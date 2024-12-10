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  • «Брюгге» – «Спортинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2024

«Брюгге» – «Спортинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2024

10 декабря 2024, 21:50
Брюгге
10.12.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
2 : 1
Завершен
Спортинг
24' Э. Куарежма (АГ) 84' К. Нильсен
3' Д. Катамо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
18
Хоакин Сейс
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
15
Рафаэль Онидика
ОП
14
Ардон Яшари
ОП
20
Ханс Ванакен
(К) ЦП
5
Максим Де Куйпер
ЦП
8
Христос Цолис
ЛВ
7
Андреас Сков Ольсен
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
Главный тренер
Ники Хайен
Спортинг
81
Франко Исраэль
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
26
Усман Дьоманде
ЦЗ
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
42
Мортен Юльманн
(К) ОП
52
Жоау Симойнш
ЦП
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
10
Джени Катамо
ЛВ
7
Жеовани Кенда
ПВ
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
16
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Жоау Перейра
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
10
Уго Ветлесен
ЦП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
17
Ромео Вермант
ЦФ
19
Густаф Нильссон
ЦФ
Спортинг
1
Владан Ковачевич
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
2
Матеус Рейс
ЦЗ
8
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
2
Зено Дебаст
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
50
Алешандре Бриту
ЦП
6
Henrique Arreiol
ЦП
78
Мауру Коуту
ЛВ
10
Маркус Эдвардс
ПВ
11
Конрад Хардер
ЦФ
3-2-2-3
22
Миньоле
18
Сейс
4
Мехеле
4
Ордоньес
15
Онидика
14
Яшари
20
Ванакен
5
Де Куйпер
8
Цолис
7
Сков Ольсен
9
Хутгла
3-1-1-3-2
81
Исраэль
72
Куарежма
26
Дьоманде
14
Инасиу
42
Юльманн
52
Симойнш
7
Кенда
20
Араухо
10
Катамо
16
Тринкау
17
Дьекереш
5
Де Куйпер
64
Саббе
64
Саббе
5
Де Куйпер
7
Сков Ольсен
7
Тальби
7
Тальби
7
Сков Ольсен
8
Цолис
94
Нильсен
94
Нильсен
8
Цолис
9
Хутгла
19
Нильссон
19
Нильссон
9
Хутгла
72
Куарежма
8
Сент-Джуст
8
Сент-Джуст
72
Куарежма
20
Араухо
47
Эшгайю
47
Эшгайю
20
Араухо
7
Кенда
11
Хардер
11
Хардер
7
Кенда
Остались в запасе
Брюгге
Спортинг
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
10
Уго Ветлесен
ЦП
17
Ромео Вермант
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
1
Владан Ковачевич
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
2
Матеус Рейс
ЦЗ
2
Зено Дебаст
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
50
Алешандре Бриту
ЦП
6
Henrique Arreiol
ЦП
78
Мауру Коуту
ЛВ
10
Маркус Эдвардс
ПВ
Главный тренер
Жоау Перейра
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
10
Уго Ветлесен
ЦП
17
Ромео Вермант
ЦФ
Остались в запасе
1
Владан Ковачевич
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
2
Матеус Рейс
ЦЗ
2
Зено Дебаст
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
50
Алешандре Бриту
ЦП
6
Henrique Arreiol
ЦП
78
Мауру Коуту
ЛВ
10
Маркус Эдвардс
ПВ
Главный тренер
Ники Хайен
Главный тренер
Жоау Перейра
Статистика матча Брюгге - Спортинг
4
4
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
3
0
Нарушения
11
13
Офсайды
0
1
Количество передач
518
656
Сейвы
1
3
Точность передач %
87
92
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.71
1.15

Смотреть прямую трансляцию матча «Брюгге» против «Спортинга», 6 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брюгге»«Спортинг»

«Брюгге» – «Спортинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Спортинг Брюгге
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