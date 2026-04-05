05.04.2026, воскресенье, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Улытау
Улытау
4-5-1
1
Непогодов
3
Кейлер
28
Бугулов
25
66
Маликайдар
90
Мартин
8
Вачиберадзе
14
9
Абылайхан
18
Буньон
7
Киси
3-1-1-5
16
Заруцкий
5
Каиров
23
Эрланов
18
Ордец
21
Альварес
12
Топалов
14
10
11
Шушеначев
7
Соса
22
Сейдахмет
8
Вачиберадзе
10
Таубай
10
Таубай
8
Вачиберадзе
9
Абылайхан
11
Смит
11
Смит
9
Абылайхан
14
27
Досмагамбетов
27
Досмагамбетов
14
5
Каиров
31
Танжариков
31
Танжариков
5
Каиров
10
80
Кенесов
80
Кенесов
10
22
Сейдахмет
17
Нани
17
Нани
22
Сейдахмет
12
Топалов
19
Латурнус
19
Латурнус
12
Топалов
Остались в запасе
Улытау
Актобе
78
Тимурбек Закиров
ВР
40
Станислав Щербаков
ВР
69
Даниел Мауленов
ЛЗ
4
Максим Чалкин
ЦЗ
12
Vadim Afanasenko
ЦЗ
6
Куандык Нурсултанов
ЦП
9
Rinat Serikkul
ЦП
20
E. Kospayev
ЦП
17
B. Daniyarov
ЦФ
21
Orken Nurali
ЦФ
Главный тренер
Нуркен Мазбаев
1
Игорь Трофимец
ВР
30
Никита Корзун
ОП
16
Аян Байдавлетов
ОП
29
M. Kikbaev
ЦП
Главный тренер
Штефан Таркович
Остались в запасе
78
Тимурбек Закиров
ВР
40
Станислав Щербаков
ВР
69
Даниел Мауленов
ЛЗ
4
Максим Чалкин
ЦЗ
12
Vadim Afanasenko
ЦЗ
6
Куандык Нурсултанов
ЦП
9
Rinat Serikkul
ЦП
20
E. Kospayev
ЦП
17
B. Daniyarov
ЦФ
21
Orken Nurali
ЦФ
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
30
Никита Корзун
ОП
16
Аян Байдавлетов
ОП
29
M. Kikbaev
ЦП
Главный тренер
Нуркен Мазбаев
Главный тренер
Штефан Таркович
Статистика матча Улытау - Актобе
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Улытау» против «Актобе», 4-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 13:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»