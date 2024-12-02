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  • «Ахмат» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 декабря 2024

«Ахмат» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 декабря 2024

2 декабря 2024, 17:50
Ахмат
02.12.2024, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
22' М. Самородов
90+5' И. Лещук
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
75
Надер Гандри
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
27
Камило
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Динамо
50
Александр Кутицкий
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
2
Николас Маричаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
14
Эли Даса
ПЗ
24
Луис Чавес
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
15
Хорхе Карраскаль
АП
13
Муми Нгамале
ЛВ
11
Артур Гомес
ЛВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
16
Мауро Луна Диале
АП
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Динамо
1
Курбан Расулов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
10
Бителло
ЦП
52
Егор Смелов
АП
88
Виктор Окишор
АП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
14
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
4-1-3-2
88
Шелия
95
Адамов
75
Гандри
4
Ибишев
55
Тодорович
27
Камило
47
Уткин
11
Исмаэл
7
Садулаев
20
Самородов
27
Кардосо
3-3-3-1
31
Лещук
14
Даса
6
Фернандес
2
Маричаль
50
Кутицкий
24
Чавес
74
Фомин
13
Нгамале
15
Карраскаль
11
Гомес
70
Тюкавин
7
Садулаев
2
Жиров
2
Жиров
7
Садулаев
27
Кардосо
14
Талаль
14
Талаль
27
Кардосо
47
Уткин
18
Камилов
18
Камилов
47
Уткин
20
Самородов
16
Луна Диале
16
Луна Диале
20
Самородов
11
Гомес
10
Бителло
10
Бителло
11
Гомес
14
Даса
27
Грулев
27
Грулев
14
Даса
24
Чавес
14
Маухуб
14
Маухуб
24
Чавес
13
Нгамале
91
Гладышев
91
Гладышев
13
Нгамале
Остались в запасе
Ахмат
Динамо
1
Михаил Опарин
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
1
Курбан Расулов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
52
Егор Смелов
АП
88
Виктор Окишор
АП
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Остались в запасе
1
Курбан Расулов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
52
Егор Смелов
АП
88
Виктор Окишор
АП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Ахмат - Динамо
4
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
7
7
Нарушения
18
14
Количество передач
309
453
Сейвы
5
5
Точность передач %
69
79
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
3
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Динамо», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 декабря 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Динамо»

Ахмат – Динамо матч 2 декабря

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Ахмат
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