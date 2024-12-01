01.12.2024, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Украина. Премьер-лига, 15 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Александрия
Александрия
3-4-2-1
1
Ермаков
24
Мартынюк
26
Кампуш
4
Кравченко
31
Шабанов
21
Беляев
15
Мишнев
20
Ващенко
6
Ковалец
33
Альвина
9
Филиппов
4-1-2-1-2
1
Рудько
3
Кисиль
15
Лацабидзе
44
91
Бутко
6
Белошевский
8
14
Сигеев
7
Петряк
11
Попов
9
4
Кравченко
22
Скорко
22
Скорко
4
Кравченко
33
Альвина
8
Костышин
8
Костышин
33
Альвина
15
Мишнев
59
Козак
59
Козак
15
Мишнев
6
Ковалец
10
Кулаков
10
Кулаков
6
Ковалец
6
Белошевский
6
6
6
Белошевский
9
33
33
9
8
28
Габелок
28
Габелок
8
11
Попов
77
77
11
Попов
Остались в запасе
Александрия
Черноморец
72
Makarenko Nazar
ВР
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
80
Matviy Malko
ЦП
19
Родион Плакса
АП
71
Денис Шостак
АП
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
12
Chijoke Aniagboso
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
86
Даниил Удод
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
24
Мозес Джарджу
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
72
Makarenko Nazar
ВР
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
80
Matviy Malko
ЦП
19
Родион Плакса
АП
71
Денис Шостак
АП
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Остались в запасе
12
Chijoke Aniagboso
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
86
Даниил Удод
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
24
Мозес Джарджу
ЦП
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Александрия - Черноморец
1
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Черноморца», 15-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря 2024 в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия» – «Черноморец»
- Прямой эфир матча будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»