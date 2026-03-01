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  • «Динамо» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

«Динамо» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

1 марта, 11:50
Динамо
01.03.2026, воскресенье, 13:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
4 : 0
Завершен
Крылья Советов
15' К. Тюкавин 26' М. Нгамале (П) 34' А. Миранчук 72' Я. Гладышев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
74
Даниил Фомин
ОП
10
Бителло
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
13
Муми Нгамале
ЛВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
22
Фернандо Костанца
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
6
Сергей Бабкин
ЦП
19
Иван Олейников
ЛВ
9
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Динамо
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
79
Максим Балахонов
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
15
Данил Глебов
ОП
60
Тимофей Маринкин
ЦП
11
Артур Гомес
ЛВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
14
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Крылья Советов
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
20
Кирилл Столбов
ЦП
77
Ильзат Ахметов
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
6
Владимир Хубулов
ЛВ
8
Артем Шуманский
ЦФ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
3-3-1-2-1
99
Лунев
56
Зайдензаль
55
Осипенко
2
Маричаль
7
Скопинцев
74
Фомин
8
Рубенс
10
Бителло
13
Нгамале
21
Миранчук
70
Тюкавин
3-3-2-1-1
30
Песьяков
4
Евгеньев
47
Божин
5
Ороз
72
Фернандес
22
Костанца
3
Галдамес
7
Баньяц
6
Бабкин
19
Олейников
9
Жоффри
2
Маричаль
6
Фернандес
6
Фернандес
2
Маричаль
8
Рубенс
15
Глебов
15
Глебов
8
Рубенс
13
Нгамале
11
Гомес
11
Гомес
13
Нгамале
70
Тюкавин
91
Гладышев
91
Гладышев
70
Тюкавин
21
Миранчук
33
Сергеев
33
Сергеев
21
Миранчук
72
Фернандес
2
Печенин
2
Печенин
72
Фернандес
19
Олейников
20
Столбов
20
Столбов
19
Олейников
7
Баньяц
77
Ахметов
77
Ахметов
7
Баньяц
22
Костанца
8
Шуманский
8
Шуманский
22
Костанца
9
Жоффри
91
Игнатенко
91
Игнатенко
9
Жоффри
Остались в запасе
Динамо
Крылья Советов
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
79
Максим Балахонов
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
60
Тимофей Маринкин
ЦП
14
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
11
Амар Рахманович
АП
6
Владимир Хубулов
ЛВ
Главный тренер
Магомед Адиев
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
79
Максим Балахонов
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
60
Тимофей Маринкин
ЦП
14
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
11
Амар Рахманович
АП
6
Владимир Хубулов
ЛВ
Главный тренер
Ролан Гусев
Главный тренер
Магомед Адиев
Динамо
Точно не сыграют
Луис Чавес
ОП
Бахтиер Зайнутдинов
АП
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
Крылья Советов
Точно не сыграют
Вадим Раков
ЦФ
Статистика матча Динамо - Крылья Советов
1
1
2
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
ВАР
1
0
Угловые удары
3
5
Нарушения
8
14
Офсайды
5
3
Количество передач
440
406
Сейвы
1
1
Точность передач %
81
77
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Крыльев Советов», 19-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо»«Крылья Советов»

«Динамо» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Динамо
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