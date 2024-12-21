21.12.2024, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 17 тур
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Дженоа
Дженоа
3-2-3-2
1
Леали
20
Сабелли
13
Бани
5
Васкес
3
Мартин
59
Дзаноли
47
Бадель
21
Миретти
32
Френдруп
99
Пинамонти
9
Витинья
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
13
Ррахмани
5
Жуан
16
Оливера
99
Ангисса
68
Лоботка
4
Мактоминей
21
Политано
7
Нерес
9
Лукаку
20
Сабелли
15
Нортон-Каффи
15
Нортон-Каффи
20
Сабелли
47
Бадель
2
Торсбю
2
Торсбю
47
Бадель
9
Витинья
18
Экубан
18
Экубан
9
Витинья
21
Миретти
45
Балотелли
45
Балотелли
21
Миретти
21
Политано
37
Спинаццола
37
Спинаццола
21
Политано
7
Нерес
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
7
Нерес
9
Лукаку
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Лукаку
Остались в запасе
Дженоа
Наполи
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
4
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
8
Филиппо Мелегони
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
37
Эмиль Бохинен
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
21
Давид Анкейе
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
14
Никита Контини
ВР
1
Элия Каприле
ВР
4
Рафа Марин
ЦЗ
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
90
Майкл Фолоруншо
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
7
Алессио Дзербин
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
4
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
8
Филиппо Мелегони
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
37
Эмиль Бохинен
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
21
Давид Анкейе
ЦФ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Элия Каприле
ВР
4
Рафа Марин
ЦЗ
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
90
Майкл Фолоруншо
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
7
Алессио Дзербин
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Дженоа - Наполи
2
1
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
8
8
Офсайды
0
2
Количество передач
368
594
Сейвы
0
2
Точность передач %
80
88
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.95
1.37
Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Наполи», 17 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 декабря в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа» – «Наполи»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»