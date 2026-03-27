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  • Англия – Уругвай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 марта 2026

Англия – Уругвай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 марта 2026

27 марта, 21:35
Англия
27.03.2026, пятница, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Уругвай
81' Б. Уайт
90+4' Ф. Вальверде (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
23
Джеймс Траффорд
ВР
14
Фикайо Томори
ЦЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
12
Валентино Ливраменто
ПЗ
24
Джед Спенс
ПЗ
21
Джеймс Гарнер
ОП
14
Джордан Хендерсон
(К) ЦП
9
Фил Фоден
ЛВ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
18
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
13
Гильермо Варела
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
8
Федерико Вальверде
(К) ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
14
Агустин Каноббио
ПВ
19
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Англия
23
Джейсон Стил
ВР
1
Джордан Пикфорд
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
12
Бен Уайт
ЦЗ
19
Харви Барнс
ЛП
26
Льюис Холл
ЦП
16
Кобби Мэйну
ЦП
4
Адам Уортон
ЦП
7
Коул Палмер
ПВ
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Уругвай
12
Сантьяго Меле
ВР
1
Серхио Рочет
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
3
Себастьян Касерес
ЦЗ
24
Хосе Луис Родригес
ПЗ
25
Николас Фонсека
ОП
15
Эмилиано Мартинес
ОП
25
Хуан Мануэль Санабрия
ЦП
7
Николас де ла Крус
АП
21
Факундо Торрес
ЛВ
18
Брайан Родригес
ПВ
11
Факундо Пельистри
ПВ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
21
Федерико Виньяс
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Траффорд
12
Ливраменто
14
Томори
6
Магуайр
24
Спенс
21
Гарнер
14
Хендерсон
11
Рэшфорд
9
Фоден
20
Мадуэке
18
Соланке
4-1-2-2-1
23
Муслера
13
Варела
16
Оливера
4
Араухо
22
Пикерес
5
Угарте
8
Вальверде
10
Де Арраскаэта
14
Каноббио
20
Араухо
19
Агирре
14
Томори
12
Уайт
12
Уайт
14
Томори
11
Рэшфорд
19
Барнс
19
Барнс
11
Рэшфорд
24
Спенс
26
Холл
26
Холл
24
Спенс
21
Гарнер
16
Мэйну
16
Мэйну
21
Гарнер
14
Хендерсон
4
Уортон
4
Уортон
14
Хендерсон
9
Фоден
7
Палмер
7
Палмер
9
Фоден
20
Мадуэке
20
Боуэн
20
Боуэн
20
Мадуэке
18
Соланке
18
Калверт-Льюин
18
Калверт-Льюин
18
Соланке
22
Пикерес
2
Хименес
2
Хименес
22
Пикерес
14
Каноббио
15
Мартинес
15
Мартинес
14
Каноббио
16
Оливера
25
Санабрия
25
Санабрия
16
Оливера
5
Угарте
18
Родригес
18
Родригес
5
Угарте
20
Араухо
11
Пельистри
11
Пельистри
20
Араухо
10
Де Арраскаэта
9
Нуньес
9
Нуньес
10
Де Арраскаэта
19
Агирре
21
Виньяс
21
Виньяс
19
Агирре
Остались в запасе
Англия
Уругвай
23
Джейсон Стил
ВР
1
Джордан Пикфорд
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
Главный тренер
Томас Тухель
12
Сантьяго Меле
ВР
1
Серхио Рочет
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
3
Себастьян Касерес
ЦЗ
24
Хосе Луис Родригес
ПЗ
25
Николас Фонсека
ОП
7
Николас де ла Крус
АП
21
Факундо Торрес
ЛВ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
1
Джордан Пикфорд
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
Остались в запасе
12
Сантьяго Меле
ВР
1
Серхио Рочет
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
3
Себастьян Касерес
ЦЗ
24
Хосе Луис Родригес
ПЗ
25
Николас Фонсека
ОП
7
Николас де ла Крус
АП
21
Факундо Торрес
ЛВ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Англия - Уругвай
1
2
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
0
Нарушения
13
9
Офсайды
2
1
Количество передач
483
415
Сейвы
0
4
Точность передач %
88
87
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Англия против Уругвая на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Англия – Уругвай

Англия – Уругвай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Уругвай Англия
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