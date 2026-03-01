01.03.2026, воскресенье, 13:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Россия. Премьер-лига, 19 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо
Динамо
3-3-1-2-1
99
Лунев
56
Зайдензаль
55
Осипенко
2
Маричаль
7
Скопинцев
74
Фомин
8
Рубенс
10
Бителло
13
Нгамале
21
Миранчук
70
Тюкавин
3-3-2-1-1
30
Песьяков
4
Евгеньев
47
Божин
5
Ороз
72
Фернандес
22
Костанца
3
Галдамес
7
Баньяц
6
Бабкин
19
Олейников
9
Жоффри
2
Маричаль
6
Фернандес
6
Фернандес
2
Маричаль
8
Рубенс
15
Глебов
15
Глебов
8
Рубенс
13
Нгамале
11
Гомес
11
Гомес
13
Нгамале
70
Тюкавин
91
Гладышев
91
Гладышев
70
Тюкавин
21
Миранчук
33
Сергеев
33
Сергеев
21
Миранчук
72
Фернандес
2
Печенин
2
Печенин
72
Фернандес
19
Олейников
20
Столбов
20
Столбов
19
Олейников
7
Баньяц
77
Ахметов
77
Ахметов
7
Баньяц
22
Костанца
8
Шуманский
8
Шуманский
22
Костанца
9
Жоффри
91
Игнатенко
91
Игнатенко
9
Жоффри
Остались в запасе
Динамо
Крылья Советов
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
79
Максим Балахонов
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
60
Тимофей Маринкин
ЦП
14
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
11
Амар Рахманович
АП
6
Владимир Хубулов
ЛВ
Главный тренер
Магомед Адиев
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
79
Максим Балахонов
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
60
Тимофей Маринкин
ЦП
14
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
11
Амар Рахманович
АП
6
Владимир Хубулов
ЛВ
Главный тренер
Ролан Гусев
Главный тренер
Магомед Адиев
Динамо
Точно не сыграют
Крылья Советов
Точно не сыграют
Статистика матча Динамо - Крылья Советов
1
1
2
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
ВАР
1
0
Угловые удары
3
5
Нарушения
8
14
Офсайды
5
3
Количество передач
440
406
Сейвы
1
1
Точность передач %
81
77
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Крыльев Советов», 19-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Крылья Советов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»