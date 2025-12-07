07.12.2025, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Россия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 4
Завершен
Составы команд
Сочи
Сочи
4-2-1-3
35
Дегтев
82
Волков
44
Стойич
3
Солдатенков
28
Магаль
14
Сааведра
79
Васильев
8
Коваленко
7
Зиньковский
8
Игнатов
10
Крамарич
4-2-1-2-1
1
Митрюшкин
45
Сильянов
3
Монтес
3
Фассон
5
Ньямси
93
Карпукас
6
Баринов
25
Пруцев
10
Батраков
19
Руденко
27
Комличенко
82
Волков
27
Заика
27
Заика
82
Волков
79
Васильев
5
Осипов
5
Осипов
79
Васильев
7
Зиньковский
45
Камано
45
Камано
7
Зиньковский
10
Крамарич
59
Барт
59
Барт
10
Крамарич
8
Коваленко
9
Федоров
9
Федоров
8
Коваленко
3
Монтес
59
Погостнов
59
Погостнов
3
Монтес
6
Баринов
94
Тимофеев
94
Тимофеев
6
Баринов
25
Пруцев
7
Бакаев
7
Бакаев
25
Пруцев
19
Руденко
9
Пиняев
9
Пиняев
19
Руденко
27
Комличенко
10
Воробьев
10
Воробьев
27
Комличенко
Остались в запасе
Сочи
Локомотив
99
Юрий Дюпин
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
29
Роман Ежов
ПВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
22
Илья Лантратов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
90
Данила Годяев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
99
Руслан Мялковский
ЦП
17
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
29
Роман Ежов
ПВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
90
Данила Годяев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
99
Руслан Мялковский
ЦП
17
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Сочи - Локомотив
1
1
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
4
10
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
0
1
Угловые удары
6
1
Нарушения
13
12
Офсайды
1
1
Количество передач
452
476
Сейвы
6
2
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
13
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Локомотива», 18-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Локомотив»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»