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  • «Пари НН» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

«Пари НН» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

15 марта, 15:20
Нижний Новгород
15.03.2026, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 21 тур
3 : 0
Завершен
Крылья Советов
29' О. Олусегун (П) 45+2' Л. Тичич 90+3' Д. Лесовой
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
(К) ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
6
Алекс Опоку Сарфо
ОП
29
Лука Тичич
ЦП
52
Егор Смелов
АП
29
Реналдо Сефас
ЛВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
10
Адриан Бальбоа
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
(К) ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
23
Гонсало Рекена
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
9
Чинеду Жоффри
ЦФ
8
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
69
Артем Сидоренко
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
77
Андрей Ивлев
АП
88
Даниил Лесовой
ЛВ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
29
Матвей Урванцев
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
77
Ильзат Ахметов
ЦП
7
Михайло Баньяц
ЦП
6
Владимир Хубулов
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
15
Николай Рассказов
ПВ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
3-2-1-2-2
30
Медведев
19
Шнапцев
25
Карич
3
Кирш
22
Каккоев
6
Опоку Сарфо
29
Тичич
29
Сефас
52
Смелов
10
Бальбоа
6
Олусегун
3-3-2-2
30
Песьяков
23
Рекена
5
Ороз
47
Божин
72
Фернандес
22
Костанца
3
Галдамес
6
Бабкин
20
Столбов
8
Шуманский
9
Жоффри
29
Тичич
2
Александров
2
Александров
29
Тичич
25
Карич
3
Коледин
3
Коледин
25
Карич
10
Бальбоа
19
Ермаков
19
Ермаков
10
Бальбоа
6
Олусегун
88
Лесовой
88
Лесовой
6
Олусегун
29
Сефас
29
Урванцев
29
Урванцев
29
Сефас
3
Галдамес
2
Печенин
2
Печенин
3
Галдамес
20
Столбов
77
Ахметов
77
Ахметов
20
Столбов
6
Бабкин
7
Баньяц
7
Баньяц
6
Бабкин
8
Шуманский
19
Олейников
19
Олейников
8
Шуманский
91
Игнатенко
91
Игнатенко
Остались в запасе
Нижний Новгород
Крылья Советов
1
Вадим Лукьянов
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
8
Мамаду Майга
ОП
69
Артем Сидоренко
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
77
Андрей Ивлев
АП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
6
Владимир Хубулов
ЛВ
15
Николай Рассказов
ПВ
Главный тренер
Магомед Адиев
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
8
Мамаду Майга
ОП
69
Артем Сидоренко
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
77
Андрей Ивлев
АП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
6
Владимир Хубулов
ЛВ
15
Николай Рассказов
ПВ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Магомед Адиев
Нижний Новгород
Точно не сыграют
Александр Эктов
ПЗ
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
Крылья Советов
Точно не сыграют
Вадим Раков
ЦФ
Статистика матча Нижний Новгород - Крылья Советов
1
2
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
7
20
Офсайды
1
2
Количество передач
330
409
Сейвы
3
5
Точность передач %
72
77
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Крыльев Советов», 21-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Крылья Советов»

«Пари НН» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Нижний Новгород
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