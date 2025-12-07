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  • «Сочи» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2025

«Сочи» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2025

7 декабря 2025, 15:20
Сочи
07.12.2025, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 4
Завершен
Локомотив
25' М. Крамарич 88' Ф. Камано
7' А. Батраков 29' А. Руденко 34' А. Руденко 68' Д. Воробьев (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
44
Неманья Стойич
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
14
Игнасио Сааведра
ОП
79
Дмитрий Васильев
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
10
Мартин Крамарич
ЛВ
7
Антон Зиньковский
ЛВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
3
Сесар Монтес
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
10
Алексей Батраков
АП
19
Александр Руденко
ЛВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Сочи
99
Юрий Дюпин
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
45
Франсуа Камано
ЛВ
29
Роман Ежов
ПВ
59
Руслан Барт
ПВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
9
Захар Федоров
ЦФ
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
90
Данила Годяев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
9
Сергей Пиняев
ЛВ
17
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
4-2-1-3
35
Дегтев
82
Волков
44
Стойич
3
Солдатенков
28
Магаль
14
Сааведра
79
Васильев
8
Коваленко
7
Зиньковский
8
Игнатов
10
Крамарич
4-2-1-2-1
1
Митрюшкин
45
Сильянов
3
Монтес
3
Фассон
5
Ньямси
93
Карпукас
6
Баринов
25
Пруцев
10
Батраков
19
Руденко
27
Комличенко
82
Волков
27
Заика
27
Заика
82
Волков
79
Васильев
5
Осипов
5
Осипов
79
Васильев
7
Зиньковский
45
Камано
45
Камано
7
Зиньковский
10
Крамарич
59
Барт
59
Барт
10
Крамарич
8
Коваленко
9
Федоров
9
Федоров
8
Коваленко
3
Монтес
59
Погостнов
59
Погостнов
3
Монтес
6
Баринов
94
Тимофеев
94
Тимофеев
6
Баринов
25
Пруцев
7
Бакаев
7
Бакаев
25
Пруцев
19
Руденко
9
Пиняев
9
Пиняев
19
Руденко
27
Комличенко
10
Воробьев
10
Воробьев
27
Комличенко
Остались в запасе
Сочи
Локомотив
99
Юрий Дюпин
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
29
Роман Ежов
ПВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
22
Илья Лантратов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
90
Данила Годяев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
99
Руслан Мялковский
ЦП
17
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
29
Роман Ежов
ПВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
90
Данила Годяев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
99
Руслан Мялковский
ЦП
17
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Сочи - Локомотив
1
1
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
4
10
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
0
1
Угловые удары
6
1
Нарушения
13
12
Офсайды
1
1
Количество передач
452
476
Сейвы
6
2
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
13
Удары из-за пределов штрафной
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Локомотива», 18-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Локомотив»

«Сочи» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Сочи
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