Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Байер» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2024

«Байер» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2024

10 декабря 2024, 21:50
Байер
10.12.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
1 : 0
Завершен
Интер
90' Н. Мукиэле
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Матей Коварж
ВР
20
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
(К) ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
10
Гранит Джака
ОП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
17
Флориан Вирц
АП
23
Нейтан Телла
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
(К) ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
1
Лукаш Градецки
ВР
6
Жануэль Белосян
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
21
Франсис Оньека
АП
11
Мартен Терье
ЛВ
10
Патрик Шик
ЦФ
11
Artem Stepanov
ЦФ
Интер
13
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
50
Майк Айду
ЦЗ
23
Кристьян Асллани
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
3-3-1-2
1
Коварж
12
Тапсоба
4
Та
3
Хинкапе
20
Гримальдо
10
Джака
30
Фримпонг
14
Паласиос
17
Вирц
23
Телла
3-2-3-2
1
Зоммер
6
де Врей
95
Бастони
31
Биссек
36
Дармиан
30
Аугусто
16
Фраттези
10
Чалханоглу
7
Зелински
9
Тареми
9
Тюрам
17
Вирц
8
Андрих
8
Андрих
17
Вирц
20
Гримальдо
24
Гарсия
24
Гарсия
20
Гримальдо
23
Телла
11
Терье
11
Терье
23
Телла
30
Аугусто
32
Димарко
32
Димарко
30
Аугусто
10
Чалханоглу
23
Асллани
23
Асллани
10
Чалханоглу
16
Фраттези
23
Барелла
23
Барелла
16
Фраттези
9
Тюрам
22
Мартинес
22
Мартинес
9
Тюрам
9
Тареми
7
Арнаутович
7
Арнаутович
9
Тареми
Остались в запасе
Байер
Интер
36
Никлас Ломб
ВР
1
Лукаш Градецки
ВР
6
Жануэль Белосян
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
21
Франсис Оньека
АП
10
Патрик Шик
ЦФ
11
Artem Stepanov
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
13
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
50
Майк Айду
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
1
Лукаш Градецки
ВР
6
Жануэль Белосян
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
21
Франсис Оньека
АП
10
Патрик Шик
ЦФ
11
Artem Stepanov
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
50
Майк Айду
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Байер - Интер
2
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
1
Нарушения
10
7
Офсайды
0
2
Количество передач
726
465
Сейвы
0
4
Точность передач %
91
88
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.32
0.26

Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Интера», 6 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Интер»

«Байер» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Интер Байер
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
6
Старт Кубка России, «Спартак» избавился от легионера, бойкот Соболева, штрафы Дзюбы и другие новости
02:00
ВидеоРеакция Баринова на оскорбления от фанатов «Локомотива»
01:47
2
Баринов – о «Локомотиве»: «Команда распадается, все бегут отсюда»
01:31
Фото«Мои игрушки»: Роналду показал свой элитный автопарк
01:19
2
Мостовой одним словом описал трансфер Даку в «Спартак»
00:55
ВидеоФанаты «Локомотива» – Баринову: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!»
00:50
⚡️ «Спартак» объявил об уходе Ливая Гарсии
00:21
3
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
00:15
4
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
Вчера, 23:59
2
Все новости
Все новости
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
Вчера, 14:10
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
19
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Губерниев сделал фото с победителем ЛЧ: «Легенда и мой друг!»
13 июня
3
Ташуев определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
9 июня
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Непомнящий объяснил, почему Хвича не выиграет «Золотой мяч» в 2026 году
7 июня
3
В Госдуме отреагировали на продление бана российских команд от УЕФА
7 июня
2
Новое решение УЕФА по российским клубам в еврокубках
6 июня
33
Фото«Зенит» пошутил про защитника «Арсенала», не забившего решающий пенальти в финале ЛЧ
6 июня
9
Дасаев отреагировал на успехи Сафонова в «ПСЖ»
6 июня
3
Дюков ответил, что интереснее – суперфинал Кубка России или финал ЛЧ
6 июня
12
Роднина сказала, от чего зависит присуждение Сафонову госнаграды
5 июня
4
Карпин раскрыл, с кем смотрел финал Лиги чемпионов с участием Сафонова
4 июня
1
Семин: «Без Сафонова «ПСЖ» не выиграл бы столько трофеев»
4 июня
4
Александр Тихонов – о Сафонове: «Он не за Россию, а за французов играет»
3 июня
22
Мостовой озвучил позицию по присвоению Сафонову звания ЗМС
3 июня
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+