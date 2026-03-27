27.03.2026, пятница, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Составы команд
Англия
Англия
Уругвай
12
Сантьяго Меле
ВР
1
Серхио Рочет
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
3
Себастьян Касерес
ЦЗ
24
Хосе Луис Родригес
ПЗ
25
Николас Фонсека
ОП
15
Эмилиано Мартинес
ОП
25
Хуан Мануэль Санабрия
ЦП
7
Николас де ла Крус
АП
21
Факундо Торрес
ЛВ
18
Брайан Родригес
ПВ
11
Факундо Пельистри
ПВ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
21
Федерико Виньяс
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Траффорд
12
Ливраменто
14
Томори
6
Магуайр
24
Спенс
21
Гарнер
14
Хендерсон
11
Рэшфорд
9
Фоден
20
Мадуэке
18
Соланке
4-1-2-2-1
23
Муслера
13
Варела
16
Оливера
4
Араухо
22
Пикерес
5
Угарте
8
Вальверде
10
Де Арраскаэта
14
Каноббио
20
Араухо
19
Агирре
14
Томори
12
Уайт
12
Уайт
14
Томори
11
Рэшфорд
19
Барнс
19
Барнс
11
Рэшфорд
24
Спенс
26
Холл
26
Холл
24
Спенс
21
Гарнер
16
Мэйну
16
Мэйну
21
Гарнер
14
Хендерсон
4
Уортон
4
Уортон
14
Хендерсон
9
Фоден
7
Палмер
7
Палмер
9
Фоден
20
Мадуэке
20
Боуэн
20
Боуэн
20
Мадуэке
18
Соланке
18
Калверт-Льюин
18
Калверт-Льюин
18
Соланке
22
Пикерес
2
Хименес
2
Хименес
22
Пикерес
14
Каноббио
15
Мартинес
15
Мартинес
14
Каноббио
16
Оливера
25
Санабрия
25
Санабрия
16
Оливера
5
Угарте
18
Родригес
18
Родригес
5
Угарте
20
Араухо
11
Пельистри
11
Пельистри
20
Араухо
10
Де Арраскаэта
9
Нуньес
9
Нуньес
10
Де Арраскаэта
19
Агирре
21
Виньяс
21
Виньяс
19
Агирре
Остались в запасе
Англия
Уругвай
23
Джейсон Стил
ВР
1
Джордан Пикфорд
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
Главный тренер
Томас Тухель
12
Сантьяго Меле
ВР
1
Серхио Рочет
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
3
Себастьян Касерес
ЦЗ
24
Хосе Луис Родригес
ПЗ
25
Николас Фонсека
ОП
7
Николас де ла Крус
АП
21
Факундо Торрес
ЛВ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
1
Джордан Пикфорд
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
Остались в запасе
12
Сантьяго Меле
ВР
1
Серхио Рочет
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
3
Себастьян Касерес
ЦЗ
24
Хосе Луис Родригес
ПЗ
25
Николас Фонсека
ОП
7
Николас де ла Крус
АП
21
Факундо Торрес
ЛВ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Англия - Уругвай
1
2
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
0
Нарушения
13
9
Офсайды
2
1
Количество передач
483
415
Сейвы
0
4
Точность передач %
88
87
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Англия против Уругвая на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Англия – Уругвай
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»