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  • «Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2025

«Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2025

21 декабря 2025, 18:20
Астон Вилла
21.12.2025, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
45' М. Роджерс 57' М. Роджерс
45+3' М. Кунья
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
2
Эзри Конса
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
44
Бубакар Камара
ОП
24
Амаду Онана
ОП
7
Джон МакГинн
(К) ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
17
Морган Роджерс
ЛВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Манчестер Юнайтед
12
Сенне Ламменс
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
13
Патрик Доргу
ЛЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
5
Диогу Далот
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
7
Мэйсон Маунт
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
9
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Астон Вилла
40
Марко Бизот
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
56
Leon Routh
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
53
George Hemmings
ЦП
16
Андрес Гарсия
ЛВ
18
Дониелл Мален
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
33
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
38
Джек Флетчер
АП
70
Бендито Мантато
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
61
Ши Лейси
ЦФ
4-2-2-1-1
23
Мартинес
22
Матсен
2
Конса
3
Линделеф
2
Кэш
44
Камара
24
Онана
7
МакГинн
8
Тилеманс
17
Роджерс
11
Уоткинс
3-3-2-2
12
Ламменс
23
Шоу
26
Хевен
15
Йоро
5
Далот
5
Угарте
13
Доргу
8
Фернандеш
7
Маунт
9
Кунья
30
Шешко
22
Матсен
3
Динь
3
Динь
22
Матсен
44
Камара
26
Богарде
26
Богарде
44
Камара
11
Уоткинс
18
Мален
18
Мален
11
Уоткинс
24
Онана
10
Буэндия
10
Буэндия
24
Онана
7
МакГинн
29
Гессан
29
Гессан
7
МакГинн
8
Фернандеш
6
Мартинес
6
Мартинес
8
Фернандеш
30
Шешко
38
Флетчер
38
Флетчер
30
Шешко
5
Угарте
11
Зиркзее
11
Зиркзее
5
Угарте
15
Йоро
61
Лейси
61
Лейси
15
Йоро
Остались в запасе
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
40
Марко Бизот
ВР
56
Leon Routh
ЦЗ
53
George Hemmings
ЦП
16
Андрес Гарсия
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
33
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
70
Бендито Мантато
ПВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
40
Марко Бизот
ВР
56
Leon Routh
ЦЗ
53
George Hemmings
ЦП
16
Андрес Гарсия
ЛВ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
33
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
70
Бендито Мантато
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
1
2
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
4
2
Офсайды
3
1
Количество передач
351
460
Сейвы
5
2
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
4
10
xG (ожидаемые голы)
1.54
1.33
xGP (предотвращенные голы)
-0.38
-0.38

Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Манчестер Юнайтед», 17-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 декабря в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед»

«Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Астон Вилла
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