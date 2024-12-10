10.12.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов, 6 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Брюгге
Брюгге
3-2-2-3
22
Миньоле
18
Сейс
4
Мехеле
4
Ордоньес
15
Онидика
14
Яшари
20
Ванакен
5
Де Куйпер
8
Цолис
7
Сков Ольсен
9
Хутгла
3-1-1-3-2
81
Исраэль
72
Куарежма
26
Дьоманде
14
Инасиу
42
Юльманн
52
Симойнш
7
Кенда
20
Араухо
10
Катамо
16
Тринкау
17
Дьекереш
5
Де Куйпер
64
Саббе
64
Саббе
5
Де Куйпер
7
Сков Ольсен
7
Тальби
7
Тальби
7
Сков Ольсен
8
Цолис
94
Нильсен
94
Нильсен
8
Цолис
9
Хутгла
19
Нильссон
19
Нильссон
9
Хутгла
72
Куарежма
8
Сент-Джуст
8
Сент-Джуст
72
Куарежма
20
Араухо
47
Эшгайю
47
Эшгайю
20
Араухо
7
Кенда
11
Хардер
11
Хардер
7
Кенда
Остались в запасе
Брюгге
Спортинг
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
10
Уго Ветлесен
ЦП
17
Ромео Вермант
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
1
Владан Ковачевич
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
2
Матеус Рейс
ЦЗ
2
Зено Дебаст
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
50
Алешандре Бриту
ЦП
6
Henrique Arreiol
ЦП
78
Мауру Коуту
ЛВ
10
Маркус Эдвардс
ПВ
Главный тренер
Жоау Перейра
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
10
Уго Ветлесен
ЦП
17
Ромео Вермант
ЦФ
Остались в запасе
1
Владан Ковачевич
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
2
Матеус Рейс
ЦЗ
2
Зено Дебаст
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
50
Алешандре Бриту
ЦП
6
Henrique Arreiol
ЦП
78
Мауру Коуту
ЛВ
10
Маркус Эдвардс
ПВ
Главный тренер
Ники Хайен
Главный тренер
Жоау Перейра
Статистика матча Брюгге - Спортинг
4
4
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
3
0
Нарушения
11
13
Офсайды
0
1
Количество передач
518
656
Сейвы
1
3
Точность передач %
87
92
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.71
1.15
Смотреть прямую трансляцию матча «Брюгге» против «Спортинга», 6 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брюгге» – «Спортинг»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»