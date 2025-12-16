16.12.2025, вторник, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Составы команд
Египет
Египет
4-2-2-1-1
1
Эль-Шенави
13
Фатух
4
Абдельмагид
2
Ибрахим
3
Хани
19
Атея
14
Фатхи
8
Ашур
21
Сабер
25
Зизо
11
Мохамед
4-1-2-2-1
23
Нвабали
2
Осайи-Самуэль
20
Авазим
5
Огбу
3
Сануси
20
Онидика
8
Ониика
10
Деле-Баширу
26
Акинсанмиро
14
Эджуке
19
Онуачу
1
Эль-Шенави
1
Эль-Шенави
1
Эль-Шенави
1
Эль-Шенави
13
Фатух
12
Амди
12
Амди
13
Фатух
25
Зизо
15
Шехата
15
Шехата
25
Зизо
19
Атея
17
Лашин
17
Лашин
19
Атея
21
Сабер
18
Фатхи
18
Фатхи
21
Сабер
8
Ашур
21
Файсал
21
Файсал
8
Ашур
11
Мохамед
9
Мохсен
9
Мохсен
11
Мохамед
23
Нвабали
16
Обасоги
16
Обасоги
23
Нвабали
20
Авазим
6
Аджайи
6
Аджайи
20
Авазим
3
Сануси
13
Оньемаечи
13
Оньемаечи
3
Сануси
20
Онидика
7
Лукман
7
Лукман
20
Онидика
26
Акинсанмиро
12
Дессер
12
Дессер
26
Акинсанмиро
Остались в запасе
Египет
Нигерия
23
Уфа Шобейр
ВР
16
Мохаммед Собхи
ВР
21
Халед Собхи
ЦЗ
28
Мохамед Исмаил
ЦЗ
5
Рами Рабия
ЦЗ
24
Ахмед Эид
ПЗ
Главный тренер
Хоссам Хассан
1
Фрэнсис Узохо
ВР
21
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
27
Райан Алебиосу
ПЗ
12
Точукву Нади
ЦП
14
Усман Мухаммед
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
25
Самсон Лавал
ЦФ
22
Акор Адамс
ЦФ
Главный тренер
Эрик Шелле
Остались в запасе
23
Уфа Шобейр
ВР
16
Мохаммед Собхи
ВР
21
Халед Собхи
ЦЗ
28
Мохамед Исмаил
ЦЗ
5
Рами Рабия
ЦЗ
24
Ахмед Эид
ПЗ
Остались в запасе
1
Фрэнсис Узохо
ВР
21
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
27
Райан Алебиосу
ПЗ
12
Точукву Нади
ЦП
14
Усман Мухаммед
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
25
Самсон Лавал
ЦФ
22
Акор Адамс
ЦФ
Главный тренер
Хоссам Хассан
Главный тренер
Эрик Шелле
Статистика матча Египет - Нигерия
2
Удары в створ
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
14
17
Офсайды
2
0
Удары мимо ворот
2
2
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Египет против Нигерии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 декабря в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Египет – Нигерия
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»