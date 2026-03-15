15.03.2026, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Россия. Премьер-лига, 21 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Нижний Новгород
Нижний Новгород
3-2-1-2-2
30
Медведев
19
Шнапцев
25
Карич
3
Кирш
22
Каккоев
6
Опоку Сарфо
29
Тичич
29
Сефас
52
Смелов
10
Бальбоа
6
Олусегун
3-3-2-2
30
Песьяков
23
Рекена
5
Ороз
47
Божин
72
Фернандес
22
Костанца
3
Галдамес
6
Бабкин
20
Столбов
8
Шуманский
9
Жоффри
29
Тичич
2
Александров
2
Александров
29
Тичич
25
Карич
3
Коледин
3
Коледин
25
Карич
10
Бальбоа
19
Ермаков
19
Ермаков
10
Бальбоа
6
Олусегун
88
Лесовой
88
Лесовой
6
Олусегун
29
Сефас
29
Урванцев
29
Урванцев
29
Сефас
3
Галдамес
2
Печенин
2
Печенин
3
Галдамес
20
Столбов
77
Ахметов
77
Ахметов
20
Столбов
6
Бабкин
7
Баньяц
7
Баньяц
6
Бабкин
8
Шуманский
19
Олейников
19
Олейников
8
Шуманский
91
Игнатенко
91
Игнатенко
Остались в запасе
Нижний Новгород
Крылья Советов
1
Вадим Лукьянов
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
8
Мамаду Майга
ОП
69
Артем Сидоренко
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
77
Андрей Ивлев
АП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
6
Владимир Хубулов
ЛВ
15
Николай Рассказов
ПВ
Главный тренер
Магомед Адиев
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
8
Мамаду Майга
ОП
69
Артем Сидоренко
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
77
Андрей Ивлев
АП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
6
Владимир Хубулов
ЛВ
15
Николай Рассказов
ПВ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Магомед Адиев
Нижний Новгород
Точно не сыграют
Крылья Советов
Точно не сыграют
Статистика матча Нижний Новгород - Крылья Советов
1
2
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
7
20
Офсайды
1
2
Количество передач
330
409
Сейвы
3
5
Точность передач %
72
77
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Крыльев Советов», 21-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Крылья Советов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»