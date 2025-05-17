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  • «Майнц» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025

«Майнц» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025

17 мая 2025, 15:20
Майнц
17.05.2025, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
2 : 2
Завершен
Байер
35' П. Небель 63' Ж. Буркардт (П)
49' П. Шик (П) 54' П. Шик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
25
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
2
Кайсу Сано
ОП
10
Надим Амири
ЦП
10
Ли Джэ Сон
АП
8
Пауль Небель
ПВ
9
Жонатан Буркардт
(К) ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Байер
1
Лукаш Градецки
(К) ВР
20
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
17
Флориан Вирц
АП
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
10
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
24
Хен-Сок Хонг
ЦП
22
Николас Ферачниг
ЦП
70
Арно Норден
ЛВ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
11
Арминдо Зиб
ЦФ
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
41
Simeon Rapsch
ВР
13
Артур
ПЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
10
Гранит Джака
ОП
8
Роберт Андрих
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
3-3-1-2-1
27
Центнер
21
Да Коста
25
Ханше-Ольсен
16
Белл
19
Каси
2
Сано
16
Мвене
10
Амири
10
Джэ Сон
8
Небель
9
Буркардт
4-2-3-1
1
Градецки
3
Хинкапе
4
Та
12
Тапсоба
20
Гримальдо
14
Паласиос
24
Гарсия
7
Хофманн
17
Вирц
23
Телла
10
Шик
10
Амири
15
Мэлони
15
Мэлони
10
Амири
16
Мвене
3
Видмер
3
Видмер
16
Мвене
10
Джэ Сон
24
Хонг
24
Хонг
10
Джэ Сон
19
Каси
22
Ферачниг
22
Ферачниг
19
Каси
9
Буркардт
44
Вайпер
44
Вайпер
9
Буркардт
20
Гримальдо
13
Артур
13
Артур
20
Гримальдо
7
Хофманн
8
Андрих
8
Андрих
7
Хофманн
24
Гарсия
10
Буэндия
10
Буэндия
24
Гарсия
23
Телла
21
Адли
21
Адли
23
Телла
Остались в запасе
Майнц
Байер
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
11
Арминдо Зиб
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
36
Никлас Ломб
ВР
41
Simeon Rapsch
ВР
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
10
Гранит Джака
ОП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
11
Арминдо Зиб
ЦФ
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
41
Simeon Rapsch
ВР
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
10
Гранит Джака
ОП
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Майнц - Байер
2
7
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Угловые удары
8
3
Нарушения
14
13
Офсайды
4
0
Количество передач
336
392
Сейвы
2
4
Точность передач %
72
77
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
3.1
1.39

Смотреть прямую трансляцию матча «Майнц» против «Байера», 34-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Майнц» – «Байер»

«Майнц» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Байер Майнц
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