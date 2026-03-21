21.03.2026, суббота, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Актобе
Актобе
4-1-2-3
16
Заруцкий
27
Досмагамбетов
18
Ордец
23
Эрланов
31
Танжариков
21
Альварес
17
Нани
12
Топалов
11
Шушеначев
7
Соса
10
3-1-4-1-1
99
3
Габриэл
5
45
Миладинович
44
Тюлюбай
23
Илич
18
Оразов
14
20
Аширбек
11
Свиридов
77
Плакка Фессу
17
Нани
16
Байдавлетов
16
Байдавлетов
17
Нани
27
Досмагамбетов
29
29
27
Досмагамбетов
21
Альварес
19
Латурнус
19
Латурнус
21
Альварес
12
Топалов
14
14
12
Топалов
11
Свиридов
7
Муртазаев
7
Муртазаев
11
Свиридов
14
17
Бахтияров
17
Бахтияров
14
Остались в запасе
Актобе
Елимай
1
Игорь Трофимец
ВР
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
80
Арман Кенесов
АП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
1
Егор Цуприков
ВР
22
Никита Пивкин
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
27
Евгений Березкин
ЦП
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
11
Такума Асано
ПВ
19
Aybar Zhaksylykov
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
80
Арман Кенесов
АП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
22
Никита Пивкин
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
27
Евгений Березкин
ЦП
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
11
Такума Асано
ПВ
19
Aybar Zhaksylykov
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Актобе - Елимай
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
ВАР
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Актобе» против «Елимая», 3-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Актобе» – «Елимай»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»