01.03.2026, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 26 тур
Испания. Примера, 26 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Бетис
Бетис
3-1-1-3-2
1
Вальес
13
Родригес
4
Натан
3
Льоренте
21
Рока
8
Фидальго
10
Эз Абде
8
Форнальс
24
Руйбаль
19
Эрнандес
7
Антони
4-1-3-2
1
Влаходимос
2
Кармона
3
Аспиликуэта
4
Салас
12
Суасо
18
Агум
6
Гудель
15
Соу
16
Санчес
9
Адамс
4
Санчес
8
Фидальго
6
Альтимира
6
Альтимира
8
Фидальго
19
Эрнандес
17
Бакамбу
17
Бакамбу
19
Эрнандес
12
Суасо
36
Осо
36
Осо
12
Суасо
15
Соу
19
Менди
19
Менди
15
Соу
2
Кармона
21
Эджуке
21
Эджуке
2
Кармона
3
Аспиликуэта
24
Янузай
24
Янузай
3
Аспиликуэта
4
Санчес
7
Ромеро
7
Ромеро
4
Санчес
Остались в запасе
Бетис
Севилья
13
Адриан
ВР
25
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
40
Анхель Ортис
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
18
Нельсон Деосса
ЦП
52
Пабло Гарсия
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Эрьян Нюланд
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
22
Федерико Гаттони
ЦЗ
32
Андрес Кастрин
ЦЗ
28
Ману Буэно
ЦП
29
Miguel Sierra
ЦФ
14
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
25
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
40
Анхель Ортис
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
18
Нельсон Деосса
ЦП
52
Пабло Гарсия
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
22
Федерико Гаттони
ЦЗ
32
Андрес Кастрин
ЦЗ
28
Ману Буэно
ЦП
29
Miguel Sierra
ЦФ
14
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Матиас Алмейда
Бетис
Точно не сыграют
Севилья
Точно не сыграют
Статистика матча Бетис - Севилья
3
3
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
12
15
Офсайды
0
2
Количество передач
422
527
Сейвы
3
0
Точность передач %
86
87
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1.58
0.94
xGP (предотвращенные голы)
-0.34
-0.34
Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Севильи», 26-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Севилья»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»