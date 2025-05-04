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  • «Реал» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

«Реал» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

4 мая 2025, 13:50
Реал
04.05.2025, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 34 тур
3 : 2
Завершен
Сельта
33' А. Гюлер 39' К. Мбаппе 48' К. Мбаппе
69' Х. Родригес 76' В. Сведберг
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
17
Рауль Асенсио
ЦЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
19
Даниэль Себальос
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
8
Арда Гюлер
АП
7
Винисиус
ЛВ
21
Лукас Васкес
(К) ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Сельта
13
Висенте Гуаита
ВР
20
Маркос Алонсо
ЛЗ
29
Йоэль Лаго
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
3
Оскар Мингеса
ЦЗ
32
Хави Родригес
ПЗ
22
Уго Сотело
ЦП
8
Фран Бельтран
(К) ЦП
11
Альфон Гонсалес
ЛВ
8
Фер Лопес
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
43
Серхио Местре
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
14
Хакобо Рамон
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Лука Модрич
ЦП
10
Браим Диас
АП
9
Эндрик
ЦФ
Сельта
1
Иван Вильяр
ВР
21
Михайло Ристич
ЛЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
16
Жаилсон
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
10
Яго Аспас
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
18
Икер Лосада
ЦФ
18
Пабло Дуран
ЦФ
2-1-3-3-1
1
Куртуа
20
Гарсия
17
Асенсио
8
Чуамени
8
Вальверде
19
Себальос
10
Беллингем
7
Винисиус
8
Гюлер
21
Васкес
10
Мбаппе
3-2-2-2-1
13
Гуаита
29
Лаго
5
Каррейра
3
Мингеса
32
Родригес
20
Алонсо
22
Сотело
8
Бельтран
8
Лопес
11
Гонсалес
7
Иглесиас
19
Себальос
10
Модрич
10
Модрич
19
Себальос
8
Гюлер
10
Диас
10
Диас
8
Гюлер
8
Бельтран
6
Мориба
6
Мориба
8
Бельтран
7
Иглесиас
19
Сведберг
19
Сведберг
7
Иглесиас
5
Каррейра
23
Альварес
23
Альварес
5
Каррейра
22
Сотело
10
Аспас
10
Аспас
22
Сотело
11
Гонсалес
18
Дуран
18
Дуран
11
Гонсалес
Остались в запасе
Реал
Сельта
13
Андрей Лунин
ВР
43
Серхио Местре
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
14
Хакобо Рамон
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Иван Вильяр
ВР
21
Михайло Ристич
ЛЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
16
Жаилсон
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
10
Франко Серви
ЦФ
18
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
43
Серхио Местре
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
14
Хакобо Рамон
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
9
Эндрик
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Вильяр
ВР
21
Михайло Ристич
ЛЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
16
Жаилсон
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
10
Франко Серви
ЦФ
18
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Реал - Сельта
2
1
Всего ударов по воротам
17
14
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
5
11
Офсайды
0
1
Количество передач
605
518
Сейвы
5
4
Точность передач %
92
88
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
2.12
1.96

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Сельты», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Сельта»

«Реал» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Сельта Реал
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