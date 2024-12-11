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  • «Лилль» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2024

«Лилль» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2024

11 декабря 2024, 19:35
Лилль
11.12.2024, среда, 20:45
Лига чемпионов, 6 тур
3 : 2
Завершен
Штурм
37' О. Сахрауи 45+2' М. Баккер 81' Х. Арнар Харальдссон
45+4' О. Китеишвили 47' М. Бирет
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
6
Айюб Буадди
АП
20
Реми Кабелла
АП
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
10
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Штурм
53
Даниил Худяков
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
24
Димитри Лавале
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
(К) ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
8
Малик Ялкуйе
ЦП
10
Отар Китеишвили
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
14
Вильям Бевинг
ЛВ
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Юрген Саумель
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
3
Isaac Cossier
ЦЗ
36
Усман Туре
ЦЗ
6
Нгал'айель Мукау
ОП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
26
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
9
Мохамед Байо
ЦФ
Штурм
40
Маттео Биньетти
ВР
32
Кристоф Винер-Пухер
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
23
Арьян Малич
ЦЗ
14
Томи Хорват
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
43
Якоб Хёдль
ЦП
14
Ловро Звонарек
АП
9
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
14
Амади Камара
ЦФ
3-2-1-3-1
30
Шевалье
31
Исмаили
18
Диаките
4
Александро
5
Баккер
15
Менье
21
Андре
11
Сахрауи
20
Кабелла
6
Буадди
10
Дэвид
3-2-3-1-1
53
Худяков
5
Вютрих
24
Лавале
4
Горенц-Станкович
22
Джонстон
35
Гейрхофер
8
Ялкуйе
10
Китеишвили
42
Чуквуани
14
Бевинг
14
Бирет
31
Исмаили
5
Гудмундссон
5
Гудмундссон
31
Исмаили
6
Буадди
6
Мукау
6
Мукау
6
Буадди
5
Баккер
10
Харальдссон
10
Харальдссон
5
Баккер
20
Кабелла
26
Фернандес-Пардо
26
Фернандес-Пардо
20
Кабелла
11
Сахрауи
9
Байо
9
Байо
11
Сахрауи
14
Бевинг
14
Хорват
14
Хорват
14
Бевинг
4
Горенц-Станкович
25
Хирлендер
25
Хирлендер
4
Горенц-Станкович
42
Чуквуани
20
Джатта
20
Джатта
42
Чуквуани
Остались в запасе
Лилль
Штурм
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
3
Isaac Cossier
ЦЗ
36
Усман Туре
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
40
Маттео Биньетти
ВР
32
Кристоф Винер-Пухер
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
23
Арьян Малич
ЦЗ
43
Якоб Хёдль
ЦП
14
Ловро Звонарек
АП
9
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
14
Амади Камара
ЦФ
Главный тренер
Юрген Саумель
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
3
Isaac Cossier
ЦЗ
36
Усман Туре
ЦЗ
Остались в запасе
40
Маттео Биньетти
ВР
32
Кристоф Винер-Пухер
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
23
Арьян Малич
ЦЗ
43
Якоб Хёдль
ЦП
14
Ловро Звонарек
АП
9
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
14
Амади Камара
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Юрген Саумель
Статистика матча Лилль - Штурм
1
1
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
2
Нарушения
6
8
Офсайды
0
4
Количество передач
635
309
Сейвы
2
6
Точность передач %
87
73
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.94
1.23

Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Штурма», 6 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 декабря в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Штурм»

«Лилль» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Штурм Лилль
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