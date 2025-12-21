21.12.2025, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Англия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Астон Вилла
Астон Вилла
4-2-2-1-1
23
Мартинес
22
Матсен
2
Конса
3
Линделеф
2
Кэш
44
Камара
24
Онана
7
МакГинн
8
Тилеманс
17
Роджерс
11
Уоткинс
3-3-2-2
12
Ламменс
23
Шоу
26
Хевен
15
Йоро
5
Далот
5
Угарте
13
Доргу
8
Фернандеш
7
Маунт
9
Кунья
30
Шешко
22
Матсен
3
Динь
3
Динь
22
Матсен
44
Камара
26
Богарде
26
Богарде
44
Камара
11
Уоткинс
18
Мален
18
Мален
11
Уоткинс
24
Онана
10
Буэндия
10
Буэндия
24
Онана
7
МакГинн
29
Гессан
29
Гессан
7
МакГинн
8
Фернандеш
6
Мартинес
6
Мартинес
8
Фернандеш
30
Шешко
38
Флетчер
38
Флетчер
30
Шешко
5
Угарте
11
Зиркзее
11
Зиркзее
5
Угарте
15
Йоро
61
Лейси
61
Лейси
15
Йоро
Остались в запасе
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
40
Марко Бизот
ВР
56
Leon Routh
ЦЗ
53
George Hemmings
ЦП
16
Андрес Гарсия
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
33
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
70
Бендито Мантато
ПВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
40
Марко Бизот
ВР
56
Leon Routh
ЦЗ
53
George Hemmings
ЦП
16
Андрес Гарсия
ЛВ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
33
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
70
Бендито Мантато
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
1
2
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
4
2
Офсайды
3
1
Количество передач
351
460
Сейвы
5
2
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
4
10
xG (ожидаемые голы)
1.54
1.33
xGP (предотвращенные голы)
-0.38
-0.38
Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Манчестер Юнайтед», 17-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 декабря в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед»
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Источник: «Бомбардир»