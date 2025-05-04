04.05.2025, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 34 тур
Испания. Примера, 34 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Реал
Реал
2-1-3-3-1
1
Куртуа
20
Гарсия
17
Асенсио
8
Чуамени
8
Вальверде
19
Себальос
10
Беллингем
7
Винисиус
8
Гюлер
21
Васкес
10
Мбаппе
3-2-2-2-1
13
Гуаита
29
Лаго
5
Каррейра
3
Мингеса
32
Родригес
20
Алонсо
22
Сотело
8
Бельтран
8
Лопес
11
Гонсалес
7
Иглесиас
19
Себальос
10
Модрич
10
Модрич
19
Себальос
8
Гюлер
10
Диас
10
Диас
8
Гюлер
8
Бельтран
6
Мориба
6
Мориба
8
Бельтран
7
Иглесиас
19
Сведберг
19
Сведберг
7
Иглесиас
5
Каррейра
23
Альварес
23
Альварес
5
Каррейра
22
Сотело
10
Аспас
10
Аспас
22
Сотело
11
Гонсалес
18
Дуран
18
Дуран
11
Гонсалес
Остались в запасе
Реал
Сельта
13
Андрей Лунин
ВР
43
Серхио Местре
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
14
Хакобо Рамон
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Иван Вильяр
ВР
21
Михайло Ристич
ЛЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
16
Жаилсон
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
10
Франко Серви
ЦФ
18
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
43
Серхио Местре
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
14
Хакобо Рамон
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
9
Эндрик
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Вильяр
ВР
21
Михайло Ристич
ЛЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
16
Жаилсон
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
10
Франко Серви
ЦФ
18
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Реал - Сельта
2
1
Всего ударов по воротам
17
14
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
5
11
Офсайды
0
1
Количество передач
605
518
Сейвы
5
4
Точность передач %
92
88
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
2.12
1.96
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Сельты», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Сельта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»