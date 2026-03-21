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  • «Актобе» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

«Актобе» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

21 марта, 13:50
Актобе
21.03.2026, суббота, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
1 : 4
Завершен
Елимай
16' А. Шушеначев
58' Э. Плакка Фессу 79' Р. Муртазаев 90+2' Р. Муртазаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Актобе
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
21
Пабло Альварес
ОП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
17
Нани
ЛВ
10
Ajdin Zeljkovic
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Елимай
99
Vladimir Stojkovic
ВР
3
Игор Габриэл
ЦЗ
5
Marin Belančić
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
20
Арсен Аширбек
ЦП
23
Хрвое Илич
ЦП
18
Рамазан Оразов
ЦП
14
Duván Palacios
ЦП
11
Иван Свиридов
ПВ
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Актобе
1
Игорь Трофимец
ВР
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
16
Аян Байдавлетов
ОП
29
M. Kikbaev
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
19
Виталий Латурнус
ЦФ
14
Agustín Pastoriza
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Елимай
1
Егор Цуприков
ВР
22
Никита Пивкин
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
27
Евгений Березкин
ЦП
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
11
Такума Асано
ПВ
19
Aybar Zhaksylykov
ЦФ
4-1-2-3
16
Заруцкий
27
Досмагамбетов
18
Ордец
23
Эрланов
31
Танжариков
21
Альварес
17
Нани
12
Топалов
11
Шушеначев
7
Соса
10
3-1-4-1-1
99
3
Габриэл
5
45
Миладинович
44
Тюлюбай
23
Илич
18
Оразов
14
20
Аширбек
11
Свиридов
77
Плакка Фессу
17
Нани
16
Байдавлетов
16
Байдавлетов
17
Нани
27
Досмагамбетов
29
29
27
Досмагамбетов
21
Альварес
19
Латурнус
19
Латурнус
21
Альварес
12
Топалов
14
14
12
Топалов
11
Свиридов
7
Муртазаев
7
Муртазаев
11
Свиридов
14
17
Бахтияров
17
Бахтияров
14
Остались в запасе
Актобе
Елимай
1
Игорь Трофимец
ВР
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
80
Арман Кенесов
АП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
1
Егор Цуприков
ВР
22
Никита Пивкин
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
27
Евгений Березкин
ЦП
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
11
Такума Асано
ПВ
19
Aybar Zhaksylykov
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
80
Арман Кенесов
АП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
22
Никита Пивкин
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
27
Евгений Березкин
ЦП
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
11
Такума Асано
ПВ
19
Aybar Zhaksylykov
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Актобе - Елимай
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
ВАР
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Актобе» против «Елимая», 3-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Актобе» – «Елимай»

«Актобе» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Елимай Актобе
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