27.03.2026, пятница, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Составы команд
Греция
Греция
24
Антонис Цифцис
ВР
13
Христос Мандас
ВР
12
Константинос Цолакис
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
5
Панайотис Рецос
ЦЗ
2
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
23
Нектариос Триантис
ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
18
Сотирис Контурис
ЦП
18
Яннис Константелиас
АП
7
Георгиос Масурас
ЛВ
16
Андреас Тетте
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
4-2-3-1
1
Влаходимос
22
Яннулис
4
Мавропанос
17
Хацидиакос
15
Рота
8
Музакитис
6
Курбелис
10
Цолис
11
Бакасетас
19
Карецас
9
Дувикас
4-2-2-2
22
Ольвейра
15
Гомес
3
Альдрете
6
Алонсо
13
Бенитес
0
Ромеро
8
Гомес
10
Альмирон
19
Энкисо
9
Санабрия
16
Бобадилья
22
Яннулис
21
Цимикас
21
Цимикас
22
Яннулис
4
Мавропанос
5
Рецос
5
Рецос
4
Мавропанос
15
Рота
2
Вагианнидис
2
Вагианнидис
15
Рота
6
Курбелис
23
Триантис
23
Триантис
6
Курбелис
8
Музакитис
20
Зафейрис
20
Зафейрис
8
Музакитис
11
Бакасетас
18
Константелиас
18
Константелиас
11
Бакасетас
19
Карецас
7
Масурас
7
Масурас
19
Карецас
9
Дувикас
14
Павлидис
14
Павлидис
9
Дувикас
16
Бобадилья
13
Канале
13
Канале
16
Бобадилья
13
Бенитес
2
Веласкес
2
Веласкес
13
Бенитес
3
Альдрете
23
Галарса
23
Галарса
3
Альдрете
0
Ромеро
20
Охеда
20
Охеда
0
Ромеро
8
Гомес
11
Маурисио
11
Маурисио
8
Гомес
19
Энкисо
24
Кабальеро
24
Кабальеро
19
Энкисо
10
Альмирон
7
Соса
7
Соса
10
Альмирон
6
Алонсо
26
Майдана
26
Майдана
6
Алонсо
9
Санабрия
18
Арсе
18
Арсе
9
Санабрия
Остались в запасе
Греция
Парагвай
24
Антонис Цифцис
ВР
13
Христос Мандас
ВР
12
Константинос Цолакис
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
18
Сотирис Контурис
ЦП
16
Андреас Тетте
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
12
Орландо Гилл
ВР
1
Роберто Фернандес
ВР
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
21
Габриэль Авалос
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
Остались в запасе
24
Антонис Цифцис
ВР
13
Христос Мандас
ВР
12
Константинос Цолакис
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
18
Сотирис Контурис
ЦП
16
Андреас Тетте
ЦФ
Остались в запасе
12
Орландо Гилл
ВР
1
Роберто Фернандес
ВР
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
21
Габриэль Авалос
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
Статистика матча Греция - Парагвай
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Греция против Парагвая на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 марта в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Греция – Парагвай
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»