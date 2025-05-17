17.05.2025, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
Германия. Бундеслига, 34 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Майнц
Майнц
3-3-1-2-1
27
Центнер
21
Да Коста
25
Ханше-Ольсен
16
Белл
19
Каси
2
Сано
16
Мвене
10
Амири
10
Джэ Сон
8
Небель
9
Буркардт
4-2-3-1
1
Градецки
3
Хинкапе
4
Та
12
Тапсоба
20
Гримальдо
14
Паласиос
24
Гарсия
7
Хофманн
17
Вирц
23
Телла
10
Шик
10
Амири
15
Мэлони
15
Мэлони
10
Амири
16
Мвене
3
Видмер
3
Видмер
16
Мвене
10
Джэ Сон
24
Хонг
24
Хонг
10
Джэ Сон
19
Каси
22
Ферачниг
22
Ферачниг
19
Каси
9
Буркардт
44
Вайпер
44
Вайпер
9
Буркардт
20
Гримальдо
13
Артур
13
Артур
20
Гримальдо
7
Хофманн
8
Андрих
8
Андрих
7
Хофманн
24
Гарсия
10
Буэндия
10
Буэндия
24
Гарсия
23
Телла
21
Адли
21
Адли
23
Телла
Остались в запасе
Майнц
Байер
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
11
Арминдо Зиб
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
36
Никлас Ломб
ВР
41
Simeon Rapsch
ВР
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
10
Гранит Джака
ОП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
11
Арминдо Зиб
ЦФ
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
41
Simeon Rapsch
ВР
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
10
Гранит Джака
ОП
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Майнц - Байер
2
7
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Угловые удары
8
3
Нарушения
14
13
Офсайды
4
0
Количество передач
336
392
Сейвы
2
4
Точность передач %
72
77
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
3.1
1.39
Смотреть прямую трансляцию матча «Майнц» против «Байера», 34-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Майнц» – «Байер»
- Матч будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»