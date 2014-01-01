Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Спартак-Цхинвали - турнирная таблица

Цхинвали
Новости Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
1
Мольде
2
Фенербахче
3
Аякс
4
Селтик
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
10
7
3
11
6
2
3
1
7
6
1
9
6
1
4
1
6
6
0
7
6
0
3
3
8
12
-4
3
Группа B
1
Ливерпуль
2
Сьон
3
Рубин
4
Бордо
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
2
4
0
6
4
2
10
6
2
3
1
5
5
0
9
6
1
3
2
6
6
0
6
6
0
4
2
5
7
-2
4
Группа C
1
Краснодар
2
Боруссия Д
3
ПАОК
4
Габала
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
9
4
5
13
6
3
1
2
10
5
5
10
6
1
4
1
3
3
0
7
6
0
2
4
2
12
-10
2
Группа D
1
Наполи
2
Мидтьюлланд
3
Брюгге
4
Легия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
22
3
19
18
6
2
1
3
6
12
-6
7
6
1
2
3
4
11
-7
5
6
1
1
4
4
10
-6
4
Группа E
1
Рапид
2
Вильярреал
3
Виктория
4
Динамо Мн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
10
6
4
15
6
4
1
1
12
6
6
13
6
1
1
4
8
10
-2
4
6
1
0
5
3
11
-8
3
Группа F
1
Брага
2
Марсель
3
Слован
4
Гронинген
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
7
4
3
13
6
4
0
2
12
7
5
12
6
2
1
3
6
8
-2
7
6
0
2
4
2
8
-6
2
Группа G
1
Лацио
2
Сент-Этьен
3
Днепр
4
Русенборг
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
13
6
7
14
6
2
3
1
10
7
3
9
6
2
1
3
6
8
-2
7
6
0
2
4
4
12
-8
2
Группа H
1
Локомотив
2
Спортинг
3
Бешикташ
4
Скендербеу
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
12
7
5
11
6
3
1
2
14
11
3
10
6
2
3
1
7
6
1
9
6
1
0
5
4
13
-9
3
Группа I
1
Базель
2
Фиорентина
3
Белененсеш
4
Лех
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
10
5
5
13
6
3
1
2
11
6
5
10
6
1
2
3
2
8
-6
5
6
1
2
3
2
6
-4
5
Группа J
1
Тоттенхэм
2
Андерлехт
3
Монако
4
Карабах
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
12
6
6
13
6
3
1
2
8
6
2
10
6
1
3
2
5
9
-4
6
6
1
1
4
4
8
-4
4
Группа K
1
Шальке-04
2
Спарта
3
Астерас
4
АПОЭЛ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
15
3
12
14
6
3
3
0
10
5
5
12
6
1
1
4
4
12
-8
4
6
1
0
5
3
12
-9
3
Группа L
1
Атлетик
2
Аугсбург
3
Партизан
4
АЗ Алкмаар
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
16
8
8
13
6
3
0
3
12
11
1
9
6
3
0
3
10
14
-4
9
6
1
1
4
8
13
-5
4
Команда
1
Мольде
2
Фенербахче
3
Аякс
4
Селтик
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
4
4
0
4
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
0
3
0
3
3
0
3
3
0
1
2
4
6
-2
1
Группа 1
1
Ливерпуль
2
Сьон
3
Рубин
4
Бордо
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
4
3
1
5
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
1
1
2
1
1
4
3
0
2
1
3
4
-1
2
Группа 2
1
Краснодар
2
Боруссия Д
3
ПАОК
4
Габала
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
5
2
3
9
3
2
0
1
6
2
4
6
3
0
3
0
1
1
0
3
3
0
1
2
1
6
-5
1
Группа 3
1
Наполи
2
Легия
3
Мидтьюлланд
4
Брюгге
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
15
2
13
9
3
1
1
1
2
3
-1
4
3
1
1
1
3
5
-2
4
3
1
0
2
2
4
-2
3
Группа 4
1
Вильярреал
2
Рапид
3
Виктория
4
Динамо Мн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
0
6
9
3
3
0
0
7
4
3
9
3
1
1
1
6
5
1
4
3
1
0
2
2
3
-1
3
Группа 5
1
Брага
2
Марсель
3
Гронинген
4
Слован
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
3
3
9
3
2
0
1
3
2
1
6
3
0
1
2
0
4
-4
1
3
0
1
2
3
6
-3
1
Группа 6
1
Лацио
2
Сент-Этьен
3
Днепр
4
Русенборг
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
4
5
9
3
1
2
0
6
3
3
5
3
1
1
1
4
2
2
4
3
0
1
2
1
4
-3
1
Группа 7
1
Спортинг
2
Бешикташ
3
Локомотив
4
Скендербеу
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
9
5
4
6
3
1
2
0
4
2
2
5
