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  • «Зенит» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

«Зенит» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

4 мая 2025, 18:20
Зенит
04.05.2025, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Нижний Новгород
54' А. Соболев 83' А. Соболев
14' В. Грулев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
31
Густаво Мантуан
ПЗ
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
25
Страхиня Эракович
ЦЗ
14
Саша Зделар
ОП
8
Вендел
ЦП
20
Педро
ЛВ
11
Луис Энрике
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
6
Ваня Дркушич
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
21
Огнен Мимович
ПЗ
77
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
17
Андрей Мостовой
ЛВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
51
Егор Кошкин
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
32
Тиаго Весино
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Латышонок
3
Дуглас Сантос
33
Нино
25
Эракович
31
Мантуан
14
Зделар
8
Вендел
20
Педро
11
Энрике
7
Соболев
10
Глушенков
4-3-3
30
Медведев
24
Гоцук
25
Карич
14
Агапов
2
Александров
22
Каккоев
8
Майга
5
Трошечкин
17
Карапузов
19
Ермаков
27
Грулев
14
Зделар
4
Горшков
4
Горшков
14
Зделар
7
Соболев
21
Ерохин
21
Ерохин
7
Соболев
8
Вендел
17
Мостовой
17
Мостовой
8
Вендел
31
Мантуан
9
Кассьерра
9
Кассьерра
31
Мантуан
10
Глушенков
32
Гонду
32
Гонду
10
Глушенков
27
Грулев
23
Кастильо
23
Кастильо
27
Грулев
22
Каккоев
5
Крашевский
5
Крашевский
22
Каккоев
19
Ермаков
19
Шнапцев
19
Шнапцев
19
Ермаков
14
Агапов
27
Магкеев
27
Магкеев
14
Агапов
5
Трошечкин
32
Весино
32
Весино
5
Трошечкин
Остались в запасе
Зенит
Нижний Новгород
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
6
Ваня Дркушич
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
21
Огнен Мимович
ПЗ
77
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
1
Вадим Лукьянов
ВР
51
Егор Кошкин
ВР
52
Артем Чистяков
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
6
Ваня Дркушич
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
21
Огнен Мимович
ПЗ
77
Ильзат Ахметов
ЦП
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
51
Егор Кошкин
ВР
52
Артем Чистяков
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Зенит - Нижний Новгород
1
2
Всего ударов по воротам
24
7
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
1
Нарушения
11
12
Офсайды
2
1
Количество передач
586
198
Сейвы
4
2
Точность передач %
91
70
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
17
5
Удары из-за пределов штрафной
7
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Пари НН», 27-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Пари НН»

«Зенит» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Зенит
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