Лайкин
17
Абдуллахи
28
Султонов
11
Абдуллаев
11
Абдуллаев
28
Султонов
10
Защепкин
91
Рощин
91
Рощин
10
Защепкин
Остались в запасе
Торпедо
КАМАЗ
95
Михаил Волков
ВР
86
Никита Корец
ВР
4
Сергей Бородин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
83
Николай Ищенко
ЛВ
7
Александр Юшин
ПВ
8
Arsen Revazov
ЦФ
20
Dmitri Kalayda
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
53
Вячеслав Коробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
69
Владислав Давыдов
ЦЗ
79
Виталий Семенов
ОП
8
Ефим Долгополов
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
54
Александр Устюгов
ПВ
Главный тренер
Антон Хазов
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
86
Никита Корец
ВР
4
Сергей Бородин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
83
Николай Ищенко
ЛВ
7
Александр Юшин
ПВ
8
Arsen Revazov
ЦФ
20
Dmitri Kalayda
ЦФ
Остались в запасе
53
Вячеслав Коробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
69
Владислав Давыдов
ЦЗ
79
Виталий Семенов
ОП
8
Ефим Долгополов
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
54
Александр Устюгов
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Антон Хазов
Статистика матча Торпедо - КАМАЗ
1
5
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
4
9
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «КАМАЗа», 29-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 апреля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «КАМАЗ»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»