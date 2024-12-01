01.12.2024, воскресенье, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Ислочь
Ислочь
3-3-1-2-1
28
Свирский
33
Ибрахим
5
Ковель
99
Юдчиц
11
Кобеев
6
Сибилев
22
Булмага
77
Кравченко
21
Журавлев
6
Гоманов
70
Бутько
4-1-2-1-2
12
Харитонов
22
Егоров
23
Наумов
17
Новых
24
Маглуар
26
Ткаченко
20
Краснов
22
Скибский
55
Гирс
9
Теверов
10
Варданян
70
Бутько
9
Шестюк
9
Шестюк
70
Бутько
55
Гирс
2
Гулецкий
2
Гулецкий
55
Гирс
20
Краснов
7
Лисовский
7
Лисовский
20
Краснов
Остались в запасе
Ислочь
Витебск
24
Арсений Забродский
ВР
1
Андрей Климович
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
8
Владимир Масловский
ЦП
17
Даниил Галята
ЦП
8
Рамин Алии
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
77
Дмитрий Гущенко
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
19
Никита Вехтев
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Остались в запасе
24
Арсений Забродский
ВР
1
Андрей Климович
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
8
Владимир Масловский
ЦП
17
Даниил Галята
ЦП
8
Рамин Алии
ЦП
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
19
Никита Вехтев
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Сергей Ясинский
Статистика матча Ислочь - Витебск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против «Витебска», 30-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря 2024 в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ислочь» – «Витебск»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Fоnbet».
Источник: «Бомбардир»