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  • «Спортинг» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2026

«Спортинг» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2026

17 марта, 19:35
Спортинг
17.03.2026, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
5 : 0
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Буде-Глимт
34' Г. Инасиу 61' П. Гонсалвеш 78' Л. Суарес (П) 92' М. Араухо 120+1' Р. Нель
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Спортинг
1
Руй Силва
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
42
Мортен Юльманн
(К) ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
8
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Джени Катамо
ЛВ
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
16
Тринкау
ЦФ
25
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Руй Боржес
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ПВ
9
Каспер Хег
(К) ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Спортинг
41
Диего Каллаи
ВР
12
Жоау Виржиния
ВР
26
Усман Дьоманде
ЦЗ
23
Даниэль Браганца
ЦЗ
2
Зено Дебаст
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
15
Souleymane Faye
ЦП
52
Жоау Симойнш
АП
78
Мауру Коуту
ЛВ
90
Рафаэль Нель
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
58
Flavio Goncalves
ЦФ
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
45
Исак Сьонг
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
14
Ульрик Салтнес
ЦП
23
Магнус Риснаэс
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
8
Сондре Аукленд
АП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
24
Даниэл Басси
ПВ
9
Андреас Хельмерсен
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Силва
72
Куарежма
14
Инасиу
22
Фреснеда
42
Юльманн
5
Морита
8
Гонсалвеш
20
Араухо
10
Катамо
25
Суарес
16
Тринкау
3-1-3-2-1
12
Хайкин
4
Бьортуфт
6
Гундерсен
15
Бьоркан
7
Берг
26
Эвьен
19
Фет
20
Сьоволд
11
Бломберг
10
Хеуге
9
Хег
20
Араухо
26
Дьоманде
26
Дьоманде
20
Араухо
5
Морита
23
Браганца
23
Браганца
5
Морита
72
Куарежма
2
Дебаст
2
Дебаст
72
Куарежма
16
Тринкау
15
15
16
Тринкау
25
Суарес
90
Нель
90
Нель
25
Суарес
8
Гонсалвеш
11
Сантуш
11
Сантуш
8
Гонсалвеш
6
Гундерсен
5
Алеесами
5
Алеесами
6
Гундерсен
10
Хеуге
14
Салтнес
14
Салтнес
10
Хеуге
19
Фет
8
Аукленд
8
Аукленд
19
Фет
11
Бломберг
25
Мяяття
25
Мяяття
11
Бломберг
26
Эвьен
24
Басси
24
Басси
26
Эвьен
9
Хег
9
Хельмерсен
9
Хельмерсен
9
Хег
Остались в запасе
Спортинг
Буде-Глимт
41
Диего Каллаи
ВР
12
Жоау Виржиния
ВР
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
52
Жоау Симойнш
АП
78
Мауру Коуту
ЛВ
58
Flavio Goncalves
ЦФ
Главный тренер
Руй Боржес
1
Юлиан Лунд
ВР
45
Исак Сьонг
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
23
Магнус Риснаэс
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
41
Диего Каллаи
ВР
12
Жоау Виржиния
ВР
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
52
Жоау Симойнш
АП
78
Мауру Коуту
ЛВ
58
Flavio Goncalves
ЦФ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
45
Исак Сьонг
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
23
Магнус Риснаэс
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
Главный тренер
Руй Боржес
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Спортинг
Точно не сыграют
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Георгий Кочорашвили
ЦП
Рикарду Мангаш
ЛЗ
Жеовани Кенда
ПВ
Луис Гилерме
ПВ
Буде-Глимт
Точно не сыграют
Миккель Бро Хансен
ЦФ
G. Sunday
Статистика матча Спортинг - Буде-Глимт
3
4
Всего ударов по воротам
38
9
Удары в створ
14
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
16
4
Нарушения
17
11
Офсайды
3
0
Количество передач
726
381
Сейвы
3
9
Точность передач %
85
71
Удары мимо ворот
13
4
Блокированные удары
11
2
Удары из пределов штрафной
25
8
Удары из-за пределов штрафной
13
1
xG (ожидаемые голы)
3.78
0.54
xGP (предотвращенные голы)
-1.67
-1.67

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Спортинг» против «Буде-Глимт», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 марта в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спортинг» – «Буде-Глимт»

«Спортинг» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Буде-Глимт Спортинг
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