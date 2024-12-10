10.12.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов, 6 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Байер
Байер
3-3-1-2
1
Коварж
12
Тапсоба
4
Та
3
Хинкапе
20
Гримальдо
10
Джака
30
Фримпонг
14
Паласиос
17
Вирц
23
Телла
3-2-3-2
1
Зоммер
6
де Врей
95
Бастони
31
Биссек
36
Дармиан
30
Аугусто
16
Фраттези
10
Чалханоглу
7
Зелински
9
Тареми
9
Тюрам
17
Вирц
8
Андрих
8
Андрих
17
Вирц
20
Гримальдо
24
Гарсия
24
Гарсия
20
Гримальдо
23
Телла
11
Терье
11
Терье
23
Телла
30
Аугусто
32
Димарко
32
Димарко
30
Аугусто
10
Чалханоглу
23
Асллани
23
Асллани
10
Чалханоглу
16
Фраттези
23
Барелла
23
Барелла
16
Фраттези
9
Тюрам
22
Мартинес
22
Мартинес
9
Тюрам
9
Тареми
7
Арнаутович
7
Арнаутович
9
Тареми
Остались в запасе
Байер
Интер
36
Никлас Ломб
ВР
1
Лукаш Градецки
ВР
6
Жануэль Белосян
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
21
Франсис Оньека
АП
10
Патрик Шик
ЦФ
11
Artem Stepanov
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
13
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
50
Майк Айду
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
1
Лукаш Градецки
ВР
6
Жануэль Белосян
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
21
Франсис Оньека
АП
10
Патрик Шик
ЦФ
11
Artem Stepanov
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
50
Майк Айду
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Байер - Интер
2
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
1
Нарушения
10
7
Офсайды
0
2
Количество передач
726
465
Сейвы
0
4
Точность передач %
91
88
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.32
0.26
Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Интера», 6 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»