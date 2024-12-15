Составы команд
Милан
Милан
Дженоа
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
3
Алан Маттурро
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
15
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
80
Federico Accornero
ЦП
37
Эмиль Бохинен
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
8
Филиппо Мелегони
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
21
Давид Анкейе
ЦФ
4-2-2-2
16
Меньян
22
Эмерсон
46
Габбиа
12
Тиав
20
Хименес
14
Рейндерс
19
Фофана
10
Леау
19
Чуквуэзе
14
18
Абрахам
3-2-4-1
1
Леали
4
Вольяччо
13
Бани
5
Васкес
59
Дзаноли
3
Мартин
32
Френдруп
2
Торсбю
21
Миретти
47
Бадель
99
Пинамонти
18
Абрахам
7
Мората
7
Мората
18
Абрахам
19
Чуквуэзе
19
Окафор
19
Окафор
19
Чуквуэзе
4
Вольяччо
20
Сабелли
20
Сабелли
4
Вольяччо
59
Дзаноли
15
Нортон-Каффи
15
Нортон-Каффи
59
Дзаноли
21
Миретти
9
Витинья
9
Витинья
21
Миретти
Остались в запасе
Милан
Дженоа
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
24
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
55
Силвано Фос
ОП
22
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
3
Алан Маттурро
ЦЗ
80
Federico Accornero
ЦП
37
Эмиль Бохинен
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
8
Филиппо Мелегони
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
21
Давид Анкейе
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
24
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
55
Силвано Фос
ОП
22
Франческо Камарда
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
3
Алан Маттурро
ЦЗ
80
Federico Accornero
ЦП
37
Эмиль Бохинен
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
8
Филиппо Мелегони
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
21
Давид Анкейе
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Милан - Дженоа
2
Всего ударов по воротам
21
5
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
9
2
Нарушения
11
12
Офсайды
3
2
Количество передач
528
411
Сейвы
0
5
Точность передач %
91
83
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
13
0
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
1.2
0.23
Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Дженоа», 16-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Дженоа»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»