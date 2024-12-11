11.12.2024, среда, 20:45
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов, 6 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
3-3-2-2
13
Облак
20
Галан
2
Лангле
2
Хименес
5
Льоренте
8
Барриос
7
Де Пауль
16
Лино
17
Симеоне
9
Альварес
7
Гризманн
3-5-1-1
71
Такац
17
Медведев
4
Кашия
28
Блэкмен
12
Байрич
88
Саввидис
11
Барсегян
77
Игнатенко
33
Куцка
21
Мак
13
Стрелец
7
Гризманн
22
Галлахер
22
Галлахер
7
Гризманн
8
Барриос
6
Коке
6
Коке
8
Барриос
16
Лино
17
Рикельме
17
Рикельме
16
Лино
9
Альварес
7
Серлот
7
Серлот
9
Альварес
11
Барсегян
18
Марчелли
18
Марчелли
11
Барсегян
88
Саввидис
20
Мустафич
20
Мустафич
88
Саввидис
12
Байрич
7
Вайсс
7
Вайсс
12
Байрич
17
Медведев
23
Зуберу
23
Зуберу
17
Медведев
21
Мак
93
Мецоко
93
Мецоко
21
Мак
Остались в запасе
Атлетико
Слован
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Аксель Витсель
ЦП
11
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
35
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
3
Симен Вут
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
8
Артур Гайдош
АП
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Аксель Витсель
ЦП
11
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
Остались в запасе
35
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
3
Симен Вут
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
8
Артур Гайдош
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Атлетико - Слован
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
9
1
Нарушения
11
4
Офсайды
3
1
Количество передач
682
467
Сейвы
1
3
Точность передач %
91
85
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
1.95
0.21
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Слована», 6 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 декабря в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Слован»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»