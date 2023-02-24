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22.05.2020 12:12
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26.03.2017 11:55Вратарь сборной Белоруссии совершил ужасную ошибку в матче против Швеции. «Бомбардир» показывает подборку самых чудовищных вратарских ляпов − от всем известной кочки Пола Робинсона до диких фейлов из турецкой лиги.15
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29.01.2017 22:00«Вест Хэм» отпустил Пайета в «Марсель». Фарфан официально стал игроком «Локомотива». Дайджест событий дняПроппер подумает над предложением «Зенита». Кркич поменял Англию на Германию. Селюк нашел новую команду для Траоре. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.2
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29.01.2017 18:00Перуанский полузащитник Джефферсон Фарфан готовится пройти медосмотр в «Локомотиве». За карьеру он заработал много денег, а теперь хочет немного поиграть в футбол. «Бомбардир» рассказывает все самое важное о футболисте, приходящем на замену Александру Самедову.7
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17.11.2016 12:30Поднимаем престиж чемпионата России, возвращая в лигу качественных иностранцев. «Бомбардир» решает проблемы ЦСКА, «Зенита», «Локомотива» и других команд с помощью игроков, у которых заканчиваются контракты.9
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15.11.2016 12:00Мемфис ехал в «МЮ», чтобы разбросать финтами воспоминания о Криштиану, а теперь не попадает даже на лавку. «Бомбардир» рассказывает про футболиста невероятного таланта, которого ломает жизнь.3
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