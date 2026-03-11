11.03.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов, 1/8 финала
5 : 2
Завершен
Составы команд
ПСЖ
ПСЖ
4-1-1-3-1
39
Сафонов
25
Мендеш
4
Маркиньос
6
Пачо
2
Хакими
33
Заир-Эмери
23
Витинья
12
Барколя
20
Дуэ
7
Дембеле
15
Невеш
3-4-2-1
12
Йоргенсен
24
Джеймс
29
Фофана
23
Чалоба
27
Густо
23
Кайседо
24
Фернандес
24
Кукурелья
10
Палмер
18
Нету
20
Педро
33
Заир-Эмери
21
Эрнандес
21
Эрнандес
33
Заир-Эмери
7
Дембеле
19
Кан Ин
19
Кан Ин
7
Дембеле
12
Барколя
24
Маюлу
24
Маюлу
12
Барколя
20
Дуэ
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
20
Дуэ
10
Палмер
45
Лавиа
45
Лавиа
10
Палмер
27
Густо
49
Гарначо
49
Гарначо
27
Густо
20
Педро
9
Делап
9
Делап
20
Педро
Остались в запасе
ПСЖ
Челси
30
Люка Шевалье
ВР
89
Ренато Марин
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
27
Дро Фернандес
АП
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
50
Макс Меррик
ВР
1
Роберт Санчес
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
89
Ренато Марин
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
27
Дро Фернандес
АП
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Остались в запасе
50
Макс Меррик
ВР
1
Роберт Санчес
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Лайам Росеньор
ПСЖ
Точно не сыграют
Статистика матча ПСЖ - Челси
1
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
3
Нарушения
14
7
Офсайды
2
2
Количество передач
587
419
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
0
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
0.9
1.57
xGP (предотвращенные голы)
-3.21
-3.21
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Челси», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Челси»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»