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  • «Ислочь» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

«Ислочь» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

1 декабря 2024, 14:50
Ислочь
01.12.2024, воскресенье, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Витебск
34' А. Бутько
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
11
Мирас Кобеев
ОП
6
Дмитрий Сибилев
ОП
22
Вичу Булмага
ОП
77
Юрий Кравченко
ЦП
6
Кирилл Гоманов
АП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
70
Александр Бутько
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
17
Евгений Новых
ЦЗ
22
Ян Скибский
ЛП
26
Вадим Ткаченко
ОП
20
Евгений Краснов
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
10
Карен Варданян
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Ислочь
24
Арсений Забродский
ВР
1
Андрей Климович
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
8
Владимир Масловский
ЦП
17
Даниил Галята
ЦП
8
Рамин Алии
ЦП
9
Александр Шестюк
ЦФ
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
19
Никита Вехтев
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
3-3-1-2-1
28
Свирский
33
Ибрахим
5
Ковель
99
Юдчиц
11
Кобеев
6
Сибилев
22
Булмага
77
Кравченко
21
Журавлев
6
Гоманов
70
Бутько
4-1-2-1-2
12
Харитонов
22
Егоров
23
Наумов
17
Новых
24
Маглуар
26
Ткаченко
20
Краснов
22
Скибский
55
Гирс
9
Теверов
10
Варданян
70
Бутько
9
Шестюк
9
Шестюк
70
Бутько
55
Гирс
2
Гулецкий
2
Гулецкий
55
Гирс
20
Краснов
7
Лисовский
7
Лисовский
20
Краснов
Остались в запасе
Ислочь
Витебск
24
Арсений Забродский
ВР
1
Андрей Климович
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
8
Владимир Масловский
ЦП
17
Даниил Галята
ЦП
8
Рамин Алии
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
77
Дмитрий Гущенко
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
19
Никита Вехтев
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Остались в запасе
24
Арсений Забродский
ВР
1
Андрей Климович
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
8
Владимир Масловский
ЦП
17
Даниил Галята
ЦП
8
Рамин Алии
ЦП
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
19
Никита Вехтев
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Сергей Ясинский
Статистика матча Ислочь - Витебск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против «Витебска», 30-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ислочь» – «Витебск»

«Ислочь» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Витебск Ислочь
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