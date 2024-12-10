10.12.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов, 6 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Аталанта
Аталанта
3-3-1-2-1
29
Карнесекки
3
Руджери
19
Джимсити
4
Хин
5
Колашинац
15
де Рон
16
Белланова
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
15
Пашалич
22
Лукман
2-1-3-3-1
1
Куртуа
2
Рюдигер
20
Гарсия
8
Чуамени
19
Себальос
8
Вальверде
10
Беллингем
21
Васкес
10
Диас
7
Винисиус
10
Мбаппе
16
Белланова
3
Коссуну
3
Коссуну
16
Белланова
19
Джимсити
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
19
Джимсити
3
Руджери
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
3
Руджери
15
Пашалич
10
Самарджич
10
Самарджич
15
Пашалич
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
32
Ретеги
17
Де Кетеларе
10
Диас
17
Асенсио
17
Асенсио
10
Диас
19
Себальос
10
Модрич
10
Модрич
19
Себальос
10
Беллингем
8
Гюлер
8
Гюлер
10
Беллингем
10
Мбаппе
11
Родриго
11
Родриго
10
Мбаппе
Остались в запасе
Аталанта
Реал
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
14
Бен Годфри
ЦЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
43
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
3
Юссеф Энрикес
ЦЗ
30
Чема Андрес
ЦП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
14
Бен Годфри
ЦЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
Остались в запасе
43
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
3
Юссеф Энрикес
ЦЗ
30
Чема Андрес
ЦП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Аталанта - Реал
1
2
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
9
6
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
15
13
Офсайды
2
0
Количество передач
568
470
Сейвы
3
7
Точность передач %
89
84
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
2.94
1.57
Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Реала», 6 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»