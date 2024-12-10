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  • «Аталанта» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2024

«Аталанта» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2024

10 декабря 2024, 21:50
Аталанта
10.12.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
2 : 3
Завершен
Реал
45+2' Ш. Де Кетеларе (П) 65' А. Лукман
10' К. Мбаппе 56' Винисиус 59' Д. Беллингем
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
13
Эдерсон
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
22
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
19
Даниэль Себальос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
10
Браим Диас
АП
7
Винисиус
ЛВ
21
Лукас Васкес
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
14
Бен Годфри
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
10
Лазар Самарджич
АП
2
Марко Палестра
ПВ
32
Матео Ретеги
ЦФ
Реал
43
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
17
Рауль Асенсио
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
3
Юссеф Энрикес
ЦЗ
10
Лука Модрич
ЦП
30
Чема Андрес
ЦП
8
Арда Гюлер
АП
11
Родриго
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
3-3-1-2-1
29
Карнесекки
3
Руджери
19
Джимсити
4
Хин
5
Колашинац
15
де Рон
16
Белланова
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
15
Пашалич
22
Лукман
2-1-3-3-1
1
Куртуа
2
Рюдигер
20
Гарсия
8
Чуамени
19
Себальос
8
Вальверде
10
Беллингем
21
Васкес
10
Диас
7
Винисиус
10
Мбаппе
16
Белланова
3
Коссуну
3
Коссуну
16
Белланова
19
Джимсити
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
19
Джимсити
3
Руджери
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
3
Руджери
15
Пашалич
10
Самарджич
10
Самарджич
15
Пашалич
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
32
Ретеги
17
Де Кетеларе
10
Диас
17
Асенсио
17
Асенсио
10
Диас
19
Себальос
10
Модрич
10
Модрич
19
Себальос
10
Беллингем
8
Гюлер
8
Гюлер
10
Беллингем
10
Мбаппе
11
Родриго
11
Родриго
10
Мбаппе
Остались в запасе
Аталанта
Реал
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
14
Бен Годфри
ЦЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
43
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
3
Юссеф Энрикес
ЦЗ
30
Чема Андрес
ЦП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
14
Бен Годфри
ЦЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
Остались в запасе
43
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
3
Юссеф Энрикес
ЦЗ
30
Чема Андрес
ЦП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Аталанта - Реал
1
2
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
9
6
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
15
13
Офсайды
2
0
Количество передач
568
470
Сейвы
3
7
Точность передач %
89
84
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
2.94
1.57

Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Реала», 6 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта»«Реал»

«Аталанта» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Реал Аталанта
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