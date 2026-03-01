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  • «Бетис» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

«Бетис» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

1 марта, 19:20
Бетис
01.03.2026, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 26 тур
2 : 2
Завершен
Севилья
16' Антони 37' А. Фидальго
62' А. Санчес 85' И. Ромеро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Бетис
1
Альваро Вальес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
8
Альваро Фидальго
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
10
Эз Абде
ЛВ
7
Антони
ПВ
24
Айтор Руйбаль
(К) ПВ
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Севилья
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
12
Габриэль Суасо
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
2
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
18
Люсьен Агум
ОП
6
Неманья Гудель
(К) ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
16
Хуанлу Санчес
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Акор Адамс
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Бетис
13
Адриан
ВР
25
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
40
Анхель Ортис
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
6
Серджи Альтимира
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
52
Пабло Гарсия
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
36
Осо
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
22
Федерико Гаттони
ЦЗ
32
Андрес Кастрин
ЦЗ
19
Батиста Менди
ОП
28
Ману Буэно
ЦП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
29
Miguel Sierra
ЦФ
7
Исаак Ромеро
ЦФ
14
Пеке Фернандес
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Вальес
13
Родригес
4
Натан
3
Льоренте
21
Рока
8
Фидальго
10
Эз Абде
8
Форнальс
24
Руйбаль
19
Эрнандес
7
Антони
4-1-3-2
1
Влаходимос
2
Кармона
3
Аспиликуэта
4
Салас
12
Суасо
18
Агум
6
Гудель
15
Соу
16
Санчес
9
Адамс
4
Санчес
8
Фидальго
6
Альтимира
6
Альтимира
8
Фидальго
19
Эрнандес
17
Бакамбу
17
Бакамбу
19
Эрнандес
12
Суасо
36
Осо
36
Осо
12
Суасо
15
Соу
19
Менди
19
Менди
15
Соу
2
Кармона
21
Эджуке
21
Эджуке
2
Кармона
3
Аспиликуэта
24
Янузай
24
Янузай
3
Аспиликуэта
4
Санчес
7
Ромеро
7
Ромеро
4
Санчес
Остались в запасе
Бетис
Севилья
13
Адриан
ВР
25
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
40
Анхель Ортис
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
18
Нельсон Деосса
ЦП
52
Пабло Гарсия
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Эрьян Нюланд
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
22
Федерико Гаттони
ЦЗ
32
Андрес Кастрин
ЦЗ
28
Ману Буэно
ЦП
29
Miguel Sierra
ЦФ
14
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
25
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
40
Анхель Ортис
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
18
Нельсон Деосса
ЦП
52
Пабло Гарсия
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
22
Федерико Гаттони
ЦЗ
32
Андрес Кастрин
ЦЗ
28
Ману Буэно
ЦП
29
Miguel Sierra
ЦФ
14
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Матиас Алмейда
Бетис
Точно не сыграют
Софиан Амрабат
ЦП
Valentin Gómez
ЦЗ
Иско
АП
Джовани Ло Чельсо
АП
Севилья
Точно не сыграют
Маркао
ЦЗ
Танги Ньянзу
ЦЗ
Рубен Варгас
ЛВ
Хоан Хордан
ЦП
Статистика матча Бетис - Севилья
3
3
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
12
15
Офсайды
0
2
Количество передач
422
527
Сейвы
3
0
Точность передач %
86
87
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1.58
0.94
xGP (предотвращенные голы)
-0.34
-0.34

Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Севильи», 26-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис»«Севилья»

«Бетис» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Севилья Бетис
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