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  • «Дженоа» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2024

«Дженоа» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2024

21 декабря 2024, 18:50
Дженоа
21.12.2024, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 2
Завершен
Наполи
51' А. Пинамонти
15' Ф. Ангисса 23' А. Ррахмани
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Никола Леали
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
5
Йохан Васкес
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
47
Милан Бадель
(К) ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
9
Витинья
ЦФ
99
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
5
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
21
Маттео Политано
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Дженоа
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
4
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
15
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
8
Филиппо Мелегони
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
37
Эмиль Бохинен
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
18
Калеб Экубан
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
21
Давид Анкейе
ЦФ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Элия Каприле
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
4
Рафа Марин
ЦЗ
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
90
Майкл Фолоруншо
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
7
Алессио Дзербин
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
3-2-3-2
1
Леали
20
Сабелли
13
Бани
5
Васкес
3
Мартин
59
Дзаноли
47
Бадель
21
Миретти
32
Френдруп
99
Пинамонти
9
Витинья
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
13
Ррахмани
5
Жуан
16
Оливера
99
Ангисса
68
Лоботка
4
Мактоминей
21
Политано
7
Нерес
9
Лукаку
20
Сабелли
15
Нортон-Каффи
15
Нортон-Каффи
20
Сабелли
47
Бадель
2
Торсбю
2
Торсбю
47
Бадель
9
Витинья
18
Экубан
18
Экубан
9
Витинья
21
Миретти
45
Балотелли
45
Балотелли
21
Миретти
21
Политано
37
Спинаццола
37
Спинаццола
21
Политано
7
Нерес
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
7
Нерес
9
Лукаку
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Лукаку
Остались в запасе
Дженоа
Наполи
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
4
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
8
Филиппо Мелегони
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
37
Эмиль Бохинен
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
21
Давид Анкейе
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
14
Никита Контини
ВР
1
Элия Каприле
ВР
4
Рафа Марин
ЦЗ
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
90
Майкл Фолоруншо
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
7
Алессио Дзербин
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
4
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
8
Филиппо Мелегони
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
37
Эмиль Бохинен
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
21
Давид Анкейе
ЦФ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Элия Каприле
ВР
4
Рафа Марин
ЦЗ
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
90
Майкл Фолоруншо
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
7
Алессио Дзербин
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Дженоа - Наполи
2
1
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
8
8
Офсайды
0
2
Количество передач
368
594
Сейвы
0
2
Точность передач %
80
88
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.95
1.37

Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Наполи», 17 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 декабря в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа» – «Наполи»

«Дженоа» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Наполи Дженоа
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