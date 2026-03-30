30.03.2026, понедельник, 19:30
Россия. PARI Первая лига, 26 тур
Россия. PARI Первая лига, 26 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Торпедо
Торпедо
4-1-2-1-2
25
Солдатенко
90
Роганович
3
Иваньков
24
Гоцук
77
Савичев
6
Багиев
27
Орехов
47
Уткин
17
Берковский
73
Шитов
10
Цыпченко
3-2-1-2-2
78
Имамов
4
Кожемякин
78
Гребенкин
29
Мухин
71
Мастерной
44
Гурбан
20
Тур
13
Янов
50
Глотов
9
Алькальде
10
Алиев
27
Орехов
97
Чурич
97
Чурич
27
Орехов
17
Берковский
83
Ищенко
83
Ищенко
17
Берковский
73
Шитов
11
Апеков
11
Апеков
73
Шитов
47
Уткин
7
Юшин
7
Юшин
47
Уткин
10
Цыпченко
79
Каштанов
79
Каштанов
10
Цыпченко
78
Гребенкин
38
Алейников
38
Алейников
78
Гребенкин
9
Алькальде
11
Гаглоев
11
Гаглоев
9
Алькальде
44
Гурбан
82
Илиев
82
Илиев
44
Гурбан
50
Глотов
19
Вшивков
19
Вшивков
50
Глотов
13
Янов
11
Брагин
11
Брагин
13
Янов
Остались в запасе
Торпедо
СКА-Хабаровск
86
Никита Корец
ВР
95
Михаил Волков
ВР
4
Сергей Бородин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
20
Dmitri Kalayda
ЦФ
8
Arsen Revazov
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
96
Алексей Кузнецов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
95
Михаил Волков
ВР
4
Сергей Бородин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
20
Dmitri Kalayda
ЦФ
8
Arsen Revazov
ЦФ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Торпедо - СКА-Хабаровск
1
2
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
9
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «СКА-Хабаровск», 26-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «СКА-Хабаровск»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»