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  • «Атлетико» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2024

«Атлетико» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2024

11 декабря 2024, 19:35
Атлетико
11.12.2024, среда, 20:45
Лига чемпионов, 6 тур
3 : 1
Завершен
Слован
16' Х. Альварес 42' А. Гризманн 57' А. Гризманн
51' Д. Стрелец (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
(К) ВР
20
Хави Галан
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
16
Самуэль Лино
ЛВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Слован
71
Доминик Такац
ВР
4
Гурам Кашия
ЦЗ
28
Сесар Блэкмен
ПЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
12
Кенан Байрич
ЦП
33
Юрай Куцка
(К) ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Аксель Витсель
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
6
Коке
ЦП
11
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Александр Серлот
ЦФ
Слован
35
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
3
Симен Вут
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
18
Нино Марчелли
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
8
Артур Гайдош
АП
23
Шарани Зуберу
ЦФ
93
Иджесси Мецоко
ЦФ
3-3-2-2
13
Облак
20
Галан
2
Лангле
2
Хименес
5
Льоренте
8
Барриос
7
Де Пауль
16
Лино
17
Симеоне
9
Альварес
7
Гризманн
3-5-1-1
71
Такац
17
Медведев
4
Кашия
28
Блэкмен
12
Байрич
88
Саввидис
11
Барсегян
77
Игнатенко
33
Куцка
21
Мак
13
Стрелец
7
Гризманн
22
Галлахер
22
Галлахер
7
Гризманн
8
Барриос
6
Коке
6
Коке
8
Барриос
16
Лино
17
Рикельме
17
Рикельме
16
Лино
9
Альварес
7
Серлот
7
Серлот
9
Альварес
11
Барсегян
18
Марчелли
18
Марчелли
11
Барсегян
88
Саввидис
20
Мустафич
20
Мустафич
88
Саввидис
12
Байрич
7
Вайсс
7
Вайсс
12
Байрич
17
Медведев
23
Зуберу
23
Зуберу
17
Медведев
21
Мак
93
Мецоко
93
Мецоко
21
Мак
Остались в запасе
Атлетико
Слован
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Аксель Витсель
ЦП
11
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
35
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
3
Симен Вут
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
8
Артур Гайдош
АП
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Аксель Витсель
ЦП
11
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
Остались в запасе
35
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
3
Симен Вут
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
8
Артур Гайдош
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Атлетико - Слован
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
9
1
Нарушения
11
4
Офсайды
3
1
Количество передач
682
467
Сейвы
1
3
Точность передач %
91
85
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
1.95
0.21

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Слована», 6 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 декабря в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико»«Слован»

«Атлетико» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Слован Атлетико
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