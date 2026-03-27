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  • Греция – Парагвай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 марта 2026

Греция – Парагвай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 марта 2026

27 марта, 20:50
Греция
27.03.2026, пятница, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Парагвай
52' Д. Гомес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Греция
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Димитриос Яннулис
ЛЗ
15
Лазарос Рота
ЦЗ
4
Костас Мавропанос
ЦЗ
17
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
8
Христос Музакитис
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
19
Константинос Карецас
АП
11
Тасос Бакасетас
АП
10
Христос Цолис
ЛВ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Парагвай
22
Гастон Ольвейра
ВР
13
Алан Бенитес
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
3
Омар Альдрете
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
0
Лука Ромеро
ЦП
8
Диего Гомес
ЦП
19
Хулио Энкисо
ПВ
10
Мигель Альмирон
ПВ
16
Дамиан Бобадилья
ЦФ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
Греция
24
Антонис Цифцис
ВР
13
Христос Мандас
ВР
12
Константинос Цолакис
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
5
Панайотис Рецос
ЦЗ
2
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
23
Нектариос Триантис
ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
18
Сотирис Контурис
ЦП
18
Яннис Константелиас
АП
7
Георгиос Масурас
ЛВ
16
Андреас Тетте
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Парагвай
12
Орландо Гилл
ВР
1
Роберто Фернандес
ВР
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
13
Хосе Канале
ЦЗ
2
Густаво Веласкес
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
23
Матиас Галарса
ЦП
20
Брайан Охеда
ЦП
11
Маурисио
АП
24
Густаво Кабальеро
ЛВ
7
Рамон Соса
ЛВ
26
Александро Майдана
ЦФ
18
Алекс Арсе
ЦФ
21
Габриэль Авалос
ЦФ
4-2-3-1
1
Влаходимос
22
Яннулис
4
Мавропанос
17
Хацидиакос
15
Рота
8
Музакитис
6
Курбелис
10
Цолис
11
Бакасетас
19
Карецас
9
Дувикас
4-2-2-2
22
Ольвейра
15
Гомес
3
Альдрете
6
Алонсо
13
Бенитес
0
Ромеро
8
Гомес
10
Альмирон
19
Энкисо
9
Санабрия
16
Бобадилья
22
Яннулис
21
Цимикас
21
Цимикас
22
Яннулис
4
Мавропанос
5
Рецос
5
Рецос
4
Мавропанос
15
Рота
2
Вагианнидис
2
Вагианнидис
15
Рота
6
Курбелис
23
Триантис
23
Триантис
6
Курбелис
8
Музакитис
20
Зафейрис
20
Зафейрис
8
Музакитис
11
Бакасетас
18
Константелиас
18
Константелиас
11
Бакасетас
19
Карецас
7
Масурас
7
Масурас
19
Карецас
9
Дувикас
14
Павлидис
14
Павлидис
9
Дувикас
16
Бобадилья
13
Канале
13
Канале
16
Бобадилья
13
Бенитес
2
Веласкес
2
Веласкес
13
Бенитес
3
Альдрете
23
Галарса
23
Галарса
3
Альдрете
0
Ромеро
20
Охеда
20
Охеда
0
Ромеро
8
Гомес
11
Маурисио
11
Маурисио
8
Гомес
19
Энкисо
24
Кабальеро
24
Кабальеро
19
Энкисо
10
Альмирон
7
Соса
7
Соса
10
Альмирон
6
Алонсо
26
Майдана
26
Майдана
6
Алонсо
9
Санабрия
18
Арсе
18
Арсе
9
Санабрия
Остались в запасе
Греция
Парагвай
24
Антонис Цифцис
ВР
13
Христос Мандас
ВР
12
Константинос Цолакис
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
18
Сотирис Контурис
ЦП
16
Андреас Тетте
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
12
Орландо Гилл
ВР
1
Роберто Фернандес
ВР
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
21
Габриэль Авалос
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
Остались в запасе
24
Антонис Цифцис
ВР
13
Христос Мандас
ВР
12
Константинос Цолакис
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
18
Сотирис Контурис
ЦП
16
Андреас Тетте
ЦФ
Остались в запасе
12
Орландо Гилл
ВР
1
Роберто Фернандес
ВР
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
21
Габриэль Авалос
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
Статистика матча Греция - Парагвай
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Греция против Парагвая на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 марта в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Греция – Парагвай

Греция – Парагвай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Парагвай Греция
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