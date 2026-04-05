Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Улытау» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

«Улытау» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

5 апреля, 11:50
Улытау
05.04.2026, воскресенье, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Актобе
71' Б. Вачиберадзе
81' Д. Соса
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Улытау
1
Дмитрий Непогодов
ВР
3
Сергей Кейлер
ЛЗ
66
Саги Маликайдар
ЦЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
25
Glib Bukhal
ЦЗ
18
Артур Буньон
ЦП
90
Дэвид Мартин
ЦП
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
14
Hiroki Harada
ЦП
9
Рамазан Абылайхан
ЦП
7
Котаро Киси
ЦФ
Главный тренер
Нуркен Мазбаев
Актобе
16
Александр Заруцкий
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
21
Пабло Альварес
ОП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
14
Agustín Pastoriza
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
10
Ajdin Zeljkovic
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Улытау
78
Тимурбек Закиров
ВР
40
Станислав Щербаков
ВР
69
Даниел Мауленов
ЛЗ
4
Максим Чалкин
ЦЗ
12
Vadim Afanasenko
ЦЗ
10
Абзал Таубай
ЦП
6
Куандык Нурсултанов
ЦП
9
Rinat Serikkul
ЦП
20
E. Kospayev
ЦП
11
Ариагнер Смит
ЦФ
17
B. Daniyarov
ЦФ
21
Orken Nurali
ЦФ
Актобе
1
Игорь Трофимец
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
30
Никита Корзун
ОП
16
Аян Байдавлетов
ОП
29
M. Kikbaev
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
17
Нани
ЛВ
19
Виталий Латурнус
ЦФ
4-5-1
1
Непогодов
3
Кейлер
28
Бугулов
25
66
Маликайдар
90
Мартин
8
Вачиберадзе
14
9
Абылайхан
18
Буньон
7
Киси
3-1-1-5
16
Заруцкий
5
Каиров
23
Эрланов
18
Ордец
21
Альварес
12
Топалов
14
10
11
Шушеначев
7
Соса
22
Сейдахмет
8
Вачиберадзе
10
Таубай
10
Таубай
8
Вачиберадзе
9
Абылайхан
11
Смит
11
Смит
9
Абылайхан
14
27
Досмагамбетов
27
Досмагамбетов
14
5
Каиров
31
Танжариков
31
Танжариков
5
Каиров
10
80
Кенесов
80
Кенесов
10
22
Сейдахмет
17
Нани
17
Нани
22
Сейдахмет
12
Топалов
19
Латурнус
19
Латурнус
12
Топалов
Остались в запасе
Улытау
Актобе
78
Тимурбек Закиров
ВР
40
Станислав Щербаков
ВР
69
Даниел Мауленов
ЛЗ
4
Максим Чалкин
ЦЗ
12
Vadim Afanasenko
ЦЗ
6
Куандык Нурсултанов
ЦП
9
Rinat Serikkul
ЦП
20
E. Kospayev
ЦП
17
B. Daniyarov
ЦФ
21
Orken Nurali
ЦФ
Главный тренер
Нуркен Мазбаев
1
Игорь Трофимец
ВР
30
Никита Корзун
ОП
16
Аян Байдавлетов
ОП
29
M. Kikbaev
ЦП
Главный тренер
Штефан Таркович
Остались в запасе
78
Тимурбек Закиров
ВР
40
Станислав Щербаков
ВР
69
Даниел Мауленов
ЛЗ
4
Максим Чалкин
ЦЗ
12
Vadim Afanasenko
ЦЗ
6
Куандык Нурсултанов
ЦП
9
Rinat Serikkul
ЦП
20
E. Kospayev
ЦП
17
B. Daniyarov
ЦФ
21
Orken Nurali
ЦФ
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
30
Никита Корзун
ОП
16
Аян Байдавлетов
ОП
29
M. Kikbaev
ЦП
Главный тренер
Нуркен Мазбаев
Главный тренер
Штефан Таркович
Статистика матча Улытау - Актобе
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Улытау» против «Актобе», 4-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Улытау» – «Актобе»

«Улытау» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Актобе Улытау
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара», новая зарплата Барко в «Спартаке», у ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов и другие новости
01:50
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
1
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
1
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Все новости
Все новости
В казахстанском футболе избавляются от всего русского
29 июля
5
Матч «Кайрата» перенесут из-за Канье Уэста
24 июля
2
Фото«Барселона» представила первого казахстанского футболиста в истории клуба
16 июля
5
«Балтике» отказали в трансфере казахстанского таланта
8 июля
4
ФотоДва российских игрока перешли в клубы, которые сыграют в Лиге конференций
5 июля
1
Нани высказался об игре Роналду на ЧМ-2026
2 июля
Интерес к Дзюбе есть только в одной зарубежной стране
1 июля
4
ФотоЗенитовец Алип получил еще один диплом
27 июня
5
Реакция «Ахмата» на интерес «Спартака» к Самородову
27 июня
3
На ЧМ-2026 перепутали Узбекистан с Казахстаном
19 июня
5
ФотоЗенитовец Алип выловил огромную рыбу в Каспийском море
17 июня
19
Хаби Алонсо принял решение по казахстанскому таланту «Челси»
16 июня
«Спартак» может купить игрока сборной Казахстана
26 мая
4
Раскрыт размер зарплаты Аршавина в последние годы карьеры
30 апреля
2
В клубе из Казахстана высказались о возможном переходе вингера «Спартака»
29 апреля
2
Шпилевский после увольнения из «Пари НН» может принять команду из ЛЧ
28 апреля
ФотоТренер России на ЧМ-2018 возглавил казахстанский клуб
24 апреля
Адиев – об увольнении из «Крыльев» и отказа «Актобе»: «Рад, что так получилось»
22 апреля
Тренеры России на ЧМ-2018 нашли работу в Казахстане
3 апреля
1
В «Барселоне» появится первый игрок из Казахстана
1 апреля
1
«Актобе» отказался от Адиева, уволенного из «Крыльев» после переговоров с казахстанским клубом
1 апреля
7
«Актобе» пришлось переехать из-за Нани
28 марта
1
Стало известно, будут ли «Крылья» штрафовать Адиева за переговоры с «Актобе»
26 марта
Реакция Бубнова на переговоры тренера «Крыльев» Адиева с другим клубом
25 марта
1
Тренеру «Крыльев» Адиеву обещали утроить зарплату в Казахстане
25 марта
6
Адиев поставил точку в слухах об уходе из «Крыльев Советов»
25 марта
3
Адиева обвинили в подлости и «кидке»
25 марта
1
Адиев прояснил ситуацию с уходом из «Крыльев»: «Я никуда не сбегал!»
24 марта
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+