3
1
1
1
5
5
0
4
3
1
0
2
3
4
-1
3
Группа 8
1
Базель
2
Фиорентина
3
Белененсеш
4
Лех
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
5
4
1
4
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
0
1
2
0
6
-6
1
3
0
1
2
0
3
-3
1
Группа 9
1
Тоттенхэм
2
Андерлехт
3
Карабах
4
Монако
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
3
6
9
3
2
1
0
5
3
2
7
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
1
1
2
3
-1
4
Группа 10
1
Спарта
2
Шальке-04
3
Астерас
4
АПОЭЛ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
1
3
7
3
2
1
0
7
2
5
7
3
1
1
1
3
5
-2
4
3
1
0
2
3
7
-4
3
Группа 11
1
Атлетик
2
АЗ Алкмаар
3
Аугсбург
4
Партизан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
10
4
6
7
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
1
0
2
7
7
0
3
3
1
0
2
4
7
-3
3
Команда
1
Мольде
2
Фенербахче
3
Аякс
4
Селтик
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
3
3
7
3
1
2
0
4
2
2
5
3
1
1
1
3
3
0
4
3
0
2
1
4
6
-2
2
Группа 1
1
Ливерпуль
2
Сьон
3
Бордо
4
Рубин
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
2
1
1
5
3
1
1
1
2
3
-1
4
3
0
2
1
2
3
-1
2
3
0
2
1
4
5
-1
2
Группа 2
1
Боруссия Д
2
Краснодар
3
ПАОК
4
Габала
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
4
3
1
4
3
1
1
1
4
2
2
4
3
1
1
1
2
2
0
4
3
0
1
2
1
6
-5
1
Группа 3
1
Наполи
2
Мидтьюлланд
3
Брюгге
4
Легия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
1
6
9
3
1
0
2
3
7
-4
3
3
0
2
1
2
7
-5
2
3
0
0
3
2
7
-5
0
Группа 4
1
Рапид
2
Вильярреал
3
Виктория
4
Динамо Мн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
3
2
1
6
3
1
1
1
6
6
0
4
3
0
0
3
2
5
-3
0
3
0
0
3
1
8
-7
0
Группа 5
1
Марсель
2
Слован
3
Брага
4
Гронинген
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
9
5
4
6
3
2
0
1
3
2
1
6
3
1
1
1
1
1
0
4
3
0
1
2
2
4
-2
1
Группа 6
1
Лацио
2
Сент-Этьен
3
Днепр
4
Русенборг
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
4
2
2
5
3
1
1
1
4
4
0
4
3
1
0
2
2
6
-4
3
3
0
1
2
3
8
-5
1
Группа 7
1
Локомотив
2
Бешикташ
3
Спортинг
4
Скендербеу
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
2
5
7
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
1
1
5
6
-1
4
3
0
0
3
1
9
-8
0
Группа 8
1
Базель
2
Фиорентина
3
Белененсеш
4
Лех
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
5
1
4
9
3
2
1
0
8
2
6
7
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
1
1
2
3
-1
4
Группа 9
1
Тоттенхэм
2
Андерлехт
3
Монако
4
Карабах
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
0
2
3
3
0
3
3
0
2
1
3
6
-3
2
3
0
0
3
2
6
-4
0
Группа 10
1
Шальке-04
2
Спарта
3
АПОЭЛ
4
Астерас
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
8
1
7
7
3
1
2
0
6
4
2
5
3
0
0
3
0
5
-5
0
3
0
0
3
1
7
-6
0
Группа 11
1
Атлетик
2
Аугсбург
3
Партизан
4
АЗ Алкмаар
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
4
2
6
3
2
0
1
5
4
1
6
3
2
0
1
6
7
-1
6
3
0
1
2
5
9
-4
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Роналду может купить футбольный клуб
16:26
Окончательная заявка сборной России на матчи с Ираном, Намибией и Нигерией
16:06
Аленичев прокомментировал назначение в тульский «Арсенал»
15:51
1
Бывший арбитр ФИФА назвал Кордобу «театральным деятелем»
14:54
2
«Пролетела вся карьера, жизнь»: Акинфеев двумя словами описал ЧМ-2014
14:45
2
Силкин – об игроке ЦСКА: «Я бы наказал его по максимуму, пусть черти знают порядок»
14:30
4
ФотоАленичев официально вернулся к работе тренером впервые за 7 лет
13:54
4
Генич поспорил с Аршавиным о статусе топ-клуба у «Спартака»
13:07
14
Казахстан впервые примет финал еврокубка
12:53
10
Названы стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах
12:44
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+