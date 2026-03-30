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  • «Торпедо» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2026

«Торпедо» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2026

30 марта, 18:20
Торпедо
30.03.2026, понедельник, 19:30
Россия. PARI Первая лига, 26 тур
4 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
13' И. Берковский 44' И. Берковский 49' И. Берковский 55' Д. Уткин
58' К. Алиев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
77
Константин Савичев
ПЗ
6
Садыг Багиев
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
17
Илья Берковский
АП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
СКА-Хабаровск
78
Ислам Имамов
ВР
4
Олег Кожемякин
ЦЗ
78
Ярослав Гребенкин
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
20
Жорди Тур
ЦП
13
Данила Янов
АП
50
Степан Глотов
ЛВ
10
Камран Алиев
ЦФ
9
Хакобо Алькальде
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Торпедо
86
Никита Корец
ВР
95
Михаил Волков
ВР
4
Сергей Бородин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
83
Николай Ищенко
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
7
Александр Юшин
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
20
Dmitri Kalayda
ЦФ
8
Arsen Revazov
ЦФ
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
38
Василий Алейников
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
82
Демьян Илиев
АП
19
Вадим Вшивков
ЛВ
11
Владислав Брагин
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Солдатенко
90
Роганович
3
Иваньков
24
Гоцук
77
Савичев
6
Багиев
27
Орехов
47
Уткин
17
Берковский
73
Шитов
10
Цыпченко
3-2-1-2-2
78
Имамов
4
Кожемякин
78
Гребенкин
29
Мухин
71
Мастерной
44
Гурбан
20
Тур
13
Янов
50
Глотов
9
Алькальде
10
Алиев
27
Орехов
97
Чурич
97
Чурич
27
Орехов
17
Берковский
83
Ищенко
83
Ищенко
17
Берковский
73
Шитов
11
Апеков
11
Апеков
73
Шитов
47
Уткин
7
Юшин
7
Юшин
47
Уткин
10
Цыпченко
79
Каштанов
79
Каштанов
10
Цыпченко
78
Гребенкин
38
Алейников
38
Алейников
78
Гребенкин
9
Алькальде
11
Гаглоев
11
Гаглоев
9
Алькальде
44
Гурбан
82
Илиев
82
Илиев
44
Гурбан
50
Глотов
19
Вшивков
19
Вшивков
50
Глотов
13
Янов
11
Брагин
11
Брагин
13
Янов
Остались в запасе
Торпедо
СКА-Хабаровск
86
Никита Корец
ВР
95
Михаил Волков
ВР
4
Сергей Бородин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
20
Dmitri Kalayda
ЦФ
8
Arsen Revazov
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
96
Алексей Кузнецов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
95
Михаил Волков
ВР
4
Сергей Бородин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
20
Dmitri Kalayda
ЦФ
8
Arsen Revazov
ЦФ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Торпедо - СКА-Хабаровск
1
2
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
9

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «СКА-Хабаровск», 26-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «СКА-Хабаровск»

«Торпедо» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные СКА-Хабаровск Торпедо
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