11.12.2024, среда, 20:45
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов, 6 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Лилль
Лилль
3-2-1-3-1
30
Шевалье
31
Исмаили
18
Диаките
4
Александро
5
Баккер
15
Менье
21
Андре
11
Сахрауи
20
Кабелла
6
Буадди
10
Дэвид
3-2-3-1-1
53
Худяков
5
Вютрих
24
Лавале
4
Горенц-Станкович
22
Джонстон
35
Гейрхофер
8
Ялкуйе
10
Китеишвили
42
Чуквуани
14
Бевинг
14
Бирет
31
Исмаили
5
Гудмундссон
5
Гудмундссон
31
Исмаили
6
Буадди
6
Мукау
6
Мукау
6
Буадди
5
Баккер
10
Харальдссон
10
Харальдссон
5
Баккер
20
Кабелла
26
Фернандес-Пардо
26
Фернандес-Пардо
20
Кабелла
11
Сахрауи
9
Байо
9
Байо
11
Сахрауи
14
Бевинг
14
Хорват
14
Хорват
14
Бевинг
4
Горенц-Станкович
25
Хирлендер
25
Хирлендер
4
Горенц-Станкович
42
Чуквуани
20
Джатта
20
Джатта
42
Чуквуани
Остались в запасе
Лилль
Штурм
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
3
Isaac Cossier
ЦЗ
36
Усман Туре
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
40
Маттео Биньетти
ВР
32
Кристоф Винер-Пухер
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
23
Арьян Малич
ЦЗ
43
Якоб Хёдль
ЦП
14
Ловро Звонарек
АП
9
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
14
Амади Камара
ЦФ
Главный тренер
Юрген Саумель
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
3
Isaac Cossier
ЦЗ
36
Усман Туре
ЦЗ
Остались в запасе
40
Маттео Биньетти
ВР
32
Кристоф Винер-Пухер
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
23
Арьян Малич
ЦЗ
43
Якоб Хёдль
ЦП
14
Ловро Звонарек
АП
9
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
14
Амади Камара
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Юрген Саумель
Статистика матча Лилль - Штурм
1
1
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
2
Нарушения
6
8
Офсайды
0
4
Количество передач
635
309
Сейвы
2
6
Точность передач %
87
73
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.94
1.23
Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Штурма», 6 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 декабря в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Штурм»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»