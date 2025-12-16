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  • Египет – Нигерия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025

Египет – Нигерия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025

16 декабря 2025, 19:50
Египет
16.12.2025, вторник, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Нигерия
28' М. Сабер 53' М. Мохамед
45+3' Ч. Авазим
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Египет
1
Мохамед Эль-Шенави
ВР
13
Ахмед Фатух
ЛЗ
3
Мохамед Хани
ЦЗ
4
Хоссам Абдельмагид
ЦЗ
2
Яссер Ибрахим
ЦЗ
19
Марван Атея
ОП
14
Хамди Фатхи
ОП
8
Эмам Ашур
ЦП
21
Махмуд Сабер
ЦП
25
Зизо
ПВ
11
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Хоссам Хассан
Нигерия
23
Стэнли Нвабали
ВР
3
Зайду Сануси
ЛЗ
20
Чибози Авазим
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
2
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
20
Рафаэль Онидика
ОП
8
Фрэнк Ониика
ЦП
10
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
26
Эбенезер Акинсанмиро
АП
14
Чидера Эджуке
ЛВ
19
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Эрик Шелле
Египет
1
Ахмед Эль-Шенави
ВР
23
Уфа Шобейр
ВР
16
Мохаммед Собхи
ВР
21
Халед Собхи
ЦЗ
12
Мохамед Амди
ЦЗ
28
Мохамед Исмаил
ЦЗ
5
Рами Рабия
ЦЗ
24
Ахмед Эид
ПЗ
15
Мохамед Шехата
ЦП
17
Моханад Лашин
ЦП
18
Мостафа Фатхи
ПВ
21
Осама Файсал
ЦФ
9
Салах Мохсен
ЦФ
Нигерия
1
Фрэнсис Узохо
ВР
16
Амас Обасоги
ВР
21
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
13
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
27
Райан Алебиосу
ПЗ
12
Точукву Нади
ЦП
14
Усман Мухаммед
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
7
Адемола Лукман
ЦФ
12
Сирьель Дессер
ЦФ
25
Самсон Лавал
ЦФ
22
Акор Адамс
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Эль-Шенави
13
Фатух
4
Абдельмагид
2
Ибрахим
3
Хани
19
Атея
14
Фатхи
8
Ашур
21
Сабер
25
Зизо
11
Мохамед
4-1-2-2-1
23
Нвабали
2
Осайи-Самуэль
20
Авазим
5
Огбу
3
Сануси
20
Онидика
8
Ониика
10
Деле-Баширу
26
Акинсанмиро
14
Эджуке
19
Онуачу
1
Эль-Шенави
1
Эль-Шенави
1
Эль-Шенави
1
Эль-Шенави
13
Фатух
12
Амди
12
Амди
13
Фатух
25
Зизо
15
Шехата
15
Шехата
25
Зизо
19
Атея
17
Лашин
17
Лашин
19
Атея
21
Сабер
18
Фатхи
18
Фатхи
21
Сабер
8
Ашур
21
Файсал
21
Файсал
8
Ашур
11
Мохамед
9
Мохсен
9
Мохсен
11
Мохамед
23
Нвабали
16
Обасоги
16
Обасоги
23
Нвабали
20
Авазим
6
Аджайи
6
Аджайи
20
Авазим
3
Сануси
13
Оньемаечи
13
Оньемаечи
3
Сануси
20
Онидика
7
Лукман
7
Лукман
20
Онидика
26
Акинсанмиро
12
Дессер
12
Дессер
26
Акинсанмиро
Остались в запасе
Египет
Нигерия
23
Уфа Шобейр
ВР
16
Мохаммед Собхи
ВР
21
Халед Собхи
ЦЗ
28
Мохамед Исмаил
ЦЗ
5
Рами Рабия
ЦЗ
24
Ахмед Эид
ПЗ
Главный тренер
Хоссам Хассан
1
Фрэнсис Узохо
ВР
21
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
27
Райан Алебиосу
ПЗ
12
Точукву Нади
ЦП
14
Усман Мухаммед
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
25
Самсон Лавал
ЦФ
22
Акор Адамс
ЦФ
Главный тренер
Эрик Шелле
Остались в запасе
23
Уфа Шобейр
ВР
16
Мохаммед Собхи
ВР
21
Халед Собхи
ЦЗ
28
Мохамед Исмаил
ЦЗ
5
Рами Рабия
ЦЗ
24
Ахмед Эид
ПЗ
Остались в запасе
1
Фрэнсис Узохо
ВР
21
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
27
Райан Алебиосу
ПЗ
12
Точукву Нади
ЦП
14
Усман Мухаммед
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
25
Самсон Лавал
ЦФ
22
Акор Адамс
ЦФ
Главный тренер
Хоссам Хассан
Главный тренер
Эрик Шелле
Статистика матча Египет - Нигерия
2
Удары в створ
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
14
17
Офсайды
2
0
Удары мимо ворот
2
2

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Египет против Нигерии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 декабря в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Египет – Нигерия

Египет – Нигерия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Нигерия Египет
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