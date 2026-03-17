17.03.2026, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов, 1/8 финала
5 : 0
Завершен
Составы команд
Спортинг
Спортинг
3-2-1-2-2
1
Силва
72
Куарежма
14
Инасиу
22
Фреснеда
42
Юльманн
5
Морита
8
Гонсалвеш
20
Араухо
10
Катамо
25
Суарес
16
Тринкау
3-1-3-2-1
12
Хайкин
4
Бьортуфт
6
Гундерсен
15
Бьоркан
7
Берг
26
Эвьен
19
Фет
20
Сьоволд
11
Бломберг
10
Хеуге
9
Хег
20
Араухо
26
Дьоманде
26
Дьоманде
20
Араухо
5
Морита
23
Браганца
23
Браганца
5
Морита
72
Куарежма
2
Дебаст
2
Дебаст
72
Куарежма
16
Тринкау
15
15
16
Тринкау
25
Суарес
90
Нель
90
Нель
25
Суарес
8
Гонсалвеш
11
Сантуш
11
Сантуш
8
Гонсалвеш
6
Гундерсен
5
Алеесами
5
Алеесами
6
Гундерсен
10
Хеуге
14
Салтнес
14
Салтнес
10
Хеуге
19
Фет
8
Аукленд
8
Аукленд
19
Фет
11
Бломберг
25
Мяяття
25
Мяяття
11
Бломберг
26
Эвьен
24
Басси
24
Басси
26
Эвьен
9
Хег
9
Хельмерсен
9
Хельмерсен
9
Хег
Остались в запасе
Спортинг
Буде-Глимт
41
Диего Каллаи
ВР
12
Жоау Виржиния
ВР
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
52
Жоау Симойнш
АП
78
Мауру Коуту
ЛВ
58
Flavio Goncalves
ЦФ
Главный тренер
Руй Боржес
1
Юлиан Лунд
ВР
45
Исак Сьонг
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
23
Магнус Риснаэс
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
41
Диего Каллаи
ВР
12
Жоау Виржиния
ВР
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
52
Жоау Симойнш
АП
78
Мауру Коуту
ЛВ
58
Flavio Goncalves
ЦФ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
45
Исак Сьонг
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
23
Магнус Риснаэс
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
Главный тренер
Руй Боржес
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Спортинг
Точно не сыграют
Буде-Глимт
Точно не сыграют
Статистика матча Спортинг - Буде-Глимт
3
4
Всего ударов по воротам
38
9
Удары в створ
14
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
16
4
Нарушения
17
11
Офсайды
3
0
Количество передач
726
381
Сейвы
3
9
Точность передач %
85
71
Удары мимо ворот
13
4
Блокированные удары
11
2
Удары из пределов штрафной
25
8
Удары из-за пределов штрафной
13
1
xG (ожидаемые голы)
3.78
0.54
xGP (предотвращенные голы)
-1.67
-1.67
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Спортинг» против «Буде-Глимт», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 марта в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спортинг» – «Буде-Глимт»
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Источник: «Бомбардир